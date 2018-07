Inhalt Seite 1 — Sie wollten Aale angeln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war Sommer. Den heißen, sonnedurchglühten Tagen folgten Abende voll lieblicher schwüler Friedlichkeit, durchduftet von gemähtem Heu, Heckenrosen und Klee. Der Fluß sah aus, als schliefe er zwischen den Reihen saftigen Riedgrases. Die alten Jugendfreunde Will und Matthew machten an solchen Abenden oft zusammen einen Spaziergang über die Kornfelder bis zum Fluß. Beide waren Witwer. Sie plauderten den ganzen Weg über von der Vergangenheit und frischten wehmütige Erinnerungen aus alten Tagen auf. Am Flußufer sich hinsetzend oder über das Brückengeländer gelehnt, sprachen sie über das Angeln und davon, wie sie einst auf Jagd nach Enten, Schnepfen und Eisvögeln gegangen waren. Sie gedachten der sonderbaren Schreie der Wiesenvögel. All das war jetzt nur noch blasse Erinnerung.

Als sie eines Abends auf der Brücke zusahen, wie die Mücken und Fliegen über der dunklen, klaren Oberfläche des Flusses tanzten, und beobachteten, wie das Wasser lässig gegen das Riedgras und die Weiden wurzeln klatschte, sagte Will: "Unter jener Weide dort habe ich früher immer eine Menge Aafe gefangen " "Ich war auch dabei", erwiderte Matthew, "und nicht nur einmal " "Ich legte die Angelschnüre gewöhnlich abends aus", fuhr Will fort, "und dann kam ich am Morgen, wenn es noch ganz dunkel war " "Ja, auch ich kam immer ganz früh am Morgen, und sammelte dann die Aale ein", erinnerte sich Matthew.

Nach dieser kurzen wehmütigen Betrachtung trat Schweigen ein. Die Sonne war im Begriff unterzugehen. Ganz allmählich legte sich sommerliches Dunkel über die Felder. Das Wasser unter der Brücke sah schon ganz schwarz und ölig aus, aber die Luft war noch klar und warm. In der schwülen Stille waren ihre Stimmen nur ein mattes Murmeln.

"Was waren das für Zeiten!" seufzte Will.

"Wie oft habe ich unter jener Weide geangelt ?" Über die Köpfe der beiden alten Männer flogen kleine Vögel hinweg, deren Ziel der grüne Himmel über der untergehenden Sonne war.

Da tauschte Matthew plötzlich einen Blick mit Will, senkte ihn dann wieder auf den Fluß und fragte: "Könnten wir nicht jetzt wieder Aale fangen?" Sofort rief Will aus: "Aale fangen? Warum nicht? Gib mir bloß eine Angelschnur und ich befestige sie mit geschlossenen Augen — und dann hätten wir Fische, das solltest du mal sehen!" Matthew fragte nach einer Weile zaghaft: "Ob wir wohl ein paar Angelschnüre unter jener Weide ausspannen sollten?" Will schaute sehnsüchtig auf den Fluß und erwiderte: "Oben in meiner Dachkammer hängen ein paar Angelschnüre " Aber noch gingen sie nicht. Schweigend beobDuft des Geißblatts war strenger. Der Fluß sah" noch mehr nach dunklem öl aus. Das Riedgras und die Weiden waren ganz schwarz geworden. Als Will niederkniete, sich auf den Bauch legte, und anfing, die Schnüre in das Wasser zu werfen, dachte er: "Das Gras kommt mir feucht vor " Matthew, der neben ihm kniete, dachte dasselbe. Aber sie sagten nichts. Die Ohren der beiden alten Männer lagen dicht auf dem Boden und Matthew und Will konnten das Geraschel des Riedgrases und das Geplätscher des Wassers hören. Sie erhoben sich schwerfällig von ihren Knien.

Als sie ermüdet das Ufer entlang und dann über die Kornfelder heimkehrten, da kam es ihnen mit einemmal so vor, als sei das Auslegen der Angelschnüre spät abends und dann das Frühaufstehen, um in der Morgendämmerung den Fischfang nach Hause zu bringen, als sei das alles nicht so angenehm und aufregend, wie es in ihrer Jugend gewesen war. Aber sie sprachen nicht davon, sondern von den längsten Aalen, die sie jemals gefangen hatten.