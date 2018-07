Der Gesamtumsatz der Farbwerke Hoechst AG vom. Meister Lucius & Brüning, Frankfurt/M.-Höchst, einschl. der angeschlossenen Gesellschaften, übertraf 1954 zum erstenmal eine Milliarde DM; er lag mit 1,13 Mrd. DM um 19,5 v. H. über 1953. Die Lieferungen der Gesellschaften untereinander und die Umsätze der Wacker-Chemie GmbH (Bet. 49 v. H.) und der übrigen Beteiligungsgesellschaften sind darin nicht enthalten. Damit steht Hoechst auch 1954 wieder sowohl hinsichtlich der Höhe als auch der Zunahme des Umsatzes – in der Mitte zwischen den beiden anderen großen IG-Nachfolgegesellschaften. Bayer führt wieder mit einem Gesamtumsatz von rund 1,21 Mrd. DM (18 v. H. Zunahme gegenüber 1953); die Badische Anilin mit rund 1,05 Mrd. DM Umsatz (Zunahme gegenüber 1953 rund 22,3 v. H.) schließt den Reigen. Bei Hoechst erreichte mit rund 338 Mill. DM der Exportanteil fast 30 v. H. des Gesamtumsatzes, Je zur Hälfte In das europäische Ausland und nach Übersee. Zum Vergleich sei mitgeteilt, daß in 1954 der Umsatz der chemischen Industrie Westdeutschlands gegenüber 1953 um rund 13 v. H. gestiegen Ist der Exportanteil betrug im Durchschnitt 24 v. H. Diese Umsatzausweitung führte in fast allen Produktionszweigen zu nahezu voller Ausnutzung der Kapazität! bei einer Anzahl Erzeugnisse lag die Nachfrage sogar höher. Eng mit der Erreichung der Kapazitätsgrenzen verknüpft ist die Frage der Investierungen. Die Investitionen in Werksanlagen betrugen 1954 im Gesamtunternehmen 135,5 Mill. DM. Dabei lagen die Schwerpunkte der Investitionen auf dem Gebiet der Kunststoffe und Ihrer Vorprodukte, bei den mit der Erdölspaltanlage in Hoechst zusammenhängenden Anlagen und Insbesondere auch im Ausbau der Fabrikationseinrichtungen für Folien und für vollsynthetische Fasern. Auf dem pharmazeutischen Gebiet standen die Antibiotika im Vordergrund. Erhebliche Aufwendungen erforderte sodann der Ausbau der Produktionsanlagen für Me Grundchemikalien Chlor, Schwefelsäure, Karbid und Phosplor sowie die organischen Zwischenprodukte. Auch die Betriebe für die Erzeugung von Düngemitteln wurden erweitert.

Die Bemühungen um die Auffindung neuer Produkte und im die Weiterentwicklung der Herstellungsverfahren wurden auf allen Produktionsanlagen intensiv fortgesetzt. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung betrugen 1954 und 60 Mill. DM, das sind etwa 5 v. H. des Umsatzes. Daneben wurden erhebliche Mittel für den Ausbau der Forschungsstätten und Versuchsanlagen aufgewendet. Im Frühjahr 1954 wurde ein neues pharmakologisches und mikrobiologisches Laboratorium in Betrieb genommen. Ein Laboratorium für die physikalische und chemische Bearbeitung synthetischer Fasern ist im Bau. In den Behring-Werken (Marburg a. d. L.) wurden neue Forschungslaboratorien in Betrieb genommen. In den Forschung- und Betriebslaboratorien sind jetzt rund 1200 akademisch geschulte Mitarbeiter tätig.

In den Hauptfabrikationszweigen Farbstoffe, Textilhilfsmittel und Waschrohstoffe, Kunststoffe, Lackrohstoffe und Lösungsmittel, Stickstoffdüngemittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel und bei den Grundchemikalien – Schwefelsäure, Chlor, Natronlauge, Phosphor – liegt die Produktion im allgemeinen an der Kapazitätsgrenze. Die Erweiterung der eigenen Rohstoffbasis gab Veranlassung zu besonderer Aktivität auf dem neuen Gebiet der Erdölchemie, dem für die Herstellung von Kunststoffen und von Lösungsmitteln große Bedeutung zukommt. Ein in Hoechst entwickeltes eigenes Erdölspaltverfahren hat im technischen Versuchsmaßstab seine volle Brauchbarkeit erwiesen. Die erste Großanlage ist im Bau.

