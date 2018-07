Inhalt Seite 1 — Tanz ums goldene Kalb Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es waren einmal ein armer Mann oder auch ein armes Fräulein, die lebten schlecht und recht ihr bürgerliches oder proletarisches Leben. Dann heirateten sie, und irgendwie kam ihnen eine Idee, aus der sie Millionen machten. Das ging gut aus oder auch nicht. Im ersten Fall ließen sie sich wieder scheiden, weil sie so reich wurden, daß es schon gar nicht mehr zum Aushalten war. Einer von beiden landete im Irrenhaus oder ging ins Wasser. Die aber nun arm blieben, lebten die vergnügt, still und fromm bis an ihr seliges Ende?

Womit verdienten denn die Reichen ihr vieles Geld? Und wie hoch war ihr Besitz, in Dollars umgerechnet? Das erfährt man aus dem Buch:

„So macht man Millionen“ von Egon Jameson und G. L. Schwill. Paul List Verlag, München. 318 Seiten. 15,80 DM.

Die Verfasser haben die Zeichen der Zeit verstanden und nach Magazinstory-Manier 85 erfolgreiche Männer und Frauen von heute auf ihren materiellen Gehalt hin analysiert. Es handelt sich da um etwas wie einen Tanz ums goldene Kalb, den verschiedenen Kategorien von Kapitalisten mit jenem Riecher fürs Geschäftliche vollführten, der alle Minderbegabten vor Neid erblassen läßt. Sie teilen sich auf in Unschätzbare, womit die Masse ihres Goldes gemeint ist, in Schätzbare, Millionärinnen, Film-Krösusse, solche von Technik, Industrie und sonstigen „Branchen“. – Wollen wir es nun diesen Halbgöttern nachtun? Wie Juan Alberto March, der „Letzte Pirat des Mittelmeers“, im großen Schmuggel treiben, Abenteuer erleben und Millionen schaufeln? Daß er damit den Staat über die Ohren haut und auch sonst allerhand Kriminelles aufs Kerbholz lädt, sind moralische Bagatellen, die heutzutage niemanden mehr beeindrucken. Natürlich gibt’s auch Krösusse von heute, deren moralisches Alibi in diesem Buch einwandfrei dasteht.

Trotzdem – wohl ist einem beim Lesen dieses Erfolgsbuches nicht. Das „Non olet“ geistert allzu aufdringlich in den dreihundert Seiten ... aber da die Autoren nun einmal dem Gelde als höchsten Wert huldigen, wundert man sich nicht, wenn Albert Einstein, Alexander Fleming oder Albert Schweitzer nicht unter „Die erfolgreichsten Leute unserer Zeit“ gezählt werden.

Gewissermaßen eine Bestätigung der heute offenbar abwegigen Sentenz „Reichtum macht nicht glücklich“ liefert dagegen:

Barnato, Herr über Diamanten und Gold. Von Richard Levinson. C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh. 223 Seiten 7,– DM.