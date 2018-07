In letzter Zeit hat es sich nicht mehr völlig kaschieren lassen, daß in der sowjetischen Wirtschaftsführung eine höchst bedeutsame Kontroverse herangereift ist. Sicherlich begann sie schon vor längerer Zeit; sie hat sich gegenwärtig jedoch so verschärft, daß sich ihre Konturen nunmehr in der führenden Parteipresse recht deutlich abzeichnen. Es geht um die Frage der Verdoppelung oder gar Verdreifachung der Kapitalinvestitionen für die Exploration und Exploitation der der Naphthavorkommen, also um den Aufbau einer synthetischen Treibstoffindustrie in ganz großem Maßstab. Letzteres wird von einem großen Teil der führenden Mineralölexperten der UdSSR befürwortet, vor allem von Prof. Probst und Dr. Nikolajewski, wie auch offenbar von einigen führenden Leuten im Unions-Naphthaministerium und in der Staatsplanung, während die Ölexperten der Partei, als deren Exponent ein Ingenieur Solodko auftritt, die „allmählich völlig unzureichend gewordene“ natürliche Naphthaproduktion auf die „systematische Kürzung“ von Kapitalinvestitionen zurückführt.

Im Zuge dieser Kontroverse ist jetzt zutage getreten – bekräftigt durch einige Äußerungen während des Kongresses der Industriefunktionäre vom 16. bis 18. Mai in Moskau –, daß „das Plansoll der Naphthabohrungen von der Gesamtheit der Unternehmen des Naphthaministeriums von Jahr zu Jahr schlechthin überhaupt nicht erfüllt wird“, daß vielfach die Naphthaförderung „in primitivster Weise, das heißt rein manuell“, betrieben wird und daß auch bei bester technischer Ausrüstung „das Tempo der Bohrungen um ein Vielfaches hinter dem amerikanischen zurückbleibt“. Die Experten der Partei stellen ferner fest, daß die Naphthaförderung 1953 rund 52 Mill. t und 1954 um fast 12 v. H. mehr betragen habe. Das wäre völlig unzureichend, ja bestürzend, wenn man sich vergegenwärtige, daß die Kohlenförderung seit 1937 um das 2,5fache, die Naphthaförderung dagegen nur um das l,7fache gestiegen sei, und noch schlimmer sehe es aus, wenn man überlege, daß 1932 je drei Tonnen geförderter Kohle eine Tonne Naphtha gegenübergestanden habe. 1953 habe dagegen derselben Kohlenmenge nur noch 1/2 t Naphtha gegenübergestanden. Der Gesamttransport im Sowjetstaat finde heute – und das wird sich auch in vielen Jahren nicht ändern – zu 85 v. H. auf dem Schienenwege statt, wobei kaum 15 v. H. vom flüssigen Treibstoff bestritten werden – eine Tatsache, die in Anbetracht der keineswegs befriedigenden Lage in der Kohlenindustrie schwerste Sorgen bereite ... Als Hauptargument gegen die Intensivierung bzw. den Aufbau einer Großindustrie synthetischen Treibstoffes wird ins Treffen geführt, daß die Gestehungskosten synthetischen Treibstoffes mehr als das Siebenfache dessen betragen, was dem Staat heute das betriebsfertige Benzin kostet.

Als eine Bestätigung der Behauptung der Parteiexperten, das Naphthaministerium (also die Staatsplanung) beschränke die Kapitalinvestitionen in die Naphthaindustrie, kann die Tatsache angeführt werden, daß es nun schon seit länger als einem Vierteljahr völlig still um das vorher immer so oft und gern herausgestellte „Juwel der fortschrittlichen Naphthaindustrie“ – die submarinen Bohrungen vor Baku – geworden ist... F. Dassel