In der HV der Brown, Boveri & Cie Aktiengesellschaft, Mannheim, wurde der Abschluß für 1954 vorgelegt und die Ausschüttung einer Dividende von 10 v. H. auf das für 1954 dividendenberechtigte Grundkapital beschlossen. An Stelle von Emil Klingelfuß und Dir. Sidney H. Brown, die ihre Ämter als Mitglied bzw. Ersatzmitglied des AR zur Verfügung gestellt haben, wurden Dr. Paul Waldvogel, Ennetbaden (Schweiz), zum Mitglied und Fritz Grieb, Wettingen (Schweiz), zum Ersatzmitglied gewählt. Der Vorsitzer des Vorstandes, Dr. Hammerbacher, führte aus, daß die Gesellschaft mit der Dividendenerhöhung auf 10 v. H. bewußt die Vorteile vorweggenommen habe, die sich aus der Ermäßigung des Körperschaftssteuersatzes ergeben. Er bemerkte ferner, daß sich das laufende Geschäftsjahr bis jetzt günstig gestaltet habe und Auftragseingang und Umsatz – auch der Export – ansteigende Tendenz hätten.

Die Verwaltung der Daimler Benz AG Stuttgart-Untertürkheim, schlägt für 1954 eine auf 9 (i. V. 8) v. H. erhöhte Dividende auf das 72 Mill. DM betragende AK vor. In der AR-Sitzung bezeichnete Generaldir. Dr. Fritz Könecke den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 1955 als zufriedenstellend. Im Hinblick auf die derzeitige Liquidität des Unternehmens sei ein Beschluß über ein Herantreten an den Kapitalmarkt vorerst nicht getroffen worden

Kapitalerhöhung bei SEG beschlossen. Die HV der Standard Elektrizitäts-Gesellschaft AG, Stuttgart-Zuffenhausen, genehmigte den Abschluß für 1954 mit 8 v. H. Dividende. Ferner wurde der Erhöhung des Grundkapitals um 10 auf 30 Mill. DM zugestimmt. Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären Im Verhältnis 2 : 1 zu Pari angeboten. Die Geschäftslage und der günstige Auftragseingang sichert die Vollbeschäftigung für 1955 und läßt wieder ein zufriedenstellendes Ergebnis erwarten. Die Gesellschaft beschäftigt zur Zeit 8 500 Arbeitskräfte. Der neugewählte Aufsichtsrat besteht aus: Dr. jur. C. W. Hauss, Stuttgart (Vors.); Dr. jur. Bernhard Jaffe, New York (stv. Vors.); Max Bardroff, Stuttgart: Sosthenes Behn, New York: W. H. Harrison, New York: Prof. Dr. K. Küpfmüller, Darmstadt: E. H. Leavey, New York, und Bankdir. W. Nuber, Frankfurt/M

Der AR der Rudolf Karstadt AG, (Hamburg, Berlin und Essen), hat den Abschluß für 1954 festgestellt. Wie bereits erwartet, wird der zum 28. Juni nach Hamburg einzuberufenden HV für 1954 eine Dividende von 9 1/2 v. H. vorgeschlagen. Die Gesellschaft hat zuletzt für 1953 eine Dividende von 8 1/2 v. H., davor von 1950 bis 1952 fünf, sechs bzw. sieben v. H. Dividende auf 60 Mill. DM AK gezahlt.

Rheinelektra geht auf 7 v. H. Die Verwaltung der Rheinischen Elektrizitäts AG (Rheinelektra), Mannheim, schlägt der HV am 23. Juni vor, für 1954 eine auf 7 (1. V. 6) v. H. erhöhte Dividende auf 16,8 Mill. DM AK zu verteilen.

Rütgerswerke geht auf 7 v. H. für 1954. Die Verwaltung der Rütgerswerke AG (Teerprodukte und Kunststoffe), Frankfurt a. M., schlägt für das Geschäftsjahr 1954 eine auf 7 (1. V. 6) v. H. erhöhte Dividende auf 17,375 Mill. DM AK vor.

Die HV der Norddeutschen Affinerie, Hamburg (Großaktionäre der Gesellschaft: Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt und Metallgesellschaft AG mit je 37 v. H. sowie The British Metal Corp. Ltd. mit 26 v. H.), genehmigte antragsgemäß den Abschluß 1953/54 (30. 9.) mit der Verteilung von unv 10 v. H. Dividende. Ferner wurde der Erhöhung des Grundkapitals um 12 auf 42 Mill. DM zugestimmt.