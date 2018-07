Inhalt Seite 1 — Der Erlöser von Sarzbüttel Seite 2 Auf einer Seite lesen

m. d. h., Itzehoe

Der Tischlermeister Waldemar Eberling wurde am 27. Mai wegen fortgesetzten Betruges in Tateinheit mit unerlaubter Ausübung der Heilkunde, Verleumdung und fahrlässiger Körperverletzung zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Es handelte sich dabei um den vierten „Hexenprozeß“ in Niederdeutschland seit 1953.

Im Juni 1953 verhaftete man den Danziger Hellseher Bruno Treder wegen Hexenaustreiberei und unbefugter Heilbehandlung, er hatte in Holstein und Niedersachsen mit Hilfe von „Teufelsdreck“ und „nach dem 6. und 7. Buch. Mose“ Hexen ausgetrieben und dafür Beträge bis zu 300 DM genommen. 1954 fand vor dem Amtsgericht Oldenburg (Ostholstein) ein Prozeß gegen den Hexenbanner Heye statt, der eine Frau der Hexerei beschuldigte und das von ihr „verhexte“ Kind besprach. 1954 mußte sich ein Bauer in Leck bei Flensburg gegen die Beschuldigung verantworten, daß ein Dorfbewohner sein Schwein krank gehext habe. – Diese Fälle kamen an die Öffentlichkeit – sind aber nur ein winziger Bruchteil einer unübersehbaren Fülle bewiesener Beispiele von Hexen- und Geisterglauben.

Johann Kruse, der in 35jährigem Kampf gegen den Hexenwahn unermüdlich reiches Material zusammengetragen hat, behauptet, daß nahezu jedes Dorf in Niederdeutschland seine Dorfhexe habe. In seinem „Archiv zur Erforschung des neuzeitlichen Hexenwahns“ ist sämtliches in der Hexenzunft gebrauchtes Rüstzeug gesammelt – (von den sogenannten Sympathiebüchern Mose, den Elefantenläusen und der Alraune bis zum „Räucherpulver gegen Abgunst und Neid“). – „Medikamente“ die zum Teil noch heute in Apotheken käuflich zu haben sind.

Der Hexer wird angezeigt

Die Sarzbütteler Vorgänge wären vielleicht noch lange nicht vor die Öffentlichkeit gelangt, hätte nicht der Landwirt Klaus Looft Strafanzeige gegen Waldemar Eberling erstattet. Da Looft von diesem als „Hexer“ bezichtigt worden war und bereits seine Großmutter und Mutter unter dem Verdacht gestanden hatten, „Hexen“ zu sein, trieb die Angst ihn zu dem Schritt, der seine Tochter vor einem ähnlichen Verdacht bewahren sollte.

An den beiden Verhandlungstagen mit neun- und achtstündiger Dauer wurden 40 Zeugen gehört. Der Tanzsaal des Dorfkruges diente als Verhandlungsraum.