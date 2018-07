Vor einigen Tagen hat der Bundesrat einer „Verordnung über gesetzliche Handelsklassen für frisches Obst und Gemüse“ zugestimmt. Die Verordnung ist das Muster einer überflüssigen Gesetzgeberei, unmäßig und unkontrollierbar. Leider hat sich im Bundesrat niemand gefunden, der protestiert und – etwa die folgende Rede gehalten hätte:

Herr Präsident, meine Herren! Der Bundesrat hat mehrfach Gesetzes- und Verordnungsentwürfe zum Anlaß genommen, um nachdrücklich die immer weiter anschwellende Flut von Reglementierungsmaßnahmen aller Art zu verurteilen, die seit Jahr und Tag das öffentliche Leben der Bundesrepublik mit einem immer undurchdringlicher werdenden Netz von Gesetzesperfektionismus umgibt. Die Ihnen heute in der Bundesratsdrucksache 128/55 vorliegende „Verordnung über gesetzliche Handelsklassen für frisches Obst und Gemüse“ scheint wichtig genug, die Aufmerksamkeit dieses Hohen Hauses auf das Anliefen der Einschränkung der Gesetzgebung zu lenken und Sie zu bitten, auch in diesem Falle durch Versagung der Zustimmung zum Ausdruck zu bringen, daß der Bundesrat diese Vorlage vom Gesichtspunkt der Eindämmung öffentlicher Verwaltungstätigkeit grundsätzlich ablehnt.

Fest steht, daß auf diesem Gebiete bereits durch die Verordnung über Handelsklassen für frisches Obst und Gemüse vom 29. 7. 1953 und ergänzende Maßnahmen Wesentliches und nach unserer Überzeugung Ausreichendes und Befriedigendes getan worden ist. Außerdem stellen die Abnehmer nachweislich ihre Nachfrage immer mehr auf solche Qualitätsware ein. Ich meine, daß wir etwas mehr Vertrauen in den gesunden Sinn unserer Hausfrauen setzen sollten, die schon darauf achten, daß sie für gutes Geld auch gute Ware erhalten.

In diesem Zusammenhang kann ich jedoch der Versuchung nicht widerstehen, Ihre Aufmerksamkeit auf die Anlage zu dieser Verordnung, das heißt die Aufstellung der für die einzelnen obligatorischen Handelsklassen erforderlichen Eigenschaften zu lenken. Da werden nicht nur bestimmte Eigenschaften für alle denkbaren Obst- und Gemüsesorten verlangt, die von Prüfern festzustellen sind; da müssen Tafeläpfel und Birnen der Handelsklasse „Auslese“ „sortentypisch“, baumreif und sorgfältig gepflückt, frei von fehlerhafter Berostung, Frostschäden und Verbrennungen durch Sonne oder Spritzung sein; Kirschen der Handelsklasse A müssen „einheitlich in der Reife sein“, „mit Stiel gepflückt oder mit langem Stiel geschnitten“, und bei den Johannisbeeren der Handelsklasse A muß nachgewiesen sein, daß die „Trauben voll besetzt und gleichmäßig ausgereift sind“. Aber das ist noch nicht alles! Für jede Frucht wird außerdem eine Maximal- Und Minimalgröße festgelegt. So dürfen Tafelbirnen der Handelsklasse „Auslese“ im Querdurchmesser einen Unterschied von höchstens 5 cm aufweisen, und klein- und mittelfrüchtige Birnensorten müssen einen Mindestdurchmesser von 55 mm haben. Stachelbeeren der Handelsklasse B, sofern sie unreif sind, dürfen sogar einen Längsdurchmesser von mehr als 18 mm haben, und der Mindestdurchmesser von Erdbeeren hängt von der Sorte ab. Am meisten beeindruckt hat mich jedoch, daß der Höchstquerdurchmesser von Krüppelgurken auf 50 mm und ihr Gewicht auf höchstens 165 g festgesetzt sind, wobei ich ehrlich genug bin, zu gestehen, daß mir bis zur Stunde der Begriff der „Krüppelgurke“ noch nicht begegnet ist. In der Anlage zu dieser Verordnung, die in der Fassung der Bundesratsdrucksache nicht weniger als neunzehneinhalb Seiten stark ist, werden Sie sicher noch eine Fülle solcher und ähnlicher Dinge finden. Ich sehe im Geiste schon die Trupps der Qualitätsprüfer und „Früchte-Längenmesser“ sich formieren, die sich nach Verabschiedung dieser Verordnung gewaltig vermehren werden. Und wir alle werden die Genugtuung haben, Äpfel und Birnen, Blumenkohl und Krüppelgurken essen zu dürfen, in dem ruhigen Bewußtsein, daß sie ein garantiertes Höchstgewicht und einen staatlich sanktionierten „Höchstquerdurchmesser“ haben.

Ohne den guten Willen und den Fleiß der Schöpfer dieses Gesetzgebungswerkes im Bundesernährungsministerium verkennen zu wollen, weiß ich hier doch wirklich nicht, wo der Ernst und der Sinn aufhört und wo Wohltat Plage wird. Wir aber, meine Herren, sollten im Hinblick darauf, daß dies alles nach der Überzeugung fachkundiger Spezialisten nicht nötig ist, daß die bisherige Regelung ausreicht und auch einen genügenden Anreiz zur Qualitätssteigerung bietet, im Hinblick endlich auch darauf, daß eine solche Reglementierung in der Praxis kaum vollziehbar sein wird, klar und deutlich „nein“ sagen.