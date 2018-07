Hessen

Der Frankfurter Polizeibericht meldete am 2. Juni 1955, daß der Polizeipräsident der Stadt, Dr. Gerhard Littmann, „für das Parken seines Wagens in den Abendstunden des 25. Mai 1955 an einer Baustelle, die mit beweglichen Verkehrsschildern als Halteverbotszone kenntlich gemacht war, eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von zwei Mark gegen sich selbst veranlaßt hat“. Der Polizeipräsident befand sich, als er seine eigene Verwarnung entgegennahm, auf einer Reise zur Polizeipräsidententagung in Berlin, wo man sich auch über die Frage einer Erhöhung der Verwarnungsgebühren unterhalten haben soll.

Am 25. Mai hatte der Dienstwagen des Präsidenten AH 99-3250 zwei Stunden lang in der Schillerstraße unmittelbar hinter einem Halteverbotsschild geparkt, während Dr. Littmann mit Gattin im Kino saß. Ein Bildreporter photographierte den Wagen für die Frankfurter „Abendpost“, Eine Polizeistreife hielt anschließend eine Stunde bei dem Fahrzeug Wache, um dem Polizeipräsidenten zu sagen, daß ein Photograph seine Übertretung im Bilde festgehalten habe, Die Zumutung, gegen Dr. Littmann Anzeige zu erstatten, wies einer der Beamten mit der Frage zurück: „Würden Sie vielleicht Ihren Chef anzeigen?“

Dr. Littmann erklärte dann, nachts seien Halteverbotsschilder, die vor einer Baustelle stehen, ungültig. Gebaut werde nur am Tage. Diese Entschuldigung, von der der Präsident inzwischen durch die von ihm gegen sich selbst veranlaßte Verwarnung abgerückt ist, erinnert an seine Verteidigung in einem Ermittlungsverfahren, das wegen eines Unfalles am 3. November 1954 gegen ihn eingeleitet worden war. Damals war Littmann auf der Kreuzung Weißfrauenstraße und Friedensstraße mit dem Motorrad des zwanzigjährigen Konditorgehilfen Werner Discher zusammengestoßen, dessen Sozia und Schwester Inge Discher bei der Karambolage einen Knöchelbruch davontrug. Der Wagen des Präsidenten war von rechts gekommen und hätte daher die Vorfahrt gehabt, wenn nicht – wie auch der Motorradfahrer Discher wußte – an jener Stelle in der Weißfrauenstraße ein auf der Spitze stehendes rotes Dreieck gestanden hätte, das laut Straßenverkehrsordnung bedeutet! „Achtung, Vorfahrt auf der Hauptstraße beachten.“ Nach Meinung von Dr. Littmann und auch nach Meinung der Staatsanwaltschaft Frankfurt, die dann das Verfahren gegen ihn einstellte, handelte es sich bei dem „negativen Vorfahrtsschild (Dreieck)“ um ein „vereinsamtes Schild“, das keinerlei Bedeutung hatte, weil das in der Straßenverkehrsordnung geforderte Gegenstück, nämlich das „positiv“ Vorfahrtszeichen (Viereck)“ in der angeblichen Hauptverkehrsstraße fehlte. Diese Frankfurter Theorie vom „vereinsamten Vorfahrtsschild“ fand bei den Gerichten keineswegs ungeteilten Beifall. In Köln und in Wiesbaden argumentieren die Verkehrsrichter gegen Littmann: die in der Straßenverkehrsordnung geforderte Aufstellung positiver (Vierecks-) Schilder auf jeder Hauptstraße vor jeder Kreuzung sei lediglich ein Gebot für die Polizei oder die Straßenbauämter, das leider häufig aus finanziellen und anderen Gründen nicht erfüllt werde. Das enthebe den Verkehrsteilnehmer nicht seiner Pflicht, negative (Dreiecks-)Schilder zu beachten.

Seine neue Theorie über die Außerkraftsetzung von Halteverboten während nächtlicher Kinobesuche hat der Frankfurter Polizeipräsident wohlweislich nicht der Kritik der Experten ausgesetzt. Er hat sich laut gebührenpflichtiger Verwarnung Nummer 722 072 „nach Belehrung ... zur sofortigen Zahlung der Gebühr bereit“ erklärt...