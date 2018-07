am. iel., Rudolstadt staatliche Handelsniederlassung in Rudolstadt erhält seit einiger Zeit Emaillewaren als Import-Lieferung aus der Tschechoslowakei. Da sich der sowjetdeutsche „Deutscher Innen- und Außenhandel“ (DIA) noch nicht über die Preise einig ist, liefert die Handelsniederlassung die Waren – in Hauptsache Kochtöpfe – ohne Deckel an die HO- und Konsumgeschäfte aus. Auf diese Weise erscheinen die Laden für Gebrauchsgüter in Thüringen zwar voll, andererseits aber können die Töpfe nicht verkauft werden – welche Hausfrau kauft einen Topf ohne Deckel? Gegen diese Praktiken des DIA und der Rudolstädter Import- und Verteilungsstellen wird seit Wochen eine erbitterte Pressefehde in den thüringischen Provinzzeitungen geführt. Trotz vieler Artikel und Leserbriefe wurden die Deckel vom DIA immer noch nicht freigegeben.