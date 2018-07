Der Führer der Demokraten im amerikanischen Senat, Johnson, erklärte vor wenigen Tagen: „Das amerikanische Volk, das Milliarden für die nationale Verteidigung ausgibt, hat ein Recht darauf, daß die Militärs ihre Worte abwägen und sich vergewissern, daß ihre Berichte auch wahr sind.“ Johnson forderte den Verteidigungsminister Wilson auf, „die verwirrenden offiziellen Erklärungen“ über Vergleiche zwischen der eigenen und der sowjetischen Luftwaffe einzustellen.

Anlaß zu dieser Kritik sowie zu dem Beschluß des Wehrausschusses im Senat, es solle die Stärke der Streitkräfte umgehend überprüft werden, war folgende Veröffentlichung des Verteidigungsministeriums, die mit dem „Weißen Haus“ abgestimmt war: „Die Sowjets haben vor kurzem einige ihrer neusten Flugzeugtypen im Verbandsflug bei einer Luftparade über Moskau vorgeführt. Diese Beobachtungen geben eine neue Grundlage, die sowjetische Produktion des schweren Düsenbombers Typ 37 und des mittelschweren Bombers Typ 39 zu schätzen. Es wurde ferner ein Propeller-Turbinen-Bomber und ein neues Allwetter-Flugzeug gezeigt. Dies alles sind Beweise für die moderne Technik der sowjetischen Flugzeugindustrie und für die Fortschritte, die sie gemacht hat.“

Diese Erklärung, die hinsichtlich der interkontinentalen Düsenbomber der Typen 37 und 39 keine Offenbarung war, da beide bereits an der Maiparade 1954 teilgenommen hatten, fiel zeitlich mit dem Beginn der Senatsdebatte über den Wehrmachtsetat zusammen, der erhebliche Kürzungen der Ausgaben für Heer und Marine zugunsten der Luftwaffe vorsieht. Gegen diese Konzeption der Schwerpunktverlagerung auf die Luftwaffe besteht neben einer Opposition in militärischen Kreisen, deren Wortführer der in nächster Zeit aus dem aktiven Dienst ausscheidende Oberbefehlshaber des Heeres, General Ridgway, ist, auch eine Opposition im Kongreß, deren Träger sich in erster Linie unter den demokratischen Senatoren befinden. Um dieser Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen, wurde die zitierte Erklärung des Pentagon veröffentlicht, die allerdings die gewünschte Wirkung nicht erzielte, sondern nur zu einer zeitraubenden und genauen Untersuchung der militärischen Notwendigkeiten durch den Wehrausschuß führte.

Vielleicht wären so weitgehende Folgen nicht eingetreten, hätte nicht Generalmajor Burgess die Behauptung hinzugefügt: „Die sowjetische Luftwaffe ist wahrscheinlich ebensogut wie unsere eigene, möglicherweise sogar besser.“

Zwar beeilte sich der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, General Twining, festzustellen, daß General Burgess übertrieben habe. Aber der frühere Minister für die Luftwaffe in der Regierung Truman, der demokratische Senator Symington, griff die Äußerung von Burgess auf und führte in einer großen Rede im Senat aus, es sei „jetzt klar, daß die Vereinigten Staaten zusammen mit der übrigen freien Welt die Luftherrschaft vielleicht verloren haben, abgesehen von der Möglichkeit, daß wir noch Vorteile in der Lage von Stützpunkten und in der Ausbildung haben.“ Symington richtete heftige Angriffe gegen den Verteidigungsminister Wilson, dem er „tödliche Unwissenheit“ bescheinigte, weil er vor einem Jahr dem amerikanischen Volk mitgeteilt habe, die Sowjets hätten nur eine „defensive“ Luftwaffe.

Amtliche Verlautbarungen, Erklärungen verantwortlicher Generale und Feststellungen so profilierter Senatoren wie Symington haben, selbst wenn sie nur für den innerpolitischen Gebrauch abgegeben werden, auch ihre Wirkungen jenseits der Grenzen der Vereinigten Staaten, die in diesem Falle darin bestehen, daß Behauptungen über eine angebliche Überlegenheit der sowjetischen Luftwaffe durch interessierte Kreise weiterverbreitet werden, in der Hoffnung, sie würden das Vertrauen der freien Welt in die militärische Stärke der Vereinigten Staaten untergraben. Ernst Krüger