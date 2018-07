Inhalt Seite 1 — Die Grundsätze des Reformwerks Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ausgangspunkt ist das Prinzip der Solidarität; dieses ist Ausdruck des Vollwertes der menschl ichen Persönlichkeit und zugleich der wesenhaft sozialen Anlage des Menschen. Solidarität besagt ontogenisch wechselseitige Verbundenheit und ethisch wechselseitige Verantwortlichkeit im Füreinander Einstehen. W eil der Mensch seinem Wesen nach sozial veranlagt ist, sind Wohl und Wehe des einzelnen und der Gesellschaft in Bindung und Rückbindung wechselseitig bedingt und verknüpft.

Auf die soziale Sicherung angewandt, fordert der Grundsatz der Solidarität nicht nur, daß die Gesellschaft dem notleidenden Einzeknenschen oder der darbenden Einzelfamilie hilft, sondern daß auch die gesellschaftlichen Gruppen und Schbhten im Bewußtsein ihrer Zusammengehörigkeit den Ausgleich zugunsten der sozial Schwächeren — sowohl zwischen den Gruppen und Schichten als auch innerhalb derselben — durchführen.

b) Grundsatz der Subsidiarität Der Grundsatz der Subsidiarität besagt, da? die Sozialgebilde nicht an sich reißen sollen, was der Einzelmensch aus eigener Kraft und Verantwortung zu leisten vermag; die umfassenderen Gemeinschaften sollen keine Aufgaben übernehmen, die von den kleineren Lebenskreisen gemeistert werden können.

Subsidiarität bedeutet andererseits Hilfe von oben nach unten: Das hilfsweise und ergän2ende Eingreifen der größeren Sozialgebilde zugunsten der Einzelmenschen und der kleineren Lebenskeise, weun die Sicherung der eigenen Existenz oder die zu lösende Gemeinschaftsaufgabe die eigenen Kräfte übersteigt. Von oben soll nur ergänzungsweise und möglichst nur vorübergehend Hilfe gewährt werden. c) Selbstverantwortung Die Eigenverantwortung verpflichtet zur Eingliederung in das Arbeitsleben, zur Sicherung der Existenz. Neben dem Arbeitseinkommen darf in der modernen Gesellschaft die Bedeutung; des privaten Eigentums für die wirtschaftliche Sicherung nicht unterschätzt werden (Hausrat, Eigenheim, Sparguthaben), Nach der Selbstverantwortung folgt als nächste Stufe die Verantwortung des Familienverbandes, sodann die Gruppenverantwortung, die sich im Genossenschaftsprinzip gmä3 dem Grundsatz der Solidarität ausprägt. Neben der zu fördernden Selbstvorsorge steht "die Hilfe zur Selbsthilfe" als Aufgabe der s:aatlichen Sozialpolitik. Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet soziale Investition, nicht soziale Redistribuion; solche Starthilfe ist der Rente vorzuziehen. Die gesetzliche Sozialversicherung soll die schutzbedürftigen Bevölkerungsschichten gegen die Lebensrisiken schützen. Soweit eine private Vorsorge nicht möglich ist, ist eine gesetzliche Sozialversicherung vorzusehen, zu der je nach dem Arbeitseinkommen feste Beiträge zu zahlen, Stiatszuschüsse jedoch nicht vorzusehen wären. Ali die Sozialversicherung in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts geschaffen wurde, hatte die wirtschaftliche und soziale Integration der Arbeiterschaft kaum begonnen, so daß es damals berechtigt war, die soziale Sicherung durch Staatszuschüsse zu ergänzen. Da die Arbeiterschaft heute nicht mehr als die am wenigsten gesicherte Schicht unseres Volkes gelten kann und da nicht wenige Arbeitnehmer verhältnismäßig hohe Einkommen beziehen, wird zu erwägen sein, ob es den Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität entspricht, auch weiterhin unterschiedslos Staatszuschüsse zu einigen Zweigen der Sozialversicherung zu zahlen, wobei ja zu bedenken ist, daß die Versicherten, die mehr als kommt nicht über ein mittleres Einkommen hinaus. Wirtschaftspolitik und soziale Sicherungspolitik stehen nicht nebeneinander, sondern in einer Rangordnung: Je weniger es der Wirtschaft gelingt, durch ihre Sorge für allgemeine Spielregeln und Chancen normale Existenzmöglichkeiten zu schaffen, desto mehr muß die soziale Sicherungspolitik durch Zwangseingriffe für Schutz und Hilfe sorgen. Die Reichweite solcher sozialen Sicherung ist also nicht autonom zu bestimmen, sondern weithin von dem Erfolg der Wirtschaftspolitik abhängig. Eine hohe Zahl an laufenden Sozialrenten sagt mithin nichts über einen großen sozialen Fortschritt aus, sondern darüber, daß die "normalen Lebensbedingungen" in einem Wirtschaftskörper schlecht sind. Allzu starke Abzüge können den Leistungsanreiz beseitigen. Starke Eingriffe in die Einkommenszwei Drittel der Erwerbstätigen ausmachen, die Staatszuschüsse über die Steuern zum größten Teil selber tragen.

Des weiteren ist zu überlegen, ob man auch für gewisse sozial schwache Schichten unter den Selbständigen (Kleinbauern, Kleinhandwerker, Kleinhändler) die gesetzliche Pflicht zu einer Daseinsvorsorge (z. B. Berufsgenossenschaft) vorschreiben sollte.

Im Hinblick auf den Arbeitswillen ist darauf u achten, daß die Sozialleistungen im rechten Verhältnis zum Arbeitseinkommen bleiben. Gegenüber allen versorgungsstaatlichen Bestrebungen ist festzustellen, daß der Plan, alle Menschen ohne Ausnahme, auch jene, die sich selbst helfen können, zwangsweise in eine staatlich angeordnete soziale Sicherung (ärztliche Betreuung, Invaliden- und Altersrenten, Familienhilfe usw ) einzubeziehen, mit dem Subsidiaritätsprinzip unvereinbar ist. Auch gefährdet ein solches System den Staat, da es die Menschen dazu verleitet, dem Staat lediglich mit Forderungen gegenüberzutreten, wodurch die im Solidaritätsprinzip verankerte wechselseitige Bindung und Rückbindung zwischen Einzelmensch und Staat gestört wird.

gestaltung mindern die Selbstvorsorge und fördern die Auffassung, der Staat werde im Bedarfsfalle helfen, da die Erfahrung gezeigt hat, daß niemand ins Leere fällt, der den Institutionen der Massensicherung zugehört, während die Selbsthilfe betraft wurde.