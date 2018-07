Inhalt Seite 1 — Alter Herr Ballhorn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn wir uns recht erinnern, basiert der Entwurf des sogenannten Landwirtschaftsgesetzes, den ein ad hoc gebildeter Unterausschuß des Bundestages kürzlich nach sehr gründlichen Beratungen mit Sachverständigen, Interessenten und Regierungsvertretern fertiggestellt hat, auf zwei Initiativanträgen, die aus der Mitte des Bundestags zum Thema „Paritätsregelung für die Landwirtschaft“ vorgelegt worden sind. Eine Kabinettsvorlage zum gleichen Gegenstand existiert also nicht. Trotzdem hat das Bundeskabinett kürzlich die Angelegenheit an sich gezogen, und den Entwurf mit dem dicken Rotstift gründlich zensuriert – man darf wohl sagen: verballhornt. Das ist, wie man hört, auf Anregung anderer Ausschüsse des Bundestags geschehen, denen die Mitbera ung der bewußten Initiativentwürfe – neben dem bereits erwähnten „federführenden“ Unterausschuß – obliegt.

Ob diese Version zutrifft, läßt sich im Moment kaum feststellen; auch das sonst so geschäftiggeschwätzige „Bulletin der Bundesregierung“ schweigt sich hierüber leider völlig aus. Bei allem Respekt aber vor der überragenden Sachkunde des Kabinetts muß hier ja wohl eingewandt werden, daß seine Einschaltung in ein gesetzgeberisches Vorhaben des Parlaments – sofern sie sich nicht auf eine bloße Stellungnahme zu dem dort ausgearbeiteten Entwurf beschränkt – grundsätzlich bedenklich erscheint, zumal dann, wenn das Kabinett in den Entwurf das schnell wieder hineinkorrigiert, was der Ausschuß nach reiflicher Prüfung herausgelassen hat. Gerade dies aber ist hier geschehen, und zwar handelt es sich dabei um jene Punkte, die das Bauernverbands-Präsidium kürzlich in einem für den Herrn Bundeskanzler bestimmten Memorandum auf dessen Tisch niedergelegt hat:

1. Herausnahme eines Hinweises auf die geplanten langfristigen Maßnahmen zur Bereinigung der strukturellen Mängel in der deutschen Landwirtschaft, besonders bei den kleinbäuerlichen Betrieben und in den agrarischen Notstandsgebieten („Lübke-Plan“) aus dem Gesetz – („soll einer besonderen gesetzlichen Regelung vorbehalten bleiben“);

2. gesetzliche Fixierung des Lohnanspruchs für fremde und familieneigene Arbeitskräfte in den Betrieben, wobei den Berechnungen der gleiche Lohn wie in vergleichbaren gewerblichen Betriebsgruppen zugrunde gelegt werden soll;

3. zusätzlich: ein fester, Betriebsleiterzuschlag zum Lohn, bemessen nach der Flächengröße des Betriebes;

4. zusätzlich eine „angemessene Verzinsung“ des durch Grund und Boden, Gebäude und totes und lebendes Inventar repräsentierten Kapitals jedes Betriebes;

5. Errechnung des Paritätsanspruches hilfsweise, solange die Rechnungsergebnisse für ausgewählte repräsentative (Test-)Betriebe noch nicht voll zur Verzinsung stehen, durch Heranziehung der Preisindizes für landwirtschaftliche Bedarfsgüter, und Erzeugnisse;