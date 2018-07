w. d., Stettin

Polnische Fallschirmjäger erhalten gegenwärtig auf dem Flugplatz von Altdamm (Dabie) ihre Grundausbildung. Der Platz ist äußerst ungünstig gewählt, da er sich in unmittelbarer Nähe Stettins und des Dammschen Sees befindet. Obwohl Probesprünge von Ausbildern ergaben, daß die Gefahr, auf den See oder über das Stadtgebiet abgetrieben zu werden, sehr groß ist, ordnete das Warschauer Osrodek Spadochronowy (Zentrum der Fallschirmjäger-Schulung) die Inbetriebnahme des Altdammer Geländes an. Die Umgebung des Flugplätze! ist für Zivilisten gesperrt, auch die in diesem Gebiet befindlichen Wohnhäuser dürfen nicht bezogen werden. Ferner würde eine Umleitung für die früher das Flugplatzgelände durchschneidende Straße geschaffen. Die Kommandantur der Fallschirmjäger hat sich in erhalten gebliebenen Gebäuden des Fliegerhorstes sowie in Häusern der Greifenhager Straße in Altdamm niedergelassen. An der Plönebrücke wurde ein Büro der örtlichen Szefostwo Budowy Lotniks (Flugplätze-Bauleitung) eingerichtet, das den Ausbau des Platzes bis 1957 veranlagen soll,