Auch der Umsatz von Arzneimitteln lag über dem Vorjahr, insbesondere der Export, der gegenüber dem Vorjahr trotz starken Preisrückganges im Wert um rund 50 v. H. zugenommen hat. Die im vorigen Jahre in Betrieb gekommene Phosphorfabrik in Knapsack (bei Köln) – technische Phosphorverbindungen spielen eine große Rolle für die modernen Waschmittel – befindet sich bereits in weiterem Kapazitätsausbau. Das Werk Bobingen (früher selbständig als „Bobingen AG für Textilfaser stand 1954 im Zeichen des verstärkten Ausbaues der Anlagen zur Erzeugung vollsynthetischer Textilfasern. Die Nachfrage nach Perlonseide erhöhte sich durch das Eindringen in weitere Verwendungsbereiche. Der Absatz von Perlonborsten konnte gesteigert werden. Die Reyonproduktion wurde im Frühjahr 1954 planmäßig eingeschränkt.

Von den Beteiligungsgesellschaften war bei der Kalle & Co AG, Wiesbaden-Biebrich – Bet. 100 v. H. – die Nachfrage nach Cellophan so rege, daß trotz Inbetriebnahme einer neuen Anlage ein weiterer Ausbau der Kapazität erforderlich wird. Eine sehr interessante Entwicklung bahnt sich bei Kalle auf dem Gebiet der Kunststoff-Folien am Im Herbst 1954 wurde die Produktion einer Polyvinylbutyral-Folie für die Sicherhettsglasindustrie aufgenommen; ferner wurde die neue Polyesterfolie „Hostaphan“ entwickelt. Die Herstellung von Viskoseschwämmen (Visponga) wurde durch ein neuartiges Schwammtuch auf Viskosebasis ergänzt. Außerdem wurde ein neuer Kunststoffschwamm auf der Grundlage von Polyvinylalkohol herausgebracht. – Die Wacker-Chemie GmbH, München (Bet. 49 v. H.), hat 1953 eine Dividende von 6 v. H. auf 40 Mill. DM Stammkapital verteilt auch für 1954 ist mit einer angemessenen Dividende zu rechnen, – Die Duisburger Kupferhütte, Duisburg (Bet. 30,17 v. H.), hat für 1953 eine Dividende von 7 v. H. auf 24 Mill. DM AK gezahlt. Inzwischen wurde das AK mit Wirkung ab 1. Januar 1954 auf 32 Mill. DM erhöht bei weiterhin gleicher prozentualer Beteiligung. Für 1954 kann auch für das erhöhte AK eine angemessene Dividende erwartet werden.

Ende 1954 waren bei dem Gesamtunternehmen etwa 32 500 Personenbeschäftigt, davon 71 v. H. Arbeiter. 1954 wurde erstmals die dividendenorientierte Erfolgsbeteiligung in Höhe von rund 12,6 Mill. DM ausbezahlt. Die betriebliche Altersversorgung erforderte im Berichtsjahr vom Gesamtunternehmen 27,7 Mill. DM für Zuwendungen an die Versorgungseinrichtungen und für Firmenleistungen an die Pensionäre sowie 42,5 Mill. DM an Rückstellungen für künftige Firmenleistungen. Diese Fonds sind nunmehr zum größten Teil wieder aufgefüllt.

Der HV am 28. Juni wird für 1954 eine auf 8 (1. V. 7) H. erhöhte Dividende vorgeschlagen, zahlbar auf das alte AK von 285,7 Mill. DM. Das Grundkapital Ist im Frühjahr dieses Jahres auf 385 Mill. DM erhöht worden mit Dividendenberechtigung für die neuen Aktien (99,3 Mill. DM) ab 1. April 1955. V.