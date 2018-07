Es könnten gar nicht genug Wohnungen gebaut werden; von einem Zuviel könne noch auf Jahre hinaus nicht die Rede sein – das ist die allgemeine Anschauung. Wer auch nur leise Zweifel zu hegen wagt, der setzt sich dem Verdacht „unsozialer Gesinnung“ aus. Der öffentlich finanzierte Wohnungsbau hat in der Bundesrepublik schon vor Jahren das schmückende Beiwort „sozial“ erhalten, und diese Titulatur hat das ihrige dazu getan, den Wohnungsbau als eine quasi-staatswirtschaftliche Betätigung erster Ordnung erscheinen zu lassen. Er genießt eine absolute ideelle Präferenz; die alljährliche Steigerung der Anzahl der fertiggestellten Wohnungen – insgesamt wurden 1949 „erst“ 215 000 Wohnungen gebaut, 1954 aber 541 000, Zahlen, die den gesamten Wohnungsbau, nicht nur den sozialen umfassen – wird als Normallinie empfunden, und der Bereich des Wohnungsbaues wird somit gleichsam außerhalb der ökonomischen Erwägungen gestellt.

Ist nun eine weitere Steigerung der Bautätigkeit im sozialen Wohnungsbau, eine Verewigung seiner Präferenz, wirklich noch nötig, oder ist nicht vielleicht sogar die Beibehaltung des jetzigen Volumens schon mit gewissen Gefahren verknüpft? Wer die Entwicklung im Baugewerbe und in den für das Bauwesen arbeitenden Handwerkszweigen aufmerksam beobachtet, der kann sich dem Eindruck nicht verschließen, daß hier an manchen Stellen typische „Boom“-Erscheinungen zu registrieren sind. Es ist oft schwer, Angebote zu festen Preisen zu erhalten; vielfach ist es überhaupt kaum noch möglich, Aufträge unterzubringen. Wenn heute schon die offiziellen Konjunkturberichte aus dem Handwerk von Vollbeschäftigung sprechen, ja sogar teilweise von Überbeanspruchung, so ist dies um so bemerkenswerter, als in unserer Zeit an sich sehr viele Unternehmen eine gute Konjunktur sozusagen nur in der Erinnerung wahrhaben wollen. Die Überbeanspruchung des Baugewerbes (und verwandter Zweige) ist gewiß bisher keine allgemeine Erscheinung; es gibt noch regionale Unterschiede und auch sachliche Differenzierungen –, aber alle Zweige, die mit dem Wohnungsbau zusammenhängen, stehen doch in fast allen Gegenden der Bundesrepublik (ausgenommen nur einige Grenzbezirke) im Zeichen einer Anspannung, die deutlichen Ausdruck in der Tatsache findet, daß der Baukostenindex (1936 = 100) nahezu wieder seinen Höchststand erreicht hat, den er in der Koreakrise erkletterte (1950 – 191, Mai 1952 = 237, Februar 1955 = 236). Vielleicht noch wichtiger als diese Zahlen sind aber die in keinem Index erfaßbaren Imponderabilien des Geschäftsverkehrs, vor allen jene geringe Neigung der Unternehmer, sich auf Preisdiskussionen überhaupt noch einzulassen. Mutten nicht eigentlich diese Symptome, für sich allein betrachtet, schon ausreichen, um die Zweckmäßigkeit des jetzigen Wohnungsbauvolumens in Zwefel zu ziehen?

Wer diese Frage aufwirft, dem wird in der Regel geantwortet, es sei noch ein objektives Wohnungsdefizit in Millionenhöhe vorhanden, und aus sozialen Gründen müsse der Wohnungsbau bisherige! Stils so lange fortgesetzt werden, bis dieses Loch zugestopft sei. Aber läßt sich denn das Wohnungsdefizit überhaupt objektiv errechnen? Ist es nicht vielmehr so, daß der Ausgleich von Angebot und Nachfrage am Wohnungsmarkt künstlich durch die Unfreiheit der Preisbildung hinausgezögert wird? Die Nachfragelisten der Wohnungsämter werden mit Recht schon kaum noch als Beweismittel angeführt, weil jedermann weiß, daß aus den verschiedensten Gründen der Wahrheitsgehalt dieser Wartelisten gering ist. Also stützt man sich auf die aus der Addition von Kriegszerstörungen und Flüchtlingszustrom errechnete Fehlbedarfszahl von 5 bis 5,5 Mill. Wohnungen (einschließlich des „Mehrzugangs an Haushalten“ aus der normalen Bevölkerungsentwicklung) einerseits und auf die inzwischen durch Neubau erreichte Zahl von 2,5 Mill. andererseits; so kommt die Angabe zustande, daß heute noch ein Defizit von 2,5 bis 3 Mill. Wohnungen vorhanden sein müsse.

