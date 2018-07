d. d., Frankfurt

Für die Tatsache, daß der Arzneimittelverbrauch in Deutschland von sieben Reichsmark pro Person im Jahre 1939 auf fünfzehn DM im Jahre 1954 gestiegen ist, gibt es nach Ansicht der Pharmazeutischen Industrie erfreuliche und unerfreuliche Gründe. Die unerfreulichen sind: erhöhte Krankheitsfälligkeit durch Wohnungsnot, durch Kriegsfolgen und durch einen größeren seelischen und körperlichen Kräfteverschleiß beim Wiederaufbau zerstörter Existenzen, Die erfreulichen Ursachen liegen in den Fortschritten der Medizin, in deren Gefolge manches früher als hoffnungslos angesehene Leiden jetzt mit neuen Heilmitteln angegangen werden kann,

Auf diese Erkenntnisse beriefen sich die Sprecher des Bundes der Pharmazeutischen Industrie bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. Es ging ihnen darum, den Vorwurf der Kassen zu widerlegen, daß zuviel Arzneimittel verbraucht oder zu viel verordnet würden. Die Krankenkassen-Experten sagen nämlich, ein Großteil der ärztlich verordneten Medikamente werde nicht verwendet, sondern in Hausapotheken und Nachttischschubladen als Reste unnützerweise aufbewahrt, ein Millionenvermögen werde auf diese Weise vergeudet. Sie sagen weiter, es gebe Tausende von Arzneispezialitäten, die überflüssig seien. Den in diesem Vorwurf steckenden Appell zur Normung und Rationalisierung der Präparate hält die Pharmazeutische Industrie für unberechtigt. Es gehe nicht an, neue Präparate etwa durch ein restriktives Arzneimittelgesetz nur dann zuzulassen, wenn sie behördlicherseits als Ergebnisse eines echten Fortschritts gegenüber vorhandenen Mitteln anerkannt werden. Das sei eine bürokratische Beschränkung der Forschung und Initiative. – Und was die Arzneimittelreste in den Nachttischschubladen angehe, so habe selbst der tüchtigste Arzt noch zu keiner Zeit genau vorausberechnen können, welche Arzneimittelmenge er in einem bestimmten Krankheitsfall seinen Patienten bis zur Gesundung verschreiben muß. Er habe es ja nicht mit einem Volkswagenmotor zu tun, dessen Benzinbedarf er für eine bestimmte Leistung berechnen kann. Wenn sich der Patient eine kleine Hausapotheke aus Resten zusammenstelle, wem komme das zugute? Letzten Endes doch wieder der Krankenkasse, denn der Versicherte greife dann eben bei einer leichten Unpäßlichkeit in die Nachttischschublade, um die restlichen Tabletten aufzubrauchen, bevor er sich die Mühe macht, einen neuen Krankenschein zu beantragen.

In der Tat, die Sache hat zwei Seiten. Sparsamkeit in der Gesundheitspflege läßt sich nicht bürokratisch und nicht durch die Auswertung von Statistiken erreichen.