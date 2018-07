Was der Boogie einst in Deutschland anrichtete, ist heute, nachdem der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband (ADTV) mit der großen Mehrheit der deutschen Tanzlehrer wieder über dieses wichtige Kulturgut wacht, nicht mehr möglich. Heute werden die neuen Tänze beim Überschreiten der Grenze vom ADTV erst geprüft und, falls notwendig, neu bearbeitet...“ So steht es in einem Bericht des ADTV über den „Mambokrieg“ zu lesen.

Wir dürfen also unbesorgt sein: wir haben einen Grenzschutz von Tanzlehrern, deren geschultem Auge kein verdächtiger Schritt entgeht. – Geprüft und (falls notwendig) bearbeitet, kommen sie heute zu uns, die fremden Tänze mit den klangvollen Namen Samba, Mambo, Baiao .. ., die so schön nach heißen Rhythmen, Temperament und gar nicht nach Paßkontrolle klingen.

Es scheint den Tänzen, speziell denen aus Lateinamerika, mit den europäischen Tanzlehrern zu ergehen, wie Shaws Pygmalion mit Professor Higgins. Wild und fröhlich treiben sie sich herum. Eines Tages aber werden sie gewiß ertappt – und in einer Schule gesellschaftsfähig gemacht. Das ist – siehe Pygmalion – eine schwierige und oft verwirrende Aufgabe. Der Rumba zum Beispiel hat 21 Jahre gebraucht, bis er in Deutschland unter den kritischen Blicken internationaler Fachleute im Turnier vorgeführt werden durfte. Die Samba, die gleichzeitig mit ihrem älteren Bruder Rumba vor zwei Jahren als turnierfähig erklärt wurde, ist viel schneller zu Ehren gelangt.

Beim Mambo ist an „Turnierfähigkeit“ noch nicht zu denken. Allenfalls im mittelalterlichen Sinn: Nicht nur die „tanzende Öffentlichkeit Europas“ (diese völkerverbindende, an den Wiener Kongreß gemahnende Formulierung stammt aus dem Bericht des ADTV), auch Nord-, Mittel- und Südamerika liegen nämlich in Sachen Mambo in ritterlicher Fehde. In jedem Land und fast in jeder Schule wird er anders getanzt, je nach nationaler Mentalität und persönlichem Temperament. Daher der „Mambokrieg“. Das Beruhigende an diesem friedlichen Krieg ist, daß wirklich niemand, angeblich nicht einmal die lateinamerikanischen Erfinder dieses anmutig-fröhlichen Tanzes, genau weiß, wie man beim Mambo die Schritte vorschriftsmäßig setzen soll.

Das scheint auf die Dauer, und vor allem für Deutschland, ein unhaltbarer Zustand zu sein. Es muß ein Reglement dafür gefunden werden, so wollten es die Experten. Bei der Pfingstjahrestagung des ADTV in Bad Kissingen, auf der die deutsche Berufsmeisterschaft in den Standardtänzen und die Europameisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen ausgetragen wurde, tagte auch die „Hochschule der Deutschen Tanzlehrer“, von der alljährlich vor Beginn der neuen Tanzsaison klare Richtlinien für alle neuen Tänze herausgegeben werden. Als eines der wichtigsten Probleme stand diesmal der Mambo auf der Tagesordnung. Die Bemühungen waren erfolgreicher als manch andere Konferenzen: der „Mambofriede“ wurde geschlossen. Man einigte sich auf eine Fünf-Schrittform, die „der breiten Masse der deutschen Tanzverbraucher“ eine ihrem Temperament entsprechende „dezente Ausgelassenheit“ empfiehlt und nur den Beherrschern der tänzerischen Hohen Schule den komplizierteren kubanischen Rhythmus der Drei-Schrittform vorbehält.

PS: Vertrauliche Meldung an den Tanzlehrergrenzschutz: Größte Alarmstufe! Aus Kuba soll ein neuer Tanz im Anmarsch sein. Er heißt „Cha cha cha“, soll ein technisch komplizierterer, temperamentvoller Verwandter des Mambo sein und zu seiner vollendeten Ausführung der physischen Leistung eines Boxers und der Gelenkigkeit eines dreijährigen Kindes bedürfen. Bisher sollen die Kubaner ihren neuen und bereits leidenschaftlich geliebten Tanz allerdings eifersüchtig vor ihren Nachbarn hüten, um ihn vor nordamerikanischen oder europäischen Umwandlungsversuchen zu bewahren. M. v. Z.