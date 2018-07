Inhalt Seite 1 — Bilanz der deutschen Moderne Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die fünfte Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes seit seiner Neugründung nach dem Kriege ist in Hannover im Hause des Kunstvereins zu sehen. Die durchaus exklusive Vereinigung hat es sich zur Aufgabe gemacht, jährlich einmal mit einer Ausstellung einen repräsentativen Ausschnitt aus dem Schaffen der besten bildenden, Künstler Deutschlands darzubieten. Allerdings ist in ihr augenblicklich – wie das bei Künstlervereinigungen vorzukommen pflegt – der innere Friede gestört. Von den Anhängern der gegenstandsfremden, der sogenannten abstrakten Kunst, sind einige ausgetreten, unter anderem Nay, Winter, Baumeister. Sie galten bisher als die Prominentesten dieser Richtung.

Dennoch wird man auch aus dieser Ausstellung einige grundsätzliche Erkenntnisse über die heutige Kunst ableiten dürfen. Die gegenständlichen und die gegenstandsfremden Kunstwerke sind, soweit es ging, für sich allein gehängt. Und da stellt sich nun schnell folgender Eindruck heraus: man kann gegenständliche Bilder verschiedener Generationen, einen Ahlers-Hestermann, einen Rudolf Levy, einen Hans Purrmann, einen Karl Kluth ohne weiteres nebeneinander hängen; sie werden sich nicht schlagen. Die noblen Farbklänge der älteren Generation behaupten sich neben den strahlenden, fast brutalen der jüngeren. So eng die Bilder auch nebeneinander hängen, jedes wirkt für sich, und – das ist wesentlich – keines benachteiligt den Nachbarn.

Völlig anders verhält sich dies bei der gegenstandsfremden Kunst. Hier allerdings erschlägt jedes Werk jedes andere seiner Umgebung. Der sogenannten abstrakten Kunst ist in der Hauptsache ein großer Saal gewidmet. Die Bilder hängen durchaus locker, aber ihr Nebeneinander zu beobachten, ist wirklich quälend. Auch Bilder des gleichen Künstlers – zweier Meistermann etwa oder der Geyger, Neubauer, Ritschel – vernichten sich gegenseitig. Und auch wenn die „Großen der abstrakten Kunst“ vertreten wären, würde das Resultat nicht viel anders sein.

Woran das liegt, wird an einer Stelle offenbar. Da hängt zwischen zwei hohen Fenstern mit hellen Vorhängen – die hauptsächlichen Ausstellungsräume haben Oberlicht – ein „abstraktes“ Bild des verstorbenen Hamburger Malers Hanns Müller-Dünwald. Und siehe da, es hält sich in dieser Isolierung vorzüglich. Hätte man es in den großen Raum zwischen andere abstrakte gehängt, wäre dies wohl kaum der Fall gewesen.

Woher kommt diese erstaunliche Erscheinung? Wir können eines mit Sicherheit in der Ausstellung feststellen, daß sie sich nämlich auf die gegenstandsfremde Kunst beschränkt. Wer die Ausstellungsräume durchwandert, wird ohne weiteres feststellen können, daß die gegenständlichen Bilder miteinander harmonieren, die sogenannten abstrakten hingegen in einem erbitterten Streit miteinander stehen.

Wahrscheinlich ist es falsch, hier etwa nach soziologischen oder weltanschaulichen Unterschieden zu suchen, um dieses Problem der Vereinzelung zu erklären. Wahrscheinlich handelt es sich um rein formale Ursachen. Ein starkes Ornament in einem Raum verträgt keine Nachbarschaft, und auch die losesten Kompositionen der abstrakten Kunst kommen über den Charakter des Ornaments – bei welchem ja die Abstraktion essentiell ist – nicht hinaus. Es wäre gewiß falsch, für die Unverträglichkeit im Nebeneinander abstrakter Erzeugnisse ein besonderes geistiges Verhalten ihrer Schöpfer verantwortlich zu machen.

Daß man dies nicht darf, dafür zeigt die Ausstellung in Hannover allerdings einleuchtende Beispiele. Sie enthält nämlich eine besondere Abteilung: Moderne Porträts in Malerei und Plastik. Da finden wir denn „abstrakte“ Maler – Meistermann – und abstrakte Plastiker – Hartung und Heiliger – plötzlich als gegenstandsbewußte Proträtisten. Bei den Bildnissen von Meistermann darf man wohl etwas skeptisch sein, was ihre Ursprünglichkeit angeht – bei seinen abstrakten Kompositionen auch. Warum bei den Porträts ein Anhauch des Nichtgegenständlichen dadurch gewahrt werden muß, daß die Beine zu einem Ornament verschränkt werden, ist nicht recht einzusehen. Um so großartiger sind die Porträtplastiken von Hartung und heiliger.