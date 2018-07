Die Betriebsaktion Rhein-Ruhr ist beendet. Der Streit um die Gründung christlicher Gewerkschaften aber ist von neuem entbrannt. Schwerpunkt der Auseinandersetzungen ist das Rhein-Ruhr-Gebiet, wo die Hochburgen der Industriegewerkschaften, die Spitzenorganisationen der katholischen und evangelischen Arbeiterorganisationen und die in diesen Dingen besonders aktiven Parlamentarier der Kommunal-, der Landes- und der Bundesebene tätig sind.

Als im Februar dieses Jahres aus Anlaß der inzwischen durchgeführten Betriebsrätewahlen in Rhein und Ruhr die Betriebsaktion Rhein-Ruir von christlichen Teilen der Gewerkschaftsbewegung und einigen Politikern ins Leben gerufen worden war, ging es zunächst darum, bei den Neuwahlen der Betriebsräte nicht von der Manmutorganisation des DGB überrollt oder erdrückt zu werden. Damals gab es einen ersten übergebietlichen Zusammenschluß christlich orgarisierter Arbeitnehmer, nachdem auch süddeutsche Gruppen zur Rhein-Ruhr-Aktion zugestoßen waren und eine Erweiterung zu einer „Betriebsaktion Main-Donau/Rhein-Ruhr“ erfolgt war.

Anfang Mai hatte die Betriebsaktion zunächst ihre Tätigkeit beendet. Man erklärte, das Ziel sei vorläufig erreicht und es wäre geglückt, genügend christliche Kandidaten bei den Betriebsratswahlen durchzubekommen. Die Ergebnisse waren im Bergbau auf 188 Schachtanlagen wie folgt: SPD-Kandidaten 41,1 (43,2) v. H., KPD 18,5 (20) v. H., Neutrale 11,7 (9,5) v. H., Christlich-Soziale 28,7 27,3) v. H.; bei Metall in 42 Betrieben: SPD 44,9 (49,8) v. H., KPD 11,9 (10,5) v. H., Neutrale 8,9 (11,1) v. H., Christlich-Soziale 34,3 (28,6) v. H.; in sonstigen 42 Betrieben: SPD 41,9 (49,1), KPD 8,7 (8,5), Neutrale 11 (11), Christlich-Soziale 38,4 (31,4) v.H.

Die Christlich-Sozialen hätten, wie CDU-Buidestagsabgeordneter Winkelheide als erster Vorsitzender erklärte, „ihre Feuerprobe im Kampf gegen Radikalismus und Intoleranz“ bestanden. Der DGB ließ im Gegenteil durch seine Bundespressestelle mitteilen: „Die Betriebsaktion Rhein-Ruhr hat eine vollständige Pleite erlebt!“ Die Zahlen der Betriebsaktion, die wir hier veröffentlicht haben, basieren auf den Ergebnissen von 272 Großbetrieben mit je über 1000 Beschäftigten. In den kleineren Betrieben seien die Ergebnisse durchschnittlich nicht anders, teilweise sogar für die Christlich-Sozialen wesentlich besser, heißt es dazu ergänzend.

Wenn auch der Anteil der Christlich-Sozialen mit durchschnittlich einem Drittel erfreulich gut ist, so darf doch nicht übersehen werden, daß der Kommunismus in den Betriebsräten des Bergbaues 18,5 v. H., also fast jeden fünften Kandidaten hat, bei Metall jeden neunten, ohne die getarnte KPD unter den „Neutralen“ zu erfassen. Da bei allen radikalen politischen Auseinandersetzungen erfahrungsgemäß SPD und KPD Arm in Arm marschieren, so ergibt sich daraus, daß nach wie vor rund die Hälfte der Betriebsräte zur politischen und wirtschaftspolitischen Opposition gehört.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es verständlich, daß neue Aktivität im unverändert gefährdeten Lager der christlichen Arbeiterschaft herrscht. Allerdings sind wir nicht mit allen Maßnahmen dieser Gruppen einverstanden. Vor allem, so meinen wir, sollte das Bestreben nach Aufspaltung der Einheitsgewerkschaft solange wie möglich nicht zur Tat schreiten. Aktivierung der Opposition innerhalb der Einheitsgewerkschaft ist wesentlich erfolgreicher als jede Zersplitterung. Eine solche Opposition hat alle Möglichkeiten, den Radikalismus in der Gewerkschaftsführung zu bannen und gewissen Kreisen der DGB-Führung den dort so verhaßten Kompromiß oder die bei jenen verpönte Toleranz tagtäglich abzuzwingen. Der einstige Vorsitzende des DGB, Christian Fette, sagte einmal einige Wochen vor seinem Abtreten zu uns resignierend: „Alles, was ich mache, ist immer irgendwie falsch. Entweder habe ich die 60 Prozent Marxisten oder die 40 Prozent Christlichen gegen mich. Beiden kann ich es nie recht machen.“

Diese Schwierigkeit wäre aber doch u. E. eigentlich eine geradezu beneidenswerte Lage für die Fähigkeiten und Führungsqualitäten eines echten Arbeiterführers oder der Spitzenpersönlichkeiten der beiden in vielen Dingen so unterschiedlichen Gruppen.

Wenn dieser Tage der Sekretär der katholischen Arbeiterbewegung, CDU-Bundestagsabgeordneter Even, auf dem Internationalen Kongreß der katholischen Arbeiterbewegung im Düsseldorfer Landtag erklärte, „dir Frage, ob es möglich ist, bei verstärkter Aktivität der Christen auch in einer Einheitsorganisation die christliche Zielsetzung anstreben zu können, ist entschieden mit nein zu beantworten“, dann mag dahinter sehr viel bittere Erfahrung stecken. Offenbar ist das Schwergewicht der Sozialisten immer noch zu stark bzw. es ist der Eiserne Vorhang, der durch die SPD-Betriebsgruppen in der untersten Stufe der Organisation des politischen Aufbaues der Arbeiterbewegung gezogen ist, noch nicht genügend ins Wanken gebracht worden. -lt.