d. w., Odermünde

Die ehemals deutsche Papierfabrik von Odermünde, heute „Skolwin“ genannt, hat für das polnisch verwaltete Tömmern einen Aufruf erlassen, Lumpen aller Art zur Papierhc. tellung zu spenden und zu sammeln. Mit dieser Aktion soll die Rohstoff-Knappheit des Werkes überbrückt werden. Nach Odermünde´s sind seit Jahresbeginn von Monat zu Monat weniger Mengen an Holzstoff, Stroh, Haifagras und Bambusrohr, die die Basis der Papiererzeugung darstellten, geliefert werden. Der Betrieb, der zu den größten seiner Art in Europa gehört, bemüht sich gegenwärtig, die für die Verarbeitung von Lumpen notwendigen Nebenprodukte wie Kalkmilch und Soda aus der Sowjetzone zu erhalten. In Odermünde wird gegenwärtig nur noch Papier für Zeitungen, Zeitschriften und Broschiren hergestellt. Die Produktion von Fein- und Schreibpapieren, Pack- und Einwickelpapier sowie von Spezialpapieren für Kabel and Isolierschichten wird auch in diesem Jahr noch nicht wieder aufgenommen. Um die gegenwärtige Erzeugung überhaupt in Gang halten zu können, müssen beträchtliche Investitionen für längst überfällige Reparatuiarbeiten bereitgestellt werden. Die Schädel an maschinellen Einrichtungen, wie Mahl-Holländern, Rührbütten, Hadernschneidern und Halbstoff-Holländern, haben zu weitgehenden Kapazitätseinbußen geführt.