Die Galleria del Milione in Mailand ist zugleich Kunstverlag und Aussteller moderner Malerei. Ihre Ausgaben der modernen italienischen Malerei (Carrà, Tosi, Sironi), Bildmappen und Bildbände zeichnen sich durch höchste Qualität aus: die Brüder Ghiringhelli, die diese „Ditta“ (Firma) betreiben, sind selbst Künstler und mit einem außerordentlichen Feingefühl für Farbwerte begabt. Man weiß heute, daß gerade Mailand vollendete Farbtafeln herstellt. Der Druck der Farbtafeln, die durch die Galleria del Milione in die ganze Welt, zumal nach Südamerika gedrungen sind, ist äußerst subtil und gestuft. Ein Bildhauer, der von ihnen betreut wird, ist zu Weltruhm aufgestiegen: Marino Marini, Umbro Apollonios Biographie über ihn liegt bereits in der zweiten Auflage vor:

Marino Marini. Eine Monographie von Umbro Apollonio. Edizioni del Milione, Milano

Sie ist gegenüber der ersten durch eine Fülle von Zeichnungen und farbig getönten Blättern erweitert, in denen die farbliche Raffinesse Marino Marinis deutlich zum Ausdruck kommt. Marino Marini hat nur wenige Themen: der Reiter, der Giocoliere (der Gaukler), Pomona und Porträts. So das Porträt der Frau Verga (1936), des Malers de Pisis (1941), des Malers Campigli (1942), des Barons von Schumacher (1945), Strawinskijs, Manuel Gassers, Georg Schmidts. Pferde und Reiter ist ein ebenso einfaches wie schwieriges Motiv für einen Plastiker. Trotzdem ist es Marino Marini gelungen, die Tragödie des Pferds im Zeitalter der Maschine sichtbar zu machen: diese gespreizten, klaffenden Tiere und ihre singenden Reiter sind wie eine Eroika der sterbenden Natur, Schreie, Proteste gegen die Entwicklung, die der Mensch nimmt: ein Bildhauer, der das Plastische machtvoll zu simplifizieren versteht, ohne dadurch an Spannung des Volumens zu verlieren: das war es sicher, was Henry Moore spontan zu Marino Marini gezogen hat. Am Ende werden die Pferde Ausdruck einer rätselhaften – fast wütenden Verzweiflung. Diese Entwicklung wird im Bildteil souverän aufgezeigt.

So wie dieser Band seine Aufgabe musterhaft erfüllt, sind die Farbdrucke der „Monate des Schifanoia“ in Ferrara ein künstlerischer Genuß.

I mesi di Schifanoia in Ferrara. Von Paolo d’ Ancona, Milano. Edizioni del Milione

Hier handelt es sich um ein Stück italienischer Renaissance, die der moderne Italiener weniger doktrinär erlebt als wir in unserem Entweder klassisch Oder modern. Die historische Einleitung skizziert die Situation: In Ferrara folgte nach dem Tod von Lionello d’Este 1450 sein Bruder Borso (1413–1471). Das Haus Ferrara hatte damals seinen höchsten Glanz erreicht. Kaiser Friedrich III. war 1452 Gast des Hauses und erhob den Fürsten zum Herzog von Modena und Reggio, zum Grafen von Rovigo; 1459 war Papst Pius II. zu Besuch in Ferrara. Nun gilt Borso keineswegs als humanistischer Mäzen. Aber die Universität blühte unter dem ausgezeichneten Fürsten. Die Maler Piero della Francesca und .Tura wurden am Hof geschätzt. Aber als bleibende Ruhmestat wird Borso der Salon des Schifanoia zugesprochen. Die Arbeitenliegen zwischen 1467 bis 1470. Sie werden auf mehr als 30 000 Golddukaten veranschlagt. Unter diesen Arbeiten befindet sich der Salon der Monate, die zuerst 1820 und später 1840 ganz freigelegt wurden. Die erste Beschreibung stammt von Graf Francesco Aventi. Der „Salone dei Mesi“ ist 24 Meter lang und 11 Meter breit. Die Höhe beträgt 7,50 Meter. Erst durch die Publikation in der Miliona wird diese außerordentliche Alfreskomalerei einem großen Kreis in vollendeten Wiedergaben zugänglich. Erstaunlich ist die Delikatesse der Farbe, etwa in der Figuration des April, die einem pompejanischen Wandgemälde entnommen sein könnte. überhaupt ist die antike Tradition in diesen Fresken genial umgesetzt. Zugleich erinnern die Allegorien an die Herde mittelalterlicher Zeichner. Diese erste Veröffentlichung der Gemälde des Palastes stellen in der kunsthistorischen Welt eine Sensation dar. Die Malereien werden neuerdings der Schule von Cossa oder Tura selbst (in der Gesamtkonzeption) zugesprochen. Egon Vietta