Die Umsätze der westdeutschen Industrie hatten 1954 einen Wert von 140 Mrd. DM; das sind 14 Mrd. DM oder 11 v. H. mehr als 1933. Verglichen mit 1936 steht der Zeiger auf der Indextafel der Produktion auf 202 v.H. Auch Pessimisten können angesichts dieser erstmalig nach dem zweiten Weltkrieg erreichten Verdoppelung der Industrieproduktion nicht leugnen, daß sich die Wirtschaft der Bundesrepublik in einer gesunden Konjunkturentwicklung befindet.

Obwohl das Konjunkturklima durch die Pariser Verträge noch keineswegs beeinflußt ist und auch in diesem Jahre kaum mehr beeinflußt werden dürfte, schaut man im allgemeinen optimistisch in die Zukunft. Man erwartet einen weiter ansteigenden Verbrauch und dementsprechend höhere Umsätze, vor allem als Folge der Steuerreform. Durch sie ist neue, zusätzliche Kaufkraft frei geworden, die bisher in Form der Steuerzahlungen dem Markt entzogen war. Wo aber wird sich diese zusätzliche Kaufkraft besonders auswirken? Wie wird der Verbraucher mit dem Pfunde, das ihm durch die neue Steuertabelle in die Hand gegeben wurde, wuchern:

Die Prognosen über die Verhaltungsweisen der Verbraucher sind recht unübersichtlich. Zur Zeit werden allgemein kleinere Ersatzbedarfe realisiert, und es werden die üblichen saisongebundenen Anschaffungen getätigt. Andererseits sind Mai und Juni jene Monate, in denen erfahrungsgemäß längerlebige Gebrauchsgüter – vorwiegend auf Ratenzahlungen – angeschafft werden. Insgesamt gesehen dürften sich die Verbraucher recht unbeständig verhalten, nicht zuletzt auch infolge wechselnder Eindrücke und Bilder, die sie von der Politik her empfangen.

Aber noch von einer anderen Seite her wird das Verbraucnerverhalten in zunehmendem Maße beeinflußt: von den Verbraucherverbänden. Zwölf einflußreiche und mitgliedscarke Organisationen gehören der AGV, der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände, an. Nach ihrem diesjährigen. Arbeitsprogramm will diese Arbeitsgemeinschaft eine hauswirtschaftliche Beratung ermöglichen, eine Orientierung über die Märkte bieten und eine volkswirtschaftliche Unterrichtung der Verbraucher anbahnen, um die Konsumenten „im Hinblick auf etwaige Übervorteilungsversuche der Absatzwirtschaft“ in den Stand zu setzen, „ein möglichst ebenbürtiger Marktpartner zu werden und damit zur Intensivierung einer marktwirtschaftlichen Ordnung beizutragen“.

Da eine freie Marktwirtschaft ohne Werbung nicht denkbar ist, lag es nahe, daß die Verbraucherverbände sich auch mit der Werbung als wohl wichtigster Funktion der Absatzwirtschaft auseinandersetzen. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung wurde in „11 Thesen für Wirtschaftswerbung“ zusammengefaßt.

Diese Thesen wenden sich sowohl an die werbungtreibende Wirtschaft als auch an den Konsumenten. Grundsätzlich wird festgestellt, daß die Werbung die Belange sowohl der Wirtschaft als auch der Verbraucherschaft fördert: Die Werbung sollte jedoch vor allem ein Leitfaden für den Verbraucher sein, um ihm die Marktübersicht zu erleichtern und niemals verschleiern, daß ihr Ziel auf den Absatz der Ware gerichtet ist; jede Verschleierung dieses Zieles mindert die Glaubwürdigkeit. Die Werbung sollte auch nicht anstößig sein und sollte sich weniger der Form von Werbegeschenken und Werbepreisausschreiben bedienen. Die Verbraucher werden aufgefordert, selbst dafür einzutreten, daß ihre Belange in der Werbung berücksichtigt werden, indem sie entsprechende Anregungen geben. Verbrauchervertreter sollten deshalb an Werbekongressen teilnehmen.

Die Kritik an der Werbung, aus der heraus diese Thesen für Wirtschaftswerbung aufgestellt wurden, läßt sich wie folgt zusammenfassen: Die Werbung sei veraltet, sie krame in den Klischeeschränken einer vergangenen Zeit und sei voll von unglaubwürdigen Superlativen. Superlativen gegenüber aber sei der Verbraucher nicht nur mißtrauisch, er spreche auf sie überhaupt nicht mehr an. Der Konsument von heute sei sehr nüchtern und kritischer denn je. Er erwarte in unserer Zeit etwas anderes von der Werbung als noch vor zehn Jahren, denn er sei oft enttäuscht worden. Seine Skepsis dem Leben gegenüber gelte auch für seine Einstellung zur Werbung.