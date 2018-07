Seit etwa zwei Wochen tritt die Bank deutscher Länder auf dem offenen Markt als Verkäufer von Geldmarktpapieren auf. Sie hat für etwa 250 bis 300 Mill. DM Ausgleichsforderungen in unverzinsliche Schatzanweisungen mit einer Laufzeit von 1 1/2 und 2 Jahren umgewandelt und an Geschäftsbanken verkauft, um deren Anlagebedürfnis nachzukommen. Die Anlaufzeit fiel in eine Periode größerer Geldflüssigkeit, in der die Nachfrage nach Geldmarktpapieren recht lebhaft war. Vor allem zeigen die Banken Interesse an U-Schätzen mit einer Laufzeit von 1 1/2 Jahren.

Die bisher durch die Offenmarktoperationen des Zentralbanksystems aus dem Kreislauf herausgenommenen Geldbeträge sind daher für längere Zeit „geldpolitisch“ stillgelegt. Anders ist es, wenn die Notenbank Schatzwechsel des Bundes mit einer Laufzeit bis zu drei Monaten schaffen und verkaufen sollte. Diese könnten dann in jedem Augenblick bei der nächsten Landeszentralbank zum Diskont eingereicht werden. Auch sind Schatzwechsel lombardfähig. Von den entsprechenden Möglichkeiten würden vor allem Geschäftsbanken Gebrauch machen, wenn sie sich für kurze Zeit Notenbänkgeld beschaffen wollen. Sofern die Notenbank überhaupt beabsichtigt, das kurzfristige Geschäft zu betreiben, dann wird sie damit erst beginnen, wenn die Steuergelder wieder in den Kreislauf zurückfließen und der Geldmarkt sich verflüssigt.

Die bisherigen Offenmarktoperationen lassen noch keinen eindeutigen Schluß darüber zu, ob das Zentralbanksystem mit ihnen bereits liquiditätspolitische Absichten verfolgt. Festgestellt kann lediglich werden, daß die bisherigen Maßnahmen zu keiner Heraufsetzung der Abgabesätze für U-Schätze geführt haben. Die Geldmarktversteifung der letzten Tage hat lediglich die Abgabesätze der kurzfristigen Schatz- und Vorratswechsel beeinflußt, während die Sätze für U-Schätze unverändert geblieben sind. Das aber schließt keineswegs aus, daß die Notenbank aus allgemein kreditpolitischen Gründen einen festeren Geldmarkt anstrebt, um es nicht erneut zu einer konjunkturpolitischen Überhitzung kommen zu lassen. W. R.