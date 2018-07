Durch die Aufnahme der Lokomotivfertigung legte die Familie Henschel – seit sechs Generationen in unmittelbarer Erbfolge auf dem Gebiet der Metallgießerei und seit 178 Jahren im Maschinenbau tätig – 1848 den Grundstein zu der heutigen Henschel & Sohn GmbH in Kassel. Schon 1857 wurden die ersten Dampflokomotiven eigener Fertigung exportiert. Seitdem hat das Unternehmen zum Aufbau des Eisenbahnsystems in der gesamten Weit einen entscheidenden Beitrag geleistet. Um einen Risikoausgleich zu schaffen, entschloß sich Oscar R. Henschel, der heutige Inhaber der Firma und Namensträger der Familie, 1924 zum Aufbau einer Lastwagenfertigung, die sich Im Laufe der Jahre gleichrangig neben den Lokomotivbau stellte und den Schwerlastwagenbau bevorzugt. Im letzen Jahrzehnt vor dem Weltkrieg wurde das Produktionsprogramm noch durch die Gründung der Henschel-Flugzeugwerke und der Henschel-Flugmotorengesellschaft erweitert.

Krieg und Kriegsfolgen haben das Werk ungewöhnlich hart In Mitleidenschaft gezogen. Die im Ostsektor Berlins liegenden Flugzeugwerke gingen verloren? auch die Flugmotorenwerke in der Nähe von Kassel wurden sehr stark beschädigt. Das Kasseler Stammhaus war mit seinen ausgedehnten Werkhallen und Einrichtungen über 80 v. H. zerstört. Zudem blieb bis 1948 bzw. 1949 der Neubau von Lokomotiven und Lastwagen untersagt,

Aber heute kann festgestellt werden, daß die Kasseler Betriebe im wesentlichen wieder aufgebaut worden sind. Das Investitionsprogramm dieses Jahres beseitigt nahezu die letzten Lücken und gewährleistet eine rationelle Fertigung auf allen Gebieten. Das Werk, das 9500 Menschen beschäftigt, ist heute wieder die größte Lokomotivfabrik Europas und wohl die einzige in der Welt, die sämtliche Antriebsarten auf ihrem Programm stehen hat. Das neu entwickelte Lastwagen- und Motorenprogramm umfaßt fünf Grundtypen von 5 bis 8 t bei besonderer Pflege von Kipper- und Allrad-Fahrzeugen, von Sattelschleppern und Fahrzeugen in Tramausführung. 85 v. H. der jährlichen Fertigung von Lokomotiven gehen ins Ausland; das Lokomotivgeschäft macht etwa 45 v. H. des Gesamtumsatzes der Henschel & Sohn GmbH aus. Weitere 45 v. H. werden vom Lkw-Geschäft bestritten. Hier liegt die Exportquote bei 30 v. H. Das frühere Flugmotorenwerk ist mit neuen Produktionen auf dem Gebiet der Misch- und Rührtechnik für die chemische Industrie und die Gießerei-Industrie sowie mit dem Bau luftgekühlter Dieselmotoren wieder angelaufen. Zusätzlich wurde vor zwei Jahren in Hamburg die Henschel Maschinenbau GmbH gegründet. Dieses Zweigwerk verfügt über 2000 Arbeitsplätze! sein Fertigungsprogramm umfaßt Dieselmotoren, Dieselaggregate, Dampfturbinen, Plantagenmaschinen und Ballenpressen. w e.

*

Die Rheinisch-Westfälische Eisen- und Stahlwerke AG, Mülheim (Ruhr), die aus dem ehemaligen Stahlverein 1952 ausgegründete größte deutsche Gießerei-Holding mit 69 Mill. DM AK legt der HV am 5. Juli die Abschlüsse für das Rumpfgeschäftsjahr 1953 (29. Mai bis 30. September), und für die Geschäftsjahre 1952/53 und für 1953/54 (jeweils 30. September) vor. Die Verwaltung schlägt für 1952/53 eine Dividende von 5. v. H. (gegenüber einer ursprünglichen in Aussicht gestellten von 4 v. H.) vor und für 1953/54 eine Dividende von 6 v. H. Mehr als die Hälfte des AK befindet sich noch in transitorischem Besitz der Rheinischen Stahlwerke, Essen.

Kapitalerhöhung der Kundenkreditbank Kommanditgesellschaft a. A., Düsseldorf. Auf Grund des HV-Beschlusses hat das Institut nunmehr das Kommanditkapital um 1,5 auf 6 Mill. DM erhöht. Die neuen Aktien sind von einem Bankenkonsortium übernommen worden, das sie den alten Aktionären im Verhältnis 3:1 zum Kurse von 100 v. H. zum Bezüge anbietet. Gleichzeitig hat der persönlich haftende Gesellschafter, Dr. Walter Kaminsky, seine persönliche Kapitaleinlage um 0,1 Mill. auf 0,5 Mill. DM erhöht. Nach Durchführung dieser Maßnahmen beträgt das Kapital der Kundenkreditbank KG a. A. einschließlich der Rücklage von l,5 Mill. DM nunmehr 8 Mill. DM.

Die HV der Süd-Chemie AG, München, beschloß, für 1954 wieder 10 v. H. Dividende auf 5,4 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Das Unternehmen hat 1954 noch immer unter dem Druck der steuerlichen Überbelastung gestanden, der erst im laufenden Geschäftsjahr nachlassen wird. Umsatz und Produktion haben sich im Berichtsjahr weiter günstig entwickelt. Der Export konnte 1954 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 v. H. erhöht werden. Die Rohstoffversorgung war bei allgemein ziemlich stabilen Preisen zufriedenstellend. Gegen Ende 1954 zogen allerdings die Rohstoffpreise zum Teil an In den Werkanlagen Moosburg, Kelheim und Henfeld wurden einige Erweiterungen vorgenommen. Die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres sind bisher zufriedenstellend verlaufen, so daß die Verwaltung mit einer guten Weiterentwicklung rechnet.