Dies Buch hat den klugen Titel:

„Der Konzern der guten Herzen“, von Otto Hubert Roeder, erschienen im Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg. 9,80 DM

Bei diesem Konzern handelt es sich um eines jener Produkte aus dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten, die für den Geschmack, das Gefühl und sogar den Verstand des Leserdurchschnitts in aller Welt einen Generalnenner gefunden haben wie weiland die Marlitt in Deutschland. Es ist ein kleines Magazin für moderne Eklektiker, deren Leidenschaft darin besteht, nur „das Beste“ zu wollen und die damit dem Opium einer interkontinentalen Mittelmäßigkeit frönen.

Diese liebenswerte Krankheit, deren Nährboden merkwürdigerweise das tragiklose Amerika ebenso ist wie das tragische Rußland, nimmt sich mit ihrem geistigen Mittelmaß gerade vor, die Religion zu ersetzen. Während jedoch der Ausverkauf an Zukunftsglauben munter voranschreitet, kündet sich in Millionen nervöser Magenleiden bereits die Quintessenz dieses Leichtsinns an. Das alles hätte Otto Hubert Roeder in seinem „Konzern der guten Herzen“ sagen können, denn wenn ein Autor „literatur“ “geschichtliche Tatsachen sammelt, um damit über 200 Seiten zu füllen, dürfte man von ihm eine allgemeine Ursachenforschung dieses beklemmenden Ereignisses erwarten und keine vagen Bedenken, die in seiner Bewunderung des Welterfolges eines amerikanischen Monatsheftes sogleich ersäuft werden. Er zog es vor, nach einem Erfolgsrezept zu arbeiten, das jenseits des Ozeans der schlichten Volksseele jene Pillen gibt, die sie einzig für ihren Hoffnungsrausch braucht, nämlich er zeigt am Beispiel des von Tür zu Tür abgewiesenen kleinen Mannes, daß die Kraft des individuellen Willens Berge versetzt, ergo magnetisch Gold anzieht. Er schilderte den frappierenden Aufstieg des Konzerngründers, der sich natürlich, sein gutes Herz bewahrte. Und dann: „Für das Magazin spricht, wie leicht es alle Angriffe von sich abweisen konnte“ (Kunststück, bei der Minderzahl geistig Interessierter!) ... „die Irrtümer der Menschheit, die wahnsinnigen Kriege der letzten 50 Jahre haben das Individuum süchtig nach der Arznei des Konzerns gemacht“ (Ach!)... „der boshafte Intellektuelle sollte seinen verdorbenen Verstand nicht an die kindliche Reinheit der einfachen Logik, an die zwanglose Folge von Einfällen verwenden, welche die Mischung des Konzerns ausmachen. Er ist kein Leser der Zeitschrift, er ist ein Mäkler.“ (Gott sei Dank!)

In dieser Hinsicht ist also nichts Bedeutendes zu vermelden. Wesentlich bleibt jedoch das Thema, denn dieses Magazin läßt sich nicht mit einer Handbewegung unter ein fragwürdiges Bundesgesetz zum Schutze der leidenschaftlich trüben Phantasie abtun, es ist die Inkarnation der Armee des Durchschnitts auf ihrem Siegesmarsch mit der kondensierten Milch frommer Denkungsart und dem Gehabe wissenschaftlichen Interesses. Ihre Generalstäbler ergrübein den Brechungskoeffizienten der Mittelmäßigkeit an jenem Punkte, wo er sich in die wärmenden Strahlen von Dollars, DM, Pesos, Lire, Francs und anderen Währungen umsetzt. Der nächste Schritt dieser Konzentration verdaulicher Lektüre bedeutet für die Menschheit, keine Bücher mehr zu lesen, sondern sich jeden Monat einen Sammelband guter Kritiken über die literarischen Erzeugnisse der Welt zu kaufen und wohlinformiert Abschied zu nehmen von der eigentlichen Substanz des Denkens, die seit jeher mit Anstrengungen verbunden war.

Obgleich nun aber die Welt auch von diesem Verzicht auf nützliche Arbeit nicht zugrunde gehen würde, ist doch der Anlaß für solche Betrachtungen durch den Roman gegeben, weil sich vielleicht jemand findet, der im Sinne unseres geplagten Jahrhunderts mit größerer Mühe weniger Kompromisse zu schließen bereit wäre. c.m.