Der Jahresbericht der DEMAG. AG, Duisburg, eine der markantesten deutschen Maschinenbauanstalten, ist für 1954 leider nicht so ausführlich wie in den vergangenen Jahren Die Verwaltung teilt zwar mit, daß nach einer Erhöhung um 9 v. H. der Umsatz einen neuen Höchststand nach der Währungsreform erreicht habe, gibt aber, obwohl dies inzwischen für die führenden Firmen der deutschen Wirtschaft erfreulicherweise üblich geworden ist, keine Umsatzziffer bekamt. Daher hängen die allgemeinen Bemerkungen des Berichtes für den Aktionär und für die Wirtschaftsberichterstattung etvas in der Luft. Der Auftragseingang hatte sich um 120 v. H. gegenüber dem Vorjahr erhöht, so daß der Anteil der Exportaufträge am Gesamtauftragsbestand zur Jahreswende um 22 v. H. höher als 1953 gewesen ist, mithin 46,7 (38,3) v. H. beträgt. Aber auch hier fehlt die absolute Zahl, um das Wachstum erkennen zu können,

Die Aktionäre erhalten wieder 9 v. H. Dividende auf 42.4 Mill. DM AK: die Belegschaft den gleichen Satz als Arbeitserfolgsprämie. bezogen auf die Jahreslohnsumme. Außerdem wurden die Tariflöhne ab 1. 9. 1954 um 5,5 und die Tarifgehälter der Angestellten um 7 v. H. erhöht. Den Belegschaftsmitgliedern ist ferner anläßlich der am 7. März beschlossenen Kapitalerhöhung um 23,6 auf 66 Mill. DM ein Bezugsrecht auf insgesamt 2,4 Mill. DM DEMAG-Aktien eingeräumt worden. Wieweit dies in Anspruch genommen worden ist, wird nicht berichtet.

Es ist zu hoffen, daß auf der oHV am 7. Juni im Rahmen der stets sehr bemerkenswerten Rede von Generaldirektor Dr. Hans Reuter die im Jahresbericht nicht erfolgten Angaben nachgeholt werden. Sie würden das gute Bild, das die Bilanz macht, wesentlich abrunden.

Die Bilanz zeigt jetzt die Anlagen mit 63,2 (54,5) Mill. DM. Die Firma hat seit der Währungsreform für fast 85 Mill. DM investiert und hat auch weiterhin ein großes eigenes Investitionsprogramm vor. Ein wesentlicher Teil der Mittel wird aus der Kapitalerhöhung genommen, denen noch normale Abschreibungen von rd. 10 Mill. DM hinzukommen. Die Vorräte werden mit 131,2 (119), Warenforderungen mit 40,7 (37,1), Konzernforderungen mit 31,2 (28,5), Bankguthaben mit 31,6 (25,1), andererseits bei weiter erhöhten Rückstellungen und Rücklagen von zusammen 133 (113) Mill DM – also mehr als das Doppelte des neuen AK – und Verbindlichkeiten mit 154,6 (146.7) Mill. DM ausgewiesen. Bei einem leicht ermäßigten Rohertrag von 93,4 (95,2) werden Löhne und Gehälter erhöht mit 47,8 (44,6) Mill. DM verbucht. W. – O. R.

*

Die Verwaltung der Deutschen Effecten- und Wechsel-Bank, Frankfurt/M., schlägt der zum 10. Juni einzuberufenden HV vor, für 1954 unverändert 8 v. H. Dividende auf das alte AK von 3 Mill. DM zu verteilen. Die inzwischen aus der Kapitalerhöhung auf 5 Mill. DM stammenden 2 Mill. DM neuen Aktien nehmen ab 1. Juli 1954 anteilmäßig an der Dividende mit 4 v. II. teil. Aus dem Ertrag wurden den Reserven erhebliche Beträge zugeführt, insbesondere durch Zeichnung von 7c-Geldern und durch die Zuführung eines erheblichen Betrages an den Pensionsfonds.