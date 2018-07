Bitte besorge mir einen halben Zentner Lupinensaat. Ich komme in den nächsten Tagen nach Hamburg, um ihn abzuholen. Schicken ist nicht möglich. Es ist schlimm, gerade jetzt in der sowieso verspäteten Frühjahrsbestellung verreisen zu müssen, aber es ist der letzte Ausweg: hier ist nirgends Saat zu bekommen.“ Dieser Brief einer Neubäuerin aus Mecklenburg erreichte vor. einigen Wochen ihre Schwester in Hamburg. Ein ungewöhnlicher Auftrag für eine großstädtische Hausfrau, aber sie fand und kaufte die Saat. Die Schwester kam über die Zonengrenze, schmal, elend und verarbeitet. Sie berichtete vom vergangenen Winter, der für sie und ihren Mann ein schwerer Kampf um die Erhaltung des Hofes gewesen war. In ihrer ganzen Gegend hatte die Schweinepest geherrscht. Der Schweinebestand war fast völlig draufgegangen. Das Ablieferungssoll an Fleisch war darum nicht um ein Gramm gesenkt worden. Wer das Soll nicht erfüllt, verliert seine Existenzberechtigung als Bauer. Allerdings hatten die zuständigen Behörden erklärt, in Anbetracht der schlechten Ernte des Vorjahres wollten sie diesmal besonders entgegenkommend sein. „Wenn Sie kein Fleisch haben, liefern Sie eben entprechend mehr Milch ab!“ Da war aber keine Milch abzuliefern, denn die Kühe dieses und vieler Nachbarhöfe hatten sich an undefinierbarem Kraftfutter vergiftet und standen seit Monaten trocken. „Dann liefern Sie mehr Getreide ab!“ Was an Korn in diesem Frühjahr noch da war, langte auf vielen Höfen kaum zur Frühjahrsbestellung. Dazu ist das Saatgetreide aus der verregneten Ernte 1954 – wie stellenweise auch im Westen – kaum keimfähig. Das letzte Geld war für die Reise in den Westen ausgegeben. „Es wäre gut, wenn du manchmal etwas Margarine schicken könntest. Wir haben nichts mehr aufs Brot zu streichen. Und wenn Du mal ein paar alte feste Schuhe übrig hättest oder getragene Sachen ... Die Schuhe, aus dem HO lösen sich nach ein paar Monaten in ihre Bestandteile auf!“ Die Bäuerin fuhr mit ihrem Lupinensack zurück auf den Bauernhof, auf dem sie und die Ihrigen nicht genug zu essen haben. Zugegeben, die Besitzer dieses Hofes haben besonders großes Pech gehabt. Aber wie viele Bauern in der Ostzone haben ähnliche Sorgen? Und wie viele von ihnen haben Menschen im Westen, die sie anhören oder ihnen sogar helfen können?

Wer von uns kommt heute auf die Idee, daß eine Bauernfamilie in Deutschland hungern könnte? Wieweit haben wir überhaupt davon Kenntnis genommen, daß das Leben in der Sowjetzone in diesen Wochen durch die härteste Ernährungskrise der letzten Jahre aufs neue schwerer geworden ist? Fast parallel mit der Lebensmittelverknappung im Osten, die jede Hilfe aus dem Westen doppelt nötig macht, kamen die neuen Erschwerungen im Paketverkehr von seiten der Ostzonenregierung. Viele hilfsbereite Menschen im Westen haben seit diesen Bestimmungen aufgehört, Pakete zu schicken. „Weilman ja überhaupt nicht mehr weiß, was man schicken darf, ob Pakete wirklich ankommen und ob man den Empfängern womöglich Schwierigkeiten bereitet.“ Einer von vielen ähnlichen Briefen aus der Zone: „... Die neuen Bestimmungen lassen uns wieder, wie schon so oft, fühlen, daß wir rechtlos sind. Wir sind so kaputt vom ewigen Druck und Zwang ...“ Die Verantwortlichen in der DDR können sicher Gründe für ihre Verordnung angeben. Welches auch im mer ihre Gründe seien, wir wissen, daß diese Maßnahmen die Verbundenheit zwischen Ost und West verschmälern. Und damit sind auch sie ein Politikum, das wir ernst nehmen wollen. Was wir. als einzelne dabei tun können, ist Verbindung halten durch Briefe und Pakete. Es ist nicht solange her, wie unser Sattsein uns heute glauben machen will, daß wir selber erfuhren, was Hunger heißt und wie müde es macht, keinen Ausweg aus seelischer und materieller Not zu sehen. Ein Paket ist viel mehr als materielle Hilfe. In einem Brief heißt es: „Wir Menschen in dieser Zone haben manchmal das Gefühl, daß die Westzoner nicht so fest zu uns halten, wie wir ihnen im Innern verbunden sind. Und dann kommt doch eines Tages ein Paket von einem Menschen, der aus innerer Verbundenheit handelt. Das stimmt uns nicht nur äußerlich froh. Denn die Aussicht, daß wir unter den hiesigen politischen Verhältnissen allein den Kampf durchführen sollen, will uns manchmal den Mut nehmen. So aber wollen wir weiter hoffen ...“

Sie dürfen nicht vergeblich hoffen. Die neuen Paketbestimmungen der Ostzone haben nur zwei grundsätzliche Änderungen gebracht: Man darf keine Konserven mehr schicken und jeder Mensch in der Ostzone darf nur ein Paket im Monat erhalten. Das erste Problem ist – gerade im Sommer – lästig, aber doch mit Überlegen leicht zu lösen. Anstatt der (wegen der Milchknappheit sehr wichtigen) Konservenmilch kann man Trockenmilch schicken, anstatt Fleischkonserven Hartwurst.

Das Wichtigste ist immer noch Fett und Zucker. Die zweite Bestimmung, daß pro Kopf der Bevölkerung nur ein Paket im Monat geschickt werden dürfe, hat sich nach der Praxis der ersten Monate auch nicht als so einschneidend bewiesen. Ostzonenbewohner können zum Beispiel zum Geburtstag mehrere Pakete empfangen, die dann allerdings theoretisch in den anderen Monaten wieder abgezogen werden. Da jedes Glied einer Familie pro Monat ein Paket empfangen darf, ist das Problem für einen mehrköpfigen Haushalt nicht so groß. Um so schwerer ist es für Alleinstehende, die, soweit sie alt und arbeitsunfähig sind, sowieso die geringste Lebensmittelzuteilung bekomnen.

Aber welcher Zonenbewohner erhält schon allmonatlich ein Paket und mit ihm über die materielle Hilfe hinaus die Gewißheit, daß er nicht vergessen wurde? Viele Adressen von Menschen, die niemanden „im Westen“ haben, liegen bei dem „Hilfsring“, Hamburg-Fuhlsbüttel. M. v. Z.