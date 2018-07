Aus Kreisen der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung wird uns zu dem in Nr. 14 der ZEIT erschienenen Aufsatz („Immer noch zuviel Dirigismus am Arbeitsmarkt“) das Folgende geschrieben:

In der heutigen Situation der beginnenden Verknappung von Arbeitskräften ist es relativ leicht, publizistisch gegen Maßnahmen anzugehen, die angeblich der Monopolgewalt des Staates oder der Behörden ein zu weites Feld einräumen; dies um so mehr, als die „Menschenbewirtschaftung“ des Dritten Reiches noch nicht vergessen ist. Die Kritik der Notstandsarbeiten in der vorgebrachten Form kann aber nicht anders als einseitig bezeichnet werden; die in das Bild gezeichneten Schatten sind übertrieben, auch wenn der Verfasser des Beitrags beispielsweise anerkennt, daß Notstandsarbeiten als „Konjunkturspritze“ wirken können.

Aus dem Beitrag könnte man den Eindruck gewinnen, daß die Bundesanstalt wider alle ökonomische Vernunft Notstandsarbeiten einrichtet und Arbeitslose in diese Arbeiten hineinzwingt. Ist dies tatsächlich so?

Bei den Notstandsarbeiten handelt es sich zunächst um Projekte, die zusätzlich von irgendwelchen gemeinnützigen Trägern (nicht von der Bundesanstalt) eingerichtet werden, wenn die Automatik des Wirtschaftsgeschehens, die eigene Arbeitssuche des Arbeitslosen und die Bemühungen der Arbeitsämter die Dislokation der Arbeitslosen nicht zu beseitigen vermochten. Auf diese Weise werden mit Unterstützungsmitteln und sonstiger Finanzhilfe staatlicher oder halbstaatlicher Stellen Arbeiten erledigt, die wegen ihrer zunächst fehlenden oder erst nach längerer Zeit auftretenden privatwirtschaftlichen Rentabilität, obwohl sie volkswirtschaftlich wertvoll sind (wie z. B. Küstenbefestigung, Straßenbau usw.), keine Kapitalgeber finden – oder aber nur zu so hohen Zinsen, daß der Träger sie nicht „verkraften“ kann.

Ein Irrtum ist es, anzunehmen, man solle von Notstandsarbeiten absehen, weil sie „das Schicksal der Arbeitslosen nicht wende“. In sehr vielen Fällen wird es tatsächlich gewendet. Langdauernde (auch wenn unverschuldete) Arbeitslosigkeit ist für den Arbeitgeber sehr oft keine besondere Empfehlung zur Einstellung eines Arbeitssuchenden. Mit dem Nachweis einer vorangegangenen Arbeitsbewährung wird die Einstellung erleichtert. Viele Notstandsarbeiter bleiben z. B. als Stammarbeiter bei dem Unternehmer, der sie beschäftigt. Auf dem Weg über Notstandsarbeit wird eine organisatorische Umschichtung bedeutenden Umfangs von Arbeitskräften, die in den Zonenrandgebieten überzählig sind, eingeleitet. Sie finden in den wirtschaftlich aktiven Räumen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, zu Tausenden neue und dauernde Arbeit. Diese Art der Vorbereitung der Umsiedlung wird deswegen für gut gehalten, weil die Arbeitslosen damit erneut Kontakt mit dem Arbeitsleben gerade in den Gebietes gewinnen, in denen sie später leben sollen. Bemerkt sei auch, daß es für Angestellte in Berlin und anderen Orten Notstandsarbeiten gibt, die nicht in manueller Arbeit bestehen, sondern ihrer berufsmäßigen Vorbildung entsprechen. Dadurch sind sehr viele Angestellte wieder zu einem festen Arbeitsplatz gekommen.

Es trifft zu, daß viele kleine Maßnahmen gefördert werden. Die Förderung besteht in solcher. Fällen nur in der ersparten Unterstützung als sogenannte Grundförderung. Falsch ist es aber, deshalb eine Arbeit als geringwertig anzusehen, weil sie kein großes Volumen darstellt. Gerade die Streuung macht es möglich, den Arbeitslosen, die nicht in entferntere Gegenden vermittelt werden können, Arbeit am Wohnort anzubieten.

Die Arbeitslosen werden mithin nicht an wirtschaftlich sterilen Plätzen durch Notstandsarbeiten festgehalten, wenn sie außerhalb dieser Plätze Arbeit finden können. Leider aber ist die Situation so – die Arbeitsämter stellen es zur Zeit genau fest –, daß ein sehr großer Teil der Arbeitslosen infolge persönlicher Gründe, häuslicher Bindungen, fehlender Wohnungen am neuen Arbeitsort usw. auswärtige Arbeiten nicht, aufnehmen kann und somit in mehr oder weniger starkem Umfang an den bisherigen Wohnort gebunden ist. Für diesen Personenkreis kann meistens über die Notstandsarbeit etwas getan werden. Man möge nicht vergessen, daß zur Zeit der stärksten Entlastung des Arbeitsmarktes im Jahre 1954 immer noch rund 450 000 Männer arbeitslos waren, von denen schätzungsweise mindestens die Hälfte Bindungen der angedeuteten Art unterlag, die einen alsbaldigen Wohnungswechsel verhinderten (die in den Mängeln beruflicher Ausbildung u. ä. liegenden Schwierigkeiten sollen hier nicht weiter behandelt werden; es wird versucht, sie auf andere Weise zu beheben).