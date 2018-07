Im folgenden bringt Dr. H. D. Salinger seinen in Nr. 17 der ZEIT begonnenen und in der letzten Ausgabe (unter dem Titel „Krisenkartelle“) fortgesetzten Betrachtungen über das Kartellgesetz zum Abschluß, mit einer Würdigung der im Gesetz vorgesehenen Bestimmungen über die weiteren „zuverlässigen“ Kartellformen.

In dem bereits früher erwähnten Aufsatz der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ wendet sich Dr. Rasch mit besonderem Nachdruck gegen die Konzessionen des Arbeitskreises gegenüber dem Funktionsrabattkartell. Auch diese Kartellform soll, so besagt der Kompromißvorschlag, nur der Anmeldepflicht unterworfen sein, wobei der Kartellbehörde ein ähnliches Vetorecht wie bei Konjunkturkrisenkartellen vorbehalten bleibt. Dr. Rasch sieht mit der Bildung von Funktionsrabattkartellen die ganze Marktwirtschaft fast zusammenstürzen. Er prophezeit eine „Zementierung der Absatzwege“ und „des Preisgefüges“. Die Kollektivmacht der Industrie würde die Struktur der Vertriebsformen bestimmen. Jeder Industriezweig könne die Funktion seiner Abnehmer so weit differenzieren, daß der gebundene Funktionsrabatt die gleiche Folge hätte wie ein gebundener Mengenrabatt. (Eine Mengenrabattabsprache darf aber ohne Genehmigung der Kartellbehörde nicht getroffen werden, weil sie die Wirkung einer Preisabrede hätte.)

Schon dies ist problematisch – zumindest trifft es nur für Ausnahmefälle zu. Ist der Bruttopreis frei und somit differenziert, dann bleibt auch der Nettopreis (selbst bei Anwendung des gleichen Mengenrabattes) unterschiedlich. Nur da, wo der Bruttopreis in einer Branche usancemäßig festliegt, käme die Festlegung der Mengenrabatte einer Preisbindung gleich.

Der Funktionsrabatt basiert auf ganz anderen Faktoren als der Mengenrabatt. Dieser beruht auf einer Verbilligung der Gestehungskosten bei größerem Umsatz, jener auf Vertriebskosten, die aus der Übernahme einer ganz bestimmten Aufgabe erwachsen. Übernimmt der Fabrikant diese Aufgabe, dann hat er mindestens die gleichen Kosten. Es gibt nur wenige Betriebe, die eine eigene Verteilungsapparatur unterhalten. Die meisten überlassen den Vertrieb der Ware Dritten oder zumindest eigenen, aber selbständigen Verkaufsgesellschaften. Die Höhe des Funktionsrabattes richtet sich nicht nur nach der jeweiligen Wirtschaftsstufe. Auch innerhalb der gleichen Wirtschaftsstufe kann man ungleiche Funktionen beobachten, die sich aus ungleicher Aufgabenstellung herleiten. Wer ein Lager unterhält, wer einen Ausstellungsraum zur Verfügung stellt, wer sich auf Artikel einer bestimmten Erzeugungsstätte spezialisiert und dafür Reklame macht, oder wer einen besonderen Service leistet, der hat nun einmal andere Unkosten als derjenige, der das nicht tut. Diese Unkosten müssen ebenso honoriert werden wie die Arbeit, aus der sie erwachsen. Dazu dient der Funktionsrabatt.

Die Festlegung und Differenzierung der Funktionsrabatte innerhalb eines Betriebszweiges erfolgt in der Regel im Einvernehmen mit der nachgeordneten Wirtschaftsstufe, vielfach sogar auf Anregung der Verteiler selbst. Gegen ihren Willen läßt sich eine Funktionsrabattregelung nur mit großen Schwierigkeiten aufrechterhalten. Eine willkürliche Einflußnahme der Industrie auf die Struktur der Vertriebsformen ist nicht zu befürchten. Die Form des Vertriebes wächst organisch. Fördert sie nicht den Absatz der Ware, dann behauptet sie sich nicht. Es ist gerade die Fülle der Verteilerfunktionen, die das Funktionsrabattkartell sicherstellt. Wie ein zu großer Preisdruck die Qualität der Ware gefährdet, so bringt der Kampf um den höchsten Verteilerrabatt die Gefahr der Nivellierung der Verteilerleistungen mit sich. Der Wert einer Verteilerleistung ist erst nach längerer Zeit erkennbar. Der Funktionsrabatt ist eine Vorleistung auf diesen Wert.

*

Die Vorschläge des Arbeitskreises für die Fassung der Bestimmungen, die sich auf Außenhandelskartelle beziehen, zeugen von Wirklichkeitssinn. Daß die Beteiligung an internationalen Ausfuhrabreden ebensowenig dem Genehmigungszwang unterworfen werden darf, wie an nationalen Ausfuhrabreden, ist eine Selbstverständlichkeit. Nationale Ausfuhrabreden sind in der Regel gar nicht denkbar, wenn sie nicht in internationale Ausfuhrabreden eingebaut werden. Genehmigungspflichtig soll nur die Beteiligung an denjenigen internationalen Abreden bleiben, die sich auf den deutschen Inlandsmarkt beziehen. Dabei hat man allerdings die Möglichkeit einer vorab zu erteilenden Rahmengenehmigung vorgesehen, um deutschen Partnern die Verhandlungen mit ihren außerdeutschen Konkurrenten zu erleichtern.