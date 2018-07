Die beiden Bremer Schwesterbanken, die Bremer Landesbank und die Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen, legen jetzt gleichzeitig ihre Abschlüsse für das Geschäftsjahr 1954 vor, die sich wieder durch eine ausführliche Berichterstattung und graphische Ausgestaltung auszeichnen. Das vergangene Jahr hat einen weitem Aufschwung gebracht. Die Geschäftsausweitung bei der Bremer Landesbank drückt sich u. a. in der Erhöhung der Bilanzsumme von 280,70 um rund 50 v. H. auf 424,26 Mill. DM aus. Die Einlagen haben sich auf 318,40 (1953? 210,16) Mill. DM erhöht öffentliche Einlagen spielen, wie erwähnt wird, nur ehe untergeordnete Rolle. Der Einlagenzuwachs kommt in dem außerordentlich stark gestiegenen Wertpapierbestand (1847 nach 3.51 Mill.) und in den beträchtlich erhöhten Nostroguthaben (93,57 nach 26,54) zum Ausdruck. Andererseits stiegen Debitoren nur geringer, und zwar von 134,90 auf 148,44 Mill. DM. Die langfristigen Ausleihungen haben sich mit 68,67 (34,74) Mit. nicht ganz verdoppelt. Auch die Staatliche Kreditanstalt verzeichnete 1954 eine Geschäftsausdehnung. Her beläuft sich das Bilanzvolumen auf 511,81 gegenüber 391,11 Mit. DM in 1953. Der Absatz an Emissionen war lebhaft, allein etwa 61,4 v. H. aller seit 1948 emittierten Papiere wurden im Berichtsjahr verkauft. In der Zeit des „Grauen Pfandbriefmarktes“ hat sich das Institut mit Neuemissionen sehr zurückgehalten. Beide Institute haben eine 5prozentige Ausschüttung, und zwar die Landesbank auf 10,0 Mill. AK und die Kreditanstalt an 6,0 Mill. AK vorgenommen. Dem Schiffahrtsgeschäft hat nun sich seit Jahren besonders angenommen. Von den insgesant 1,5 Mrd. DM an 7d-Geldern, die im Bundesgebiet aufkamei, sind von der Landesbank rund 200 Mill. DM durchgeleitet worden, im letzten Jahr etwa 139 Mill. DM. – Allgemein ist das neue Geschäftsjahr bisher zufriedenstellend verlaufen, allerdings macht sich im Schiffahrtsgeschäft eine gewisse abwartende Haltung bemerkbar. W. S.

Die Westdeutsche Bodenkreditanstalt (Westboden), Kali, weist nach Zuführung von 0,8 Mill. DM an die ges. Rücklage für 1954 einen Jahresgewinn von 0,28 (0,23) Mill. DM aus, der sich um den Vortrag auf 0,3 Mill. DM erhöht. Die Verwaltung schlägt vor, für 1954 eine auf 7 (i. V. 6) v. H. erhöhte Divdende auf das alte AK von 4 Mill. DM zu verteilen. Die H7 ist am 16. Juni. Inzwischen wurde das AK auf 7 Mill. DM erhöht. Im Berichtsjahr wurden nom. 30 Will, DM 5 1/2prozentige Pfandbriefe, nom. 30,4 Mill. DM fünfprozentige Pfandbriefe und nom. 10 Mill. DM 5 1/2prozentige Kommunalobligationen aufgelegt.

Die HV der Bavaria- und St. Pauli-Brauerei, Hamburg, genehmigte antragsgemäß für 1953/54 (30. September) die Verteilung von 6 (1. V. 4) v H. Dividende auf 12,15 Mill. DM Grundkapital. An Stelle des ausscheidenden Aufsichtsratmitgliedes Wilhelm Huth wurde Walter Mathies (beide Hamburg in den AR gewählt.

Die HV der Handelsbank In Lübeck beschloß, für 1954 wieder 8 v. H. Dividende auf das Grundkapital von 1,25 – in Mill. DM – zu verteilen. Die Ausweitung des Geschäftsumfanges kommt in der Erhöhung der Bilanzsumme auf 77.00 (61,98) zur Ausdruck. Im Berichtsjahr setzte sich die stetige Zunahme der Einlagen weiter fort. Mit 61,33 (48,87)haben sie sich gegen über dem Stand von Ende 1950 mehr als verdoppelt. Das Kreditgeschäft war im Berichtsjahr sehr lebhaft, so daß sich das kurzfristige Kreditvolumen von rund 37 auf 49 ausdehnte Nach Zuweisung von 0,15 (0,17) zur freien Rücklage ist für das Berichtsjahr ein Gewinn von 0,12 (0,11) ausgewiesen.