Durch den tragischen Tod des Mailänder Rennfahrers Alberto Ascari wurde nicht nur der italienische, sondern der Automobilsport der gesamten Welt schwer getroffen. Denn der Verunglückte war wohl die größte Rennfahrerbegabung der heutigen Generation, auch wenn ihm in den letzten Jahren der berühmte, an Jahren und Erfahrung ältere, Argentinier Juan Manuel Fangio wieder den Titel eines Welt- meisters abnehmen konnte. Der Mercedes-Benz-Rennleiter, A. Neubauer, hielt den Ferrari-Fahrer Ascari darüber hinaus auch noch für den sichersten Fahrer Europas und meinte besorgt, daß sein Tod (und auch der Tod der anderen in der letzten Zeit verunglückten Fahrer) aufs neue die Frage aufwerfe, wo eigentlich die Grenze im Motorrennsport liege? Man wird diese Frage wohl niemals zufriedenstellend beantwortenkönnen, denn auch bei der größten technischen Vollkommenheit bleibt die menschliche Unzulänglichkeit übrig.

Was aber mag den Chef der Turiner Automobil-Werke Lancia bewogen haben, nach Erhalt der traurigen Nachricht aus Monza spontan zu erklären, daß seine Firma sich vom Rennsport zurückziehen werde? Vielleicht folgt er dem Beispiel seines verstorbenen Vaters, der, obwohl selbst einst ein bekannter und erfolgreicher Rennfahrer, später als Industrieller dem Rennsport ausgesprochen passiv gegenüberstand, und zwar aus Gründen, die sich ungefähr mit denen decken, aus denen zum Beispiel ein Mann wie der Generaldirektor des Volkswagen-Werkes, Dr. Heinz Nordhoff, den automobilistischen Rennsport abgelehnt und als circenses bezeichnet. Er hält den Bau von Rennwagen für den Fortschritt des Automobilbaues für unerheblich und ist in keiner Weise der Ansicht, daß man aus einem Vierstunden-Rennen mehr ersehen kann, „als der Prüfstand in Monaten an Erkenntnissen zutage fördert“.

Alberto Ascaris Todesfahrt im Training auf der Monza-Bahn wird dennoch kein Anlaß sein, die Sporart der Automobil- und Motorradrennen zu beseitigen. Auch in anderen Sportdisziplinen gibt es bedauerliche Unglücksfälle, ja auch Todesstürze. Wer sich an solchen Sportarten beteiligt, weiß, was ihm an Gefahren droht, und es ist seine eigene Angelegenheit, sich diesen Gefahren auszusetzen. Das einzige, was man fordern kann und muß, ist, daß für die Sicherheit der Zuschauer aufs sorgfältigste gesorgt wird.

In der letzten Nummer des „Olympischen Feuers“, des offiziellen Organs der Deutschen Olympischen Gesellschaft, behandelte ein Artikel unter dem Titel „Weltsieg des Sports“ die Wandlung des Sports von der Antike bis zur Gegenwart.

Warum hier allerdings ein historisches Referat zu einem mehr als unfreundlichen Angriff gegen die Turner benutzt wurde, bleibt unbegreiflich. Noch unverständlicher ist es, daß diese Attacke in einer Zeitschrift geritten wird, die als das offizielle Organ der Deutschen Olympischen Gesellschaft besser zur Versöhnung beitragen, als den unseligen Streit zwischen Turnen und Sport vertiefen sollte. Den Turnern kann man jedenfalls nicht verübeln, wenn sie gegen diese erneute Diffamierung protestieren.

Für den Verfasser des „Weltsieg des Sports“ scheint der Sinn des deutschen Turnens lediglich im Kunstturnwettkampf zu liegen, den zur Zeit die Russen führend beherrschen. Woher aber leitet er die Behauptung ab, daß diese Wettkampfergebnisse am Rede oder Barren den Untergang des deutschen Turnens bedeuten, das lediglich noch eine „Träumerei der Alten“ geblieben sei.