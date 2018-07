Börsentage vor dem Pfingstfest begann für die Akiienresitzer wieder die Sonne zu scheinen. Nahezu vier Wochen hatten sieein ständiges Abbröckelnder Kurse)t, das durch die bekannte Waraimg der BdL vor überenen Steigerangen eingeleitet wurde und eine Verstärkung i Ausländerrealisationen erhielt. Zu Beginn der vorigen he gab es zusätzlich einige Abgaben im Hinblick auf den atsultimo undjorsorglich auf den großen Steuertermin am funi. Danach setzten die Kaufeaufbreiter Basis( er ein. Der Berufsaandel war zunächst am Markt, aber bald leten auch die Banken wieder echte Kundenaufträge. Die sten Hauptversammlungen haben gezeigt, daß die überjende Mehrzahl der Gesellschaften auch im laufenden GeEtsjahr noch gut verdient und vermutlich höhere Dividenden chütten wird. Da andererseits im politischen Raum sich die se weitgehend geklart haben und ein Auseinanderfallen des tens auf den kommenden Ost West Konferenzen kaum mehr rdhtet wird, läßt man sich hei den Anlageerwägungen wievornebmlich von wirtschaftlichen Überlegungen leiten,e Käufe auf dem Aktienmarkt taten der anhaltenden ufragefürfestverzinsliche Werte keinerX bbrudi- Nach wie vor sind die steuerfreien und sleuer mstlgten Pfandbriefemissionett gesucht. Zeitweise wurden 3lb der Börse für Sprozentige Stücke sogar höhere Kurse gt als sie an den Kurstafeln verzeichnet waren. Einige e sehen ein weiteres Hinaufklettern ihrer Emissionen wenig gern, weil sie fürchten, eines Tages auf der eri Sasis ein größeres Angebot aufnehmen zu müssen, was , beabsichtigt ist. Der Kurs würde dann zurückgleiten und Instituten — in diesem Fall nicht gerechtfertigte — VorIe mangelnder Kurspflege eintragen. Die 5v. H. Pfandfe der Hamburger Landesbank und der Hamburger Hypocenbank wurden auf 02 v. H die Ssprozentigen Stücke 103 v. Hheraufgesetzt. Für die hochverzinslichen Industriejationen interessierte sich namentlich die ausländihe Knndschaft, die sich von der 30 v. H betragenden litalertragssteuer freistellen lassen kann. Eine Bprozentäge zinsung wird ihr nur selten geboten.

srschiedene Schweizer Finanzzeitungen und Wertpapieritungsdienste empfahlen in der letzten Zeit den Kauf deutr Wertpapiere und wiesen in erster Linie auf die ihrer An; nach "preiswerten" Kurse der I G Farben Nachgerhin. Man ist im Ausland sichtlich von den Bilanzen Unternehmen beeindruckt und glaubt an eine weitere günFortentwicklung. In der abgelaufenen Börsenwoche verleten die drei großen Gesellschaften keine Kursverluste Andere Unternehmen der chemischen Industrie, wie 2. B. ing (261—256), mußten noch Einbußen hinnehmen. is stabil erwiesen sich die Montane, wo die marktgigen Werte die anfangs erlittenen Verluste schnell wieder geglichen haben. Die Spitzenkurse vom April sind jedoch a nicht erreicht worden. Die Kundschaft ist gegenüber GeeJlsehsften, bei denen Mehrheitsambitionen bestehen, vorsichtig geworden und kauft zu Anlagezwecken vornehmlich solche Papiere, die weit gestreut sind. Zu einer Sonderbewegung kam es erneut bei Rhein. Röhren. Sie setzte ein, nachdem ein Bremer Rechtsanwalt, der offensichtlich die Krages lnteressen vertritt, zur Opposition gegen die beabsichtigte Fusionierung des Unternehmens mit den Hüttenwerken Phoenix aufforderte. Ob die beiden sich gegenüberstehenden Gruppen durch Zukaufe ihre Positionen stärken wollen oder ob die Spekulation die Kurse wieder in die Höhe treibt, war an den Börsen nicht klar ersichtlich.

Der Wiederanstieg bei Daimler (320—298—319) läßt den Verdacht aufkommen, daß auch bei diesem Papier die Majoritätskäufe neu eingesetzt haben. Die anderen Automobilwerte profitierten von dieser Bewegung: BMW 171—169—173, Ford 207—218. Banken blieben auch in der Zeit schwacher Tendenz stabil. Die trotz einiger Kapitalerhöhungen noch immer vorhandene Marktenge zwang an manchen Börsentagen zu Repartierungen. In den Elektrowerten ergaben sich lediglich kleinere Umsätze. Die Kurse waren im allgemeinen behauptet und dürften im Falle AEG und Siemens in Anbetracht der nochmaligen Kapitalerhöhungen noch einige Reserven enthalten. Infolge der Bezugsrechtnotierungen traten bei den RWE Aktien größere Schwankungen ein. Das Bezugsrecht selbst wurde nach dem erstsn schwachen Tag dem Aktienkurs angeglichen. Unter Anrechnung des Bezugsrechtabschlages erzielten die RWE Aktien in cer Woche vor Pfingsten einen Gewinn von sieben Punkten. Dir Abschluß für 1954 der Hamburger Hochbahn, dem größten Nahverkehrsunternehraen des norddeutschen Raumes, machte wieder deutlich, daß die Hochbahn Aktie nicht mehr als ein festverzinsliches Papier mit Substanzsicherung darstellt. Mit einer Dividende, die über die vom Staat garantierten 5v. H.himusgeht, ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Auch für 1954 mußte der Hamburger Staat die Mittel für die Dividende wieder bereitstellen. Der Kurs lief auf 101a v. Hzurück. Die anderen Verkehrswerte, vor allem die Reedereien, tendierten ruhig zu unveränderten Kursen. Von den Erdöl- und Kaliwerten, konnten sich Dt. Erdöl gut behaupten, während bei Wintershall und Salzdetfurth kleinere Verluste in Kauf genommen werden mu3ten. Dt. Erdöl dürfte für 1954 eine Dividende von 7(6]v. H. ausschütten ndt