Aber selbst wenn man diese Rechnung anerkennen wollte – sie ist, rein wirtschaftlich betrachtet, wie schon angedeutet, durch Nichtberücksichtigung der Preisfunktion verzerrt –, so braucht dies doch nicht zu bedeuten, daß das Defizit mit maximaler Geschwindigkeit beseitigt werden muß, ohne daß dabei die Wirkungen, die von einer solchen Maximierung auf die gesamtwirtschaftliche Lage ausgehen, berücksichtigt werden. Es verhält sich hier wie bei jeder Form der Intervention, bei jedem staatlichen Eingriff in das Marktgeschehen: Stets wird nicht nur die beabsichtigte Wirkung erzielt, sondern es werden daneben auch andere Wirkungen ausgelöst – nämlich im Fall des Wohnungsbaues heutigen Stils neben der Konjunkturübersteigerung im Baugewerbe und in verwandten Zweigen vor allem die höchst problematische Wirkung, daß durch den Zusammenhang mit zwangsweiser Niedrighaltung der Mieten parallel zur Produktion neuer Wohnungen die vorhandenen alten Mietwohnungen einem langsam aber sicher wirkenden Verfall überlassen werden. Dem öffentlich, d. h. vom Steuerzahler finanzierten und subventionierten Wohnungsbau auf der einen Seite steht die Zerstörung älteren privaten Eigentums auf der andern Seite gegenüber: ein gewaltiges Anwachsen von Sach- und Forderungsvermögen in öffentlicher Hand korrespondiert mit gleichzeitigem Verfall privater Vermögenssubstanz.

Das alles ist nichts Neues. Aber wie lange sollen diese Widersprüche noch in Kauf genommen werden, wenn sich doch jetzt gleichzeitig zu zeigen beginnt, daß diese Methoden auch noch zu einer Konjunkturüberhitzung zu führen drohen? Es liegt ein aktueller und akuter Anlaß vor, diese Frage ernstlich aufzuwerfen, nämlich die Tatsache, daß aus der problematischen Lohn- und Preisgestaltung des Kohlenbergbaues die Konsequenz gezogen werden soll, die Umlage für den Bergarbeiter-Wohnungsbau von 1 DM je Tonne geförderter Kohle zu beseitigen. Das wird zu einer Einschränkung des Bergarbeiter-Wohnungsbaues führen, falls man nicht Geld aus dem allgemeinen sozialen Wohnungsbau abzweigt. Wäre dies nicht die richtige Gelegenheit, um die Anschauungen über das Maß des heute noch notwendigen vom Steuerzahler alimentierten Wohnungsbaues zu revidieren? Eine wohltuende Wirkung im Sinne einer Temperatur-Drosselung in der Bauwirtschaft könnte das erwünschte Resultat eines solchen Kurswechsels sein. Die Bauwirtschaft steht ohnehin, wenn die Wiederaufrüstung anläuft, vor vergrößerten Aufgaben, und die öffentlichen Haushalte von einem Teil des Aufwandes für den Wohnungsbau zu entlasten – – insgesamt gehen ja jährlich fast 3 Mrd. DM direkt oder indirekt aus der Kasse des Steuerzahlers in diese Kanäle! – wäre doch wohl ebenfalls ein finanzpolitisch und wirtschaftspolitisch erwünschtes Ergebnis.

Der Wohnungsbau sollte nicht weiterhin immer nur als „Heizmaterial“ für die Konjunktur betrachtet werden, sondern wir kommen jetzt in die umgekehrte Konstellation, in der er mehr den Charakter einer Konjunkturreserve erhalten sollte. Zur Zeit ist die allgemeine Konjunkturentwicklung so, daß forcierter Wohnungsbau aus öffentlichen Mitteln sehr leicht zu einer Überdrehung führen kann. Was aber heute zu viel getan wird, kann man morgen nicht als Stütze verwenden. Reserven soll man schonen, nicht vorzeitig in Anspruch nehmen.

Die rein ökonomisch beste und sauberste Lösung wäre die Marktfreiheit in der Wohnungswirtschaft. Wenn aber – wie heutzutage leider so oft – das wirtschaftlich Richtige „politisch unmöglich“ ist, so sollte man wenigstens das „relativ Vernünftige“ tun, und das heißt in diesem Fall: den öffentlich subventionierten Wohnungsbau nicht weiterhin überheizen. Volkmar Muthesius