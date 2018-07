Mit der Einladung Moskaus an Bundeskanzler Adenauer lT1 wurde das Börsengeschäft, bei dem bereits die Sommerflaute eingekehrt schien, aus seiner unsicheren Haltung herausgerissen. Sowohl die deutsche als auch die ausländische Spekulation bemächtigten sich der sogenannten Ostverte, das heißt Papiere solcher Gesellschaften, denen in der sowjetischen Besaizungszone wesentliche Vermögens teile nach dem Kriege enteignet worden sind. Die teilweise recut lebhaften Käufe basieren auf zwei Erwartungen:1 die Wie der au in ahme diplomatischer Beziehungen mit der Sowjetunion könnte in absehbarer Zeit die deutsche Wiedervereinigung bringen;2 bei einem Wiederziisammensdiluß erhalten die Gesellschaften die Vermögensteile, deren Verfügungsgewalt ihnen entzogen worden ist, wieder zurück Die Kausse hat also zunächst ruur einen rein politischen Hintergrund und ist durch reale Tatsachen nicht untermauert Die Folge davon wird sein, idaß die Ostwerte in Zukunft entscheidend durch die Tagespolitik beeinflußt sein werden, ein ZTjstand, der der Spekulation geleegen kommen mag, der jedoch andererseits zur Vorsicht veranlassen muß. Für den Besitzer derartiger Papiere dürfte es empfehlenswert sein, gelegentlich Gewinne sicherzustellen.

Der Kreis der Gesellschaften mit östinteressen ist nLdit klein Eine große Anzahl von Unternehmen hat entweder ihre Hauptoder einige Nebenwerke in der sowjetischen Besatzungszone verloren. Bei der Beurteilung ihrer Aktienkurse wird man in Zukunft einmal die Substanz und Rentabilität der in der Bundesrepublik befindlichen Betriebe prüfen müssen, zum anderen sind Überlegungen dahingehend anzustellen, mit welchen in der sowjetischen Besatzungszone gelegenen Vermögeoswerten bei einer Wiedervereinigung zusätzlich gerechnet werden kann. Man spricht in diesem Falle von einer Ostprämie, die in ihrer Höhe natürlich individuell ist.

Das Spitzenpapier in dieser Gruppe sind die I G- Farben Liquis 4i l1), die ua den Anspruch avf die LeunaWerke beinhalten- Für die Liquis haben sich ir den letzten Tagen auch Schweizer Finanzkreise interessiert. Einen stark spekulativen Charakter haben auch, die Banker"teste", die — sieht man von dem nicht einwandfrei geklärten Rechtsanspruch auf die Namen der ehemaligen Großbanken ab — alle Ostvermögen der drei Institute erfassen. Die Kürsbewegung sieht hier so aus: Commerzbank 13 1—21, Deutsche Bank 20—26, Dresdner Bank I9Va— 26 J2. Die Bankenreste haben also ihren " Wert in einer Woche um etwa ein Drittel erhöhen können. Die Liquis stiegen um etwa 25 v, H.

Einen ungewöhnlichen Aufschwung erlebten Ilse Genüsse(20—32). Das AK der Ilse Bergbau AG wurde im Verhältnis 20:1zusammengelegt, so daß sich der DM Kurs heute auf über 600 v. H stellen würde. Man begründet den Anstieg mit der Hoffnung, daß eine Wiedervereinigung der Bundesrepublik mit dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone die scharfe Reduzierung des AK hinfällig machen würde, so daß es müßig ist, gegenwärtig einen DM Kurs für Ilse Genüsse auszurechnen.

Zu den Papieren mit erheblichen Östinteressen zählt auch Dessauer Gas (277a—306. Zu nennen sind ferner die Kaliwerte Salzdetfurth (270—303) und Wintershall (282—310). Bei der letzten Gesellschaft wirkte sicli zusätzlich die Kapitalerhöhung befruchtend auf den Kurs aus. Zu den Gesellschaften mit enteignetem Ostbesitz gehört ferner Schering (258—288), aber auch Dynamit Nobel (280—287) Bekula zogen um 15 Punkte auf 16lVs an, bei den Elektrowerten AEG (plus 9) und Siemens St (plus 10) lagen die Gewinne etwas niedriger. Der Schultheiß Brauerei würde der Zusammenschluß nicht nur einen Teil der Braustätten zurückbringen, sondern darüber hinaus einen wichtigen Teil ihres Vorkriegsabsatzgebietes.

Die Montane waren gegenüber der Vorwoche nur wenig verändert, Bei begrenzten Umsätzen kam es zu kleineren Schwankungen nach beiden Seiten. Der Kursabfall bei Rheinstahl von 336 auf 295 erklärt sich durch die Herausnahme des Anteils an Aktien der Gelsenkirchen Bergwerks AG, der bislang noch im Rheinstahl Kurs enthalten war und auf den die Rheinstahl Aktionäre im Zuge der Neugliederung der Gesellschaft einen Anspruch hatten. Ebensowenig wie die Montane profitierten auch die I G Farben Nachfolger von der teilweise festen Tendenz der letzten Tage, ein Zeichen dafür, daß die Kundschaft mit echten Anlagekäufen noch zurückhaltend geblieben ist.

Der Markt der Spezialund Lokalpapiere stand im Zeichen der sich jetzt häufenden Jahresabschlüsse. Enttäuschungen blieben im allgemeinen aus, andererseits wurden vermehrt Dividendenerhöhungen gemeldet. Die Dividende von 10 v. H bei Conti Gummi wurde erwartet und hat auf den Kurs (289) keinen Einfluß gehabt. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung stiegen Flensburger Schiffbau erneut um 60 Punkte auf 300 v Han. Nach Bestätigung der Dividende von 9s v. H. für 1954 bei Karstadt lebte hier die Nachfrage auf, so daß zeitweise repartiert werden mußte —ndt