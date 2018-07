Im Tessin fanden wir einen Steinhauer. Einen erbärmlichen Steinhauer abseits des großen Verkehrs, abseits der Welt. Wohl hockte er an der Straße, die alles trägt, was zwischen Nord und Süd in Bewegung ist, aber er befand sich um Jahrhunderte davon entfernt.

In sich geschrumpft, zerknittert kauerte er dem Boden – als fleischgewordener Widersprich zu seiner Umgebung. Im glühenden Land der Kastanienwälder und palmenumstandenen Seen, der Laubengassen und Weinberge wirkte er wie ein Einwand gegen die apollinische Grazie des Ticino. Sein nackter Oberkörper schlotterte spitz aus schmutzigen Lumpen heraus und fand seine unerfreuliche Krönung in einem bratapfelähnlichen Kopf. Ein kleines, unansehnliches Bündel Mensch zwischen gewaltigen Blöcken von Rosengranit, jenem Gestein, das Kraft und Anmut in sich vereint, wenn die Sonne seinen rötlichen Schimmer erweckt.

Unbeherrscht brannte das Gestirn. Mit Hammer und Meißel – lächerlichen Instrumenten an dem riesigen Fels – hieb die abstoßende Kreatur Pflastersteine aus der Natur heraus. Bei jedem Hammerschlag schossen spitze Splitter umher, winzige Kristalle, die in der Sonne glitzerten und auf der Haut brannten. Eine graue Staubschicht vermählte sich auf der Haut des Mannes mit seinem Schweiß zu einer eklen Kruste. Jedem Schlag folgte ein Zucken über die schartigen Runzeln. Jeder Schlag rang nach Atem im Nachhall des vorangegangenen. Unter jedem schmerzlichen Hammerschlag näherte sich ein Stein seiner vorbestimmten Form.

So schuf der Steinmetz Quader um Quader. Und jeden einzelnen betrachtete er zärtlich, drehte ihn im Sonnenlicht und tastete mit seinen krüppeligen Fingern darüber hin. Seine Liebe zum Vollkommenen hatte etwas Großes an sich. Der Schritt vom Lächerlichen zum Erhabenen war getan. Rolf Hellmut Foerster