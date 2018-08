Das Plenum des Bundestages hat auf Antrag der SPD-Abgeordneten Reitzner und Dr. Arndt den Entwurf eines Gesetzes „zur Bereinigung deutsch-österreichischer Staatsangehörigkeitsfragen“ mit einer aus allen Parteien bestehenden Mehrheit an die Ausschüsse zurückverwiesen. Grund: die abweichende Meinung der Minderheit in den Ausschüssen war in dem Bericht nicht wiedergegeben.

Die Ausschußmehrheit meint, daß verfassungsrechtliche Bedenken nicht aus der Tatsache entstehen könnten, daß die Beendigung der deutschen Staatsangehörigkeit rückwirkend vorgesehen worden ist, und begründet dies damit, daß die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts rückwirkende Gesetze grundsätzlich (!) zuläßt. Es folgt dann der Satz: „Angesichts der Verwaltungspraxis mußten die Anschlußdeutschen mit einer Regelung rechnen, die ihre deutsche Staatsangehörigkeit für mit dem Zeitpunkt der Desannektion (!) beendet erklärt.“

Nicht nur in diesem Punkt ist die Ausschußbegründung dubios. Artikel 16 des Grundgesetzes lautet in Satz 1: „Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden“. Hierzu erklärt der Ausschuß: Dieser Satz „ist als Reaktion auf die Verhältnisse des nationalsozialistischen Staates entstanden“. Wenn man ihn mit dieser Begründung außer Kraft setzen will, dann wird man bald das ganze Grundgesetz in die Abfallgrube werfen müssen. Es ist nämlich in großen Teilen sehr begreiflicherweise aus dieser Reaktion entstanden. Aber es muß verlangt werden, daß es trotzdem geachtet wird. tgl