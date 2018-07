Inhalt Seite 1 — Funk für Anspruchsvolle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist die eigentliche Aufgabe des Funkautors, sei er Erzähler, Dramatiker oder Beschreiber, durch Sprache und Tonfall das vor die Einbildungskraft des Hörers zu rücken, was dieser nicht "zu sehen" bekommt. Anschaulichkeit ist die erste Forderung an ein gutes Punkmanuskript. Von den großen Hörberichten ("Features") Ernst Schnabels vom Weltfiug, vom Kongo, vom Fliegenlernen weiß man, daß er diese Forderungen hervorragend zu erfüllen weiß. Sein neuestes Werk, "Spionage in Grönland", hat vom Stoff her vielleicht noch mehr Sprödes zu über winden als die früheren Arbeiten. Der Autor war für ein paar arktische Wintertage auf dem westgrönländischen Zwischenlandeplitz für die Clipper der Nordpolroute — in einer fast lautlosen Landschaft. In "sechs Versuchen, ein unbeschreibliches Land zu beschreiben" fängt er die Physiognomie jenes von allem, was wir "Leben" nennen, abgerückten, sozusagen kontaktlosen Ort ein, an dem "nichts zu sehen" ist und auf dem nichts geschieht, was sich zu erzählen lohnte — es sei denn die bloße Tatsache, daß Soldaten der USA Luftwaffe und dänische Flugbeamte es hier monatelang aushalten müssen und auch aushalten. Aber da sind einmal die Sonne, "eine triefende Himmelsfrucht auf dem Eis", und das Nordlicht; da sind die Gletscher, die Polarfüchse und der zugefrorene See, in den ein Lastzug einbrechen kann. Da ist das Kino, das täglich sein Programm wechselt und auf höchst gefährliche Weise "Romance into Life", romantische Illusion in die Abende der weltlosen Luftwaffensoldaten bringt. Und da ist dann, von Schnabels innerer Unruhe aus der Filmleinwand gelöst, Audrey Hepburn, die Prinzessin auf römischen Urlaub, die den charmant, aber eindringlich vorgebrachten Vorwürfen des Autors standhalten muß. Da ist das allzu laut schlagende Herz des Bergsteigenden, der die Angst nicht achtet, um die Sonne zu erblicken. Leider hat Schnabel diesmal vielleicht zu getreu Form und Aufbau seiner früheren Features kopiert, doch gelingt es ihm auch diesmal wieder Vorstellung, Anschauung, Sinnfälligkeit so, daß der Hörer, wenn die Viking den Reisenden wieder mit in die "mittlere Welt" nimmt, Mühe hat, sich zu überzeugen, daß er nicht selbst in Grönland war. Dienstag, 7. Juni, 20 30 Uhr: In Baden Baden inszeniert Peter Beauvais mit Elfriede Kuzmany und Volker von Collande in den Hauptrollen seine Fernsehbearbeitung von Noel Cowards Komödie "Zwischen den Zügen". lung inKilsbach bei Zürich aufgenommener Dokumentarfilm über das Leben Thomas Manns. Hauptpersonen: Thomas und Katja Mann.

Donnerstag, 2. Juni, 22 20 Uhr aus Frankfurt: Mit der "Rätselhaften Weh der Bestseller" beschäftigt sich der Funkautor Guntram Prüfer. Gründe für den rapiden und oft auch lange anhaltenden Verkaufserfolg von Büchern muß es geben; aber welche sind es? 17 30 aus Bremen: Der Mainzer katholische Religionsphilosoph Joseph Lortz zeigt "Luther als Baumeister des christlichen Abendlandes" — 20 00 vom NWDR: Der zweite Teil von Erich Kubys schonungsloser Zeitanalyse "Der hilflose Diktator Konsument" — 22 ei aus Bremen: Heinrich Kaminskis "Dorische Musik für Orchesiür" — 23 15 vom SWF: Johannes Drießlers "Goethe Sprüche und Epigramme" und das 2. Streichquartett von Helmut Degen — 23 15 vom NWDR: Von Karel Husa die "Evocations de Slovaqine" und das Streichquartett 1947 von Rainier — 23 35 aus MttiKJien: Jean Francaix komische Kammeroper "Der hinkende Tetel".

Freitag, 3. Juni, 20 Uhr aus Bremen: Aus Alexander Borodins Oper "Fürst Igor" sind vor allem, durch Diaghilews Ballett, die "Polowetzer Tänze" bekanntgeworden. Die Belgrader Staatsoper führte bei den Wiesbadener Festspielen das ganze Werk auf.

20 05 aus Frankfurt: Eine Funkbearbeitung des altchinesischen Dramas "Das Westzimmer", der Julius Eigner den Titel "Der Überfall auf das Kloster" gab — 21 00 vom SWF: Die Erste Suite aus der Oper "Les Paladins" von Rarneau und das Flötenkonzert seiner Zeitgenossen Pupuy — 21 20 aus Frankfurt: Joseph Keüberth dirigiert ein Konzert mit Haydns Symphonie "La Reine" und Strawinskijs "Chant du Rossignol" — 22 10 vom NWDR: Der abschließende Teil von Erich Kubys "Hilflosem Diktator Konsument" — 22 30 vom SWF: Ein Funkspiel zum 10, Todestag Georg Kaisers von Gerhard MarxMechler: "Auf der Suche nach dem neuen Menschen " Sonnabend, 4. Juni, 21 30 Uhr aus Frankfurt: "Im Dreivierteltakt" haben nicht nur die Epigonen des neunzehnten Jahrhunderts komponiert, sondern auch die Meister, deren Stücke der Pianist Julius von Karolyi spielt: Chopin, Tschaikowskij, Smetana und Richard Strauß (Menuett des Lully aus "Der Bürger als Edelmann").

16 00 vom SWF: Eine vergleichende Funkreportage von den Universitäten St. Andrews (Schottland) und Tübingen — 17 25 aus München: Beethovens "Schottisches Lied für Flöte und Klavier" und sein c moll Quartett — 22 10 vom NWDR: Jascha Heifetz spielt Tschaikowskijs Violinkonzert — 24 00 vom NWDR, 2. Piogr. Nord: Fritz Büchtgers Oratorium "Das gläserne Meer" — 0 10 aus Stuttgart: Ina Marika spielt Chopins Klavierkonzert e moll.

Sonntag, 5. Juni, 9 Uhr aus Bremen: Zum achtenmal stellt Radio Bremen das Programm einer ganzen Woche unter das Thema eines Nachbarlandes — diesmal: Norwegen. Ein Hörbild "Mit der SAS von Landesende zu Landesende" von Norman Balch gibt ein Panorama des Landes zwischen Lindesnes und Nordkap.

jNorwegea) ("werden mit einem Orchesterkonzert d6r MusikGesellschaft "Harmonien" unter Leitung von Carl Garaguly eröffnet, — 11 00 vom RIAS: Joh. Seb. Bachs Kantate "Der zufriedengestellte Äolus" — 18 20 vom NWDR: Das Trio di Treste spielt Beethovens Tripelkonzert — 20 05 aus Bremen: Ein Akt aus der Shakespeare Oper "Cymbeline" des norwegischen Komponisten Arne Eggen.