In der neuesten Musik sind Entwicklungen im Gange, die schon deswegen verwirrend sind, weil in ihnen die avantgardistische Richtung nach vorn mit rückläufigen Tendenzen verknüpft ist. Rückläufig: jahrhundertelang gültigen Konventionen wird aufgekündigt, die rhythmisch-metrische und harmonisch-klangliche Bindung der Stimmen wieder aufgelöst, nicht nur das Thema zerbröckelt, sondern die „Stimme“ schlechthin, als (sei es noch so isoliertes) Kontinuum. Es findet ein rapider Abbau der bisherigen Substanz statt, dessen Tempo und Gefälle einem Sturz gleichkommt, in dessen Konsequenz ein extremer Verzicht auf Verständlichkeit liegt. Einige ausgezeichnete Köpfe, die die Tendenz dieser Entwicklung als unabwendbar anerkannten, versuchten, ihr die Richtung auf eine schöpferische Wiederherstellung musikalischer Aristokratie, auf eine echte moderne Linearität, die innerhalb des Bereichs rein stilistischer Umschwünge läge, zu geben. Die faktische Entwicklung geht andere, riskantere Wege, die aus der bisherigen Vorstellungswelt hinausführen. In jenem Abbauprozeß schälen sich einige ganz neue Begriffe heraus. An die Stelle der „Dynamik“ unserer Musik treten hintereinanderliegende, isolierte Klangschichten, zwischen denen es keine Übergänge gibt, in denen sich voneinander getrennte Vorgänge abspielen. Diese Vorgänge selbst sind wiederum neuartig; an die Stelle des Themas, das einer kombinatorischen, vanotorischen und dialektischen Verarbeitung zugänglich war, treten punktuell ausgesendete Quanten von an der Wurzel gespaltenen klanglich rhythmischen Keimen, reihungsartige (um das neue Wort zu gebrauchen: serielle) Abläufe, die mit rechnenscher Konsequenz alle Dimensionen des Hörbereichs durchdringen, ohne sich zu einer erinnerbaren Gestalt im herkömmlichen Sinn zu verbinden.

Die entscheidende Frage, ob die Schöpfer dieser Musik in der Asche eines radikalen Verbrennungsprozesses wühlen oder ob sie darin einen neuen Stoff gefunden haben, kann nur von dem Schicksal der Musik selbst beantwortet werden. Wir stehen vor der Notwendigkeit einer gewissermaßen provisorischen Stellungnahme, die eigentlich mehr der Frage gilt, wie wir uns diesen verwirrenden Erscheinungen gegenüber verhalten sollen. Denn endgültige Urteile scheiden bei näherer Betrachtung als voreilig aus. Weder ist es glaubhaft, wenn jemand, so, als sei nichts passiert, diese Musik aus reinem Fortschrittsoptimismus einfach annimmt, noch erweist sich der Versuch, sie als intellektuellen Schwindel abzufertigen, als stichhaltig. Denn diese Entwicklung, die bis zur Schwelle der elektronischen Musik geführt hat, wurde von Persönlichkeiten eingeleitet, deren Integrität außer Zweifel steht und die, als sie die ersten Schritte taten, deren Konsequenzen gar nicht übersehen konnten. Auch hat diese Musik deutliche Analogien in Malerei, Literatur, Wissenschaft und im Sozialen, wenn man als gemeinsames Merkmal die Aufhebung einer verbindlichen Gesamtgestalt zugunsten übergangslos isolierter Teilvorgänge anerkennen will.

Trotz aller möglichen Legitimation wird mit neuester Musik nur fertig, wer sich von dem Denkzwang der Alternative befreit, der ihre Anerkennung oder Ablehnung mit der Frage nach ihrer allgemeinen Gültigkeit und ihrer ausschließlichen Durchsetzung identifiziert. Es wäre absurd, anzunehmen, daß die ganze Musik unserer Zeit diesen Verbrennungsprozeß bisheriger Substanz mitmachte, daß das schöpferische Gewicht ganz oder überwiegend auf jener Seite läge. Punktuelle Musik ist sichtlich gar nicht dazu bestimmt, die bisherige gänzlich abzulösen, wir müssen von einem Nacheinander auf das Nebeneinander umdenken und der Tatsache ins Auge sehen, daß sich unser künstlerisches Schicksal in einer Gleichzeitigkeit faktisch unvereinbarer Gestaltungen verwirklicht. Dieses Dilemma, dem keine Erledigung winkt, das weder durch Protest noch Beschwörung abzustellen ist, das sind wir. Immerhin gewährt solche Sicht befreiende Konsequenzen, was erledigt werden kann, sind die vielfältigen Ressentiments einer ungenügend durchdachten Situation. Die Weiterentwicklung einer konservativ-modernen Musik ist eine Selbstverständlichkeit, die keiner weiteren Legitimation bedarf, als der des Ranges und der Leistung. Konservativ, das bedeutet natürlich weder Beharren im Gestern noch Rückgriff auf das Vorgestern, es bedeutet überhaupt kein Programm, sondern lediglich Aufrechterhaltung der allgemeinsten Gestaltphänomene abendländischer Musik, Nicht-Preisgabe der Bindung von Kunst an seelenhafte Inhalte und organische (nicht-methanistische) Formprinzipe.

Weiterhin ist klar, daß es keine einheitliche, für die so verschiedenen Gestaltungen gleich dienliche Organisationsform des Musiklebens mehr geben kann. Es muß eine sachgemäße und loyale Aufgabenverteilung eintreten, zum Teil gibt es sie schon. Das freiwirtschaftliche Konzertleben wird sich immer mehr auf die bewährten Güter der Vergangenheit zurückziehen und das Gebiet neuerer Musik nur vorsichtig streiten. Die radikal moderne Musik hat ihren Platz in Tagungen und gesonderten, außerhalb des Risikos stehenden Veranstaltungen. In Hamburg ist es das „Neue Werk“ des NWDR, das durch kompromißlose Programmgestaltung die nicht hoch genug zu wertende Möglichkeit gewährt, sich auf die Spur der neuesten Entwicklung zu setzen. Zuletzt war es Hans Rosbaud, der’mit dem Sinfonieorchester des Senders schwierigste, die Grenze zur Elektronik manchmal überschreitende Werke von Nono, Wildberger und Le Roux mit unvergleichlicher Vollkommenheit zu Gehör brachte. Für die konservative Moderne, die unsensationell, gewissermaßen anonym entsteht, die sich nicht auf die programmatische Begriffsfülle einer Richtung stützen kann, fehlen leider gleich folgerichtig und verantwortungsbewußt gesteuerte Organisationsformen bisher völlig.

Karl Grebe