Di e Vereinigte Elektrizitätsund Bergwerke AG (VEBA), Hamburg, deren Grundkapital von 450 Mill. DM sich im Bundesbesitz befindet, weist für 195354 (30.6) nach Zuführung von 0 50 (052)— in Mill. DM — an die ges. Rücklage einen Gewinn von 4 15 (332)aus, der sich um den Vortrag auf 7 48 erhöht und der wieder auf neue Rechnung vorgetragen wird, um in Zukunft eine Dividendenzahlungzuermöglichen Vorstandsmitglied Staatsfinanzrat Hermann Schilling teilte mit, daß der Vorstand der VEBA auf Grund der bisher bekanntgewordenen Geschäftsergebnisse der Tochtergesellschaften damit rechnet, für 195455 die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung vorschlagen zu können. Man denke dabei an eine Dividende von 4v. H. Die für 195354 ausgewiesenen Beteiligungserträge von 4 66 (373) stammen aus der von der Preußischen Elektrizitäts AG für 195253 gezahlten 5% igen Dividende.

Den Hauptposten der Aktiva bilden die Beteiligungen, die unv mit 468 39 ausgewiesen sind. Hiervon entfallen 300 00 auf die lOOoige Beteiligung an der, Bergwerksgesellschaft Hibernia AG, 75 00 auf die Preußische Bergwerksund Hütten AG, deren Anteile ebenfalls voll bei der VEBA liegen, und 93 39 auf die Preußische Elektrizitäts AG, an der die VEBA mit fast 84 v. H beteiligt ist.

Das Umlaufvermögen von 48 45 (5 50) umfaßt 47 43 (3 04) Forderungen an Konzernunternehmen. Die langfristigen Konzernforderungen ergeben sich mit 30 OT aus der Weiterleitung der durch die 7Vz°ige Anleihe der VEBA von 1954 aufgekommenen Mittel an zwei Tochtergesellschaften sowie mit 6 25 aus der Ablösung des einer Tochtergesellschaft von der Kreditanstalt für Wiederaufbau eingeräumten investitionshilfevorsdiusses. Die Verbindlichkeiten haben sich in der Hauptsache durch die mit 36 25 ausgewiesenen Verpilichiungen aus der Anleihe auf 45 24 (7 51| erhöht. Die mit 7 50 unveränderte Eänzahlungsverpflichtung gegenüber der Hibernia wurde im laufenden Geschäfts] ahr erfüllt.

Die ges. Rücklage, die nach bereits genannter Zuweisung 13 00 beträgt, ist im Verhältnis zum Grundkapital noch sehr klein. Der Vorstand, so erklärte Vorstandsmitglied Soilling, habe bei den Überlegungen über die Verwendung de! Reingewinns vor der Wahl gestanden, entweder die Rücklagen zu stärken oder die Voraussetzungen für die Dividendenzahlung zu schaffen. Man habe sich bewußt dafür entschieder, nach lOjähriger Pause wieder einen Gewinn zu verteilen, der in die Kasse des Bundes fließt.

Zur Frage der Reprivatisierung der im Bundeseigentim befindlichen Wirtschaftsunternehmen vertrat Staatsfhanzrat Schilling die Ansicht, daß die Art dei wirtschaftlichen Betätigung, wie sie bei der VEBA und ihren Tochtergesellsäiaften gegeben sei,derfreien Marktwirtschaftriehtschade, sondern im Gegenteil ein notwendiges Korrelat darstelle. Sie sei mit der sozialen Marktwirtschaft durchaus zu vereinbaren. Im übrigen sei gerade bei der VEBA und ihren Töchtern die Möglichkeit der Wiedervereinigung Deutschlands zu berücksichtigen. Wenn man mit einer Wiedervereinigung rechnet, könne man nicht gut das Vermögen des ehemaligen Preußischen Staates liquidieren. D.