Zum erstenmal hält eine noch junge deutsche Spitzenorganisation einen Kongreß ab: die Deutsche Straßenliga – ein Verband der Verbände. Der Mitgliederkreis erstreckt sich vorwiegend auf die Straßenbenutzer und der am Kraftverkehr Interessierten. Die Liga veranstaltet am 7. und 8. Juni in Wiesbaden den ersten Deutschen Straßentag. Ähnliche Kongresse gibt es in anderen modernen Industrieländern, die in der International Road Federation zusammengeschlossen sind, schon seit einigen Jahren. Die Deutsche Straßenliga ist auch Mitglied der International Road Federation; diese wiederum berät die UN und die Organisation der nord- und südamerikanischen Staaten für Straßenplanungen und Fragen des Straßenverkehrs.

Das Programm befaßt sich mit der Verkehrssicherheit, der Planung und nicht zuletzt der Bedeutung der Straßen für Staat und Wirtschaft. Darin unterscheidet sich dieser Kongreß beträchtlich von den üblichen rein bautechnischen Straßenbautagungen. Die Liga wendet sich bewußt an die breite Öffentlichkeit wie auch an die politisch Verantwortlichen, die Gäste der Straßenliga sein werden. Zahlreiche Länder werden Delegierte zu dieser Veranstaltung entsenden.

Der Straßentag steht unter der Devise Straße, Staat und Wirtschaft“. Der Straßenbau befindet sich gerade in letzter Zeit im Brennpunkt des öffentlichen Interesses. Die angestrebte Verkehrsneuordnung mit dem Verkehrsfinanzgesetz als Auftakt und die über Erwarten großen Frostschäden haben den Blick auf die Straßenbauprobleme gelenkt. Es ist die Aufgabe der Straßenliga, den Finger auf die großen Investitionsversäumnisse im Straßenbau zu legen. Es ist zur Genüge bekannt, daß der Staat zwar die von Jahr zu Jahr wachsenden Sonderabgaben des Kraftverkehrs vereinnahmt hat, aber sie nur in ganz bescheidenem Rahmen dem Straßenbau zur Verfügung stellte. Der Bund hat wohl 1951 bis 1954 jenen Teil der Abgaben des Kraftverkehrs, den er für den Straßenbau auswarf, um 38 v. H. erhöht, in der gleichen Zeit jedoch ist der Teil der Kraftverkehrsabgaben, die im allgemeinen Haushalt untergingen, um 1260 v. H. erhöht worden. Angesichts dieser Entwicklung nimmt es nicht wunder, daß die deutschen Straßen im höchsten Maße als unzulänglich zu bezeichnen sind. Daher will die Deutsche Straßenliga dafür sorgen, daß sich ähnliche Versäumnisse nicht wiederholen und die Rückstände möglichst rasch aufgeholt werden. Immerhin kommen 1958, dem ersten Etatjahr, das nach Ablauf aller Übergangsfristen sämtliche Steuern aus dem Verkehrsfinanzgesetz wirksam werden läßt, vom Kraftverkehr nach vorsichtigen Schätzungen über drei Mrd. DM an Sonderabgaben auf (KFZ-Steuer, Mineralölsteuer, Mineralölzoll und Beförderungssteuer). Überdies bringen Kreise, Städte und Gemeinden eine weitere Milliarde DM aus ihren Steuermitteln auf, so daß sich die Frage erhebt, wieviel von den zur Verfügung stehenden 4 Mrd. DM dem Straßenbau und der Unterhaltung der Straßen zugeführt werden sollten. H. H.