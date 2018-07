Der Entschluß der deutschen Hausfrauen, sich immer mehr auf den Verbrauch ungestempelter Eier umzustellen und mit geradezu seherischer Gabe die dafür notwendigen Eierquellen herauszufinden, scheint unserer Bürokratie, die den Satz „der Verbraucher hat immer recht“ ja wohl kaum kennt, nicht zu gefallen. Offenbar hat es sich bis zu den Amtsstuben noch nicht herumgesprochen, daß der Eierstempel keinesfalls stets eine Qualitätsgarantie bedeutet. Die Hausfrauen haben das längst gemerkt...

Der Dumme dabei ist der Einzelhandel, der einerseits infolge der (durch die Praxis längst überholten) Bestimmungen gezwungen ist, nur gestempelte Eier auf den Ladentisch zu legen, andererseits den Wünschen seiner Kundinnen entgegenkommen muß, um diese nicht zu zwingen, den (ungestempelten) Eierbedarf beim sogenannten „wilden Handel“ zu decken. Man müßte meinen, daß die Behörden nun endlich diesen antiquierten Paragraphenzopf von sich aus abschneiden, denn auch sie wissen doch, daß von den 3 Mrd. Eiern, die je Jahr in der Bundesrepublik erzeugt werden, kaum 300 Mill. Stück „gestempelt“ auf den Markt kommen.

Offensichtlich fehlt es da aber an der notwendigen Entschlußfreudigkeit; sonst wäre es wohl kaum möglich, daß sich Hamburger Behörden heute noch damit beschäftigen, Einzelhändler wegen der „Ordnungswidrigkeit“ des Verkaufs ungestempelter Eier mit Bußgeldern in Höhe von 10 DM zu belegen. Selbst ein Hamburger Amtsrichter hat kürzlich, rein formalistisch verfahrend, in einer von einem Lebensmittelhändler beantragten richterlichen Entscheidung den ergangenen Bußgeldbescheid bestätigt. Man darf gespannt sein, wie lange wohl der Eier-Amtsschimmel noch wiehern wird. Anscheinend merken die Behörden gar nicht, daß sie sich mit solchen Aktionen, die auf Kosten der Steuerzahler gehen, ausgesprochen unbeliebt machen. ww.