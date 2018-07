Inhalt Seite 1 — Banken bejahen die Konvertibilität Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Louis Camu, Präsident der Banque de Bruxelles

Unter Konvertibilität versteht man im klassischen Sinne das Recht für alle, Inländer oder Ausländer, die heimische Währung in jede andere Währung und in Gold jederzeit und ungehindert umzuwandeln, das umgewandelte Geld oder Gold auf beliebig lange Dauer zu behalten und Zahlungen jeder Art, gleich in welchem Land oder in welcher Währung, frei vornehmen zu lassen. Die Konvertibilität, auf die die augenblicklichen Bestrebungen hinzielen, wird ohne Zweifel weniger weit gehen. Die noch verbleibenden Einschränkungen werden sich im wesentlichen aus dem Unterschied ergeben, der zwischen der Konvertibilität in Devisen und in Gold, der inländischen und der ausländischen Konvertibilität einerseits, der Konvertibilität des Waren- und Dienstleistungsverkehrs und des Kapitalverkehrs anderseits, sowie schließlich zwischen der Deviseninländern und Devisenausländern zugestandenen Konvertibilität besteht.

Praktische Voraussetzung für jedes Geldsystem, das die Konvertibilität zum Inhalt hat, ist eine weitgehende Freiheit des internationalen Warenaustausches. Bedeutende Einschränkungen in der Menge dieses Austausches sind, ebenso wie devisenwirtschaftliche Beschränkungen, nicht mit dem von einem solchen System verfolgten Zweck zu vereinbaren, der nicht nur auf die Beseitigung der Währungsschranken, sondern auch auf die des Bilateralismus hinzielt. Dagegen ist die Beibehaltung eines gewissen Zollschutzes mit der Konvertibilität vereinbar.

Die zahlreichen Vorteile, die die Konvertibilität der Währungen mit sich bringt, sind Grund dafür, daß sie jetzt einmütig gewünscht wird. Ihre Verwirklichung würde eine Hebung des Lebensniveaus mit sich bringen, weil durch sie die Konkurrenz gefördert, die Produktivität gesteigert und eine bessere Versorgung der Bevölkerung bei erhöhter Kaufkraft ermöglicht werden würde. Sie würde die Staaten mit ungenügenden Devisenreserven dazu veranlassen, ihre Steuer- und Finanzpolitik nach bewährten Grundsätzen auszurichten. Der notwendige völlige Ausgleich des Defizits in der Devisenbilanz würde sie in der Tat zwingen, einen dieses Defizit hervorrufenden inflationistischen Druck im Innern wirksamer zu bekämpfen. Durch die freie Entwicklung des Kapitalverkehrs würde sie die wirtschaftlich rentabelsten Investierungen begünstigen.

Viele Meinungsverschiedenheiten treten jedoch auf, wenn nach der Zweckmäßigkeit der Konvertibilität und ihrer Anwendungsform gefragt wird.

Ein echter internationaler Wettbewerb wird in der Tat oft schwierige Anpassungen in bestimmten Abschnitten, die infolge des Nichtvorhandenseins einer Konvertibilität weitgehend geschützt sind, erforderlich machen. Maßnahmen, die die notwendigen Umstellungen erleichtern, müssen getroffen werden. Solange diese Maßnahmen nicht ausreichend erscheinen, werden sich die Betroffenen und die verantwortlichen Stellen der Rückkehr zur Konvertibilität widersetzen. Wenn bestimmte Einwendungen durchaus stichhaltig sind, so entspringen andere lediglich vorhandenen Sonderinteressen oder dem Bestreben der betreffenden Stellen, ihre Daseinsberechtigung zu beweisen und ihr Leben zu verlängern.

Die in erheblichem Maße ausfuhrabhängigem Wirtschaftszweige versprechen sich dagegen von einer schnellen Wiederherstellung der Konvertibilität einen wesentlichen Fortschritt und behaupten mit Recht, daß auf lange Sicht die gesamte Wirtschaft aus ihr nur Nutzen ziehen kann. Was die Haltung der Banken betrifft, so ist zwischen den Zentralnotenbanken und den Geschäftsbanken ein Unterschied zu machen. Da die Zentralnotenbanken die Interessen ihres Landes vertreten, fragen sie sich vor allem, inwieweit die angesammelten Reserven und die Lage der Zahlungsbilanz die Rückkehr zur Konvertibilität zulassen.