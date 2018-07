Auf der ersten HV der IG-Farbenindustrie 1. L. waren die Stimmen von über 900 Mill. DM Aktienbesitz vertreten. Eine beherrschende Gruppe war nicht vorbanden, weil es keine gibt und offenbar für die Zwecke der Vertretung der Aktionärinteressen auf der HV (auch nicht vorübergehend) zu bilden war. Lediglich hinter dem Wahlvorschlag für den neuen AR stand eine stärkere Aktionärgruppe mit einem Aktienbesitz von 150 Mill. DM. Der große Rest aber wurde von mehreren hundert Aktionären vertreten, die den großen Saal des Palmengartens zu Frankfurt bis auf den letzten Platz füllten.

Der Sinn der Versammlung war es ja, der Gesellschaft endlich neue Organe zu geben. Es bedurfte deshalb auch des gesamten Verhandlungsgeschickes des durch Zuruf bestellten Versammlungsvorsitzenden, Bankier Abs. um die Aktionärversammlung zu einem glücklichen Ende zu führen. Jeder Aktionär konnte in ihr uneingeschränkt zu Worte kommen. Viele Aktionäre und Aktionärvertreter haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Dabei gelang es aber nur einem Aktionär, eine Oppositionsgruppe zu bilden, die wußte, was sie wollte und dies auch in Anträgen zu vertreten verstand. Sie verweigerte dem bisherigen Liquidationsvorstand und dem alten Liquidationsbeirat das Vertrauen und forderte nach § 118 des Aktiengesetzes eine Sonderprüfung. Im entscheidenden Augenblick der Abstimmung vermochte diese Gruppe aber nur 1 v. H. des Aktienbesitzes hinter sich zu bringen, während sie mindestens 10 v. H. hätte vertreten müssen, um überhaupt rechtlich einige Aussicht für die Durchsetzung dieses Antrages zu erlangen. Diese Möglichkeit, eine genügend große Gruppe zu bilden, verschwand aber um so mehr, als zwischen dem entsprechenden Antrag und der Abstimmung nahezu drei Stunden lagen, in der Fragen beantwortet und Meinungen vorgetragen wurden, so daß zum Schluß, als die eigentlichen Entscheidungen fielen, die Versammlung lustlos und müde war und mehr zum Mittagessen als zu einer kämpferischen Auseinandersetzung, mit der man eigentlich nach der vorangegangenen Polemik der IG-Entflechtung hätte rechnen müssen, drängte.

So ging denn auch der Antrag über die Wahl des neuen AR, wie er von einer Aktionärgruppe vorbereitet und in der Öffentlichkeit schon vorher vertreten worden war, einigermaßen reibungslos über die Bühne. Änderungs- und Ergänzungsanträge der Opposition verfielen der Ablehnung durch eine übergroße Mehrheit. Noch glatter verlief die Wiederwahl des Liquidationsvorstandes, wozu beigetragen haben mag, daß der bisherige Liquidator Dr. Reuter vorweg durch den Vorsitzer der Versammlung die Erklärung abgab, daß er bei einer eventuellen Wiederwahl das Amt nicht annehmen werde. Ungeachtet hiervon legte er entscheidenden Wert auf die Wiederwahl, da diese die einzig rechtlich mögliche Form darstellte, um dem alten Liquidationsvorstand für die bisherige Amtstätigkeit das Vertrauen auszusprechen. W. R.