Das Rathaus zu Bremen ist hinreichend bekannt, als daß darüber noch vieles zu sagen wäre. Weniger bekannt ist wohl, daß dieser ehrwürdige Renaissancebau, wie es sich erst im Verlauf der letzten Zeit herausgestellt hat, einen Kunstschatz beherbergt, der zu den bedeutendsten des nordischen Raumes gehört. Es ist dies das Wandgemälde „Urteil Salomonis“, dessen Freilegung als eine kunstgeschichtliche Sensation bezeichnet werden kann. Das rund fünfzig Quadratmeter umfassende Monumentalgemälde trägt das authentische Entstehungsdatum des Jahres 1532, jedoch ist es nicht signiert, was sich aber durch die Tatsache erklärt, daß in der damaligen Zeit Gemälde verhältnismäßig selten signiert wurden. Die großartige Komposition und Linienführung, die Abgewogenheit der Farbgebung und die Kraft des Ausdrucks geben dem Gemälde einen einzigartigen künstlerischen Rang und deuten bereits auf die Hand eines hervorragenden Meisters hin. Der maltechnische Befund verrät die altflandrische, das heißt niederrheinische Schule und bestätigt damit den stilkritischen Befund des bekannten Kunstexperten Professor Otto H. Foerster, Köln, der vor kurzem den Nachweis erbringen konnte, daß dieses Werk von dem berühmten Kölner Maler Bartholomäus Bruyn, 1493 bis 1556, ist.

Dieses Fresko ist der Abschluß des großen Bilderzyklus, mit dem in den dreißiger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts die obere Rathaushalle von dem gleichen Maler ausgeschmückt wurde. Außer der Darstellung des Salomonischen Urteils ist von diesem Zyklus noch die Darstellung der symbolischen Übergabe des Bremer Doms durch Karl den Großen an Bischof Willehad sichtbar; es besteht immerhin die Möglichkeit, daß darüber hinaus weitere Teile des Zyklus noch unter dem Wandverputz verborgen sind. Eine Untersuchung der Wandfläche in diesem Zusammenhang wäre begrüßenswert.

Bis in die neueste Zeit war über dieses Werk in der Fachliteratur nichts berichtet worden; die einzige Erwähnung schenkt ihm G. Pauli in seinem „Handbuch der Kunstdenkmäler“, 1928, doch auch er geht nicht näher darauf ein, weil es, „später wiederholt übermalt“, den originalen Eindruck kaum noch erkennen läßt. Erst im Verlauf der 1950 begonnenen Restaurierung, mit der der allgemeinen Gefährdung des Bestandes dieses Freskos entgegengetreten werden sollte, stieß man auf den unter zahlreichen Übermalungsschichten verborgen liegenden Renaissancekern. Die ursprüngliche Absicht, das Gemälde in der barocken Fassung, in der es sich befand, zu belassen und zu konservieren, wurde daher, nicht zuletzt auf Empfehlung des Bremer Kunstdezernenten Dr. E. Lutze, geändert, nachdem genaue Untersuchungen ermittelt hatten, daß der Renaissancekern sich durch die Jahrhunderte hindurch überraschend gut erhalten hatte. Auf Grund dieser Beobachtungen entschloß man sich, die Barockschicht zu entfernen.

Bei den nun folgenden Freilegungsarbeiten zeigten sich unter der Barockmalerei noch ältere Restaurierungen. Eine davon muß um das Jahr 1620 erfolgt sein, als nach der Umgestaltung des Rathauses die alte Decke in der oberen Halle durch eine neue Balkendecke ersetzt wurde. Damals sind offenbar die oberen Partien des Freskos beschädigt worden; der abgeplatzte Mörtel wurde neu angetragen und bemalt. Das Gemälde selbst hat damals mit einer Ausnahme nur kleinere Veränderungen erfahren. Jedoch schon wenige Jahrzehnte nach der Fertigstellung muß eine erste Restaurierung an dem Fresko vorgenommen worden sein.

Bei der Restaurierung im Jahre 1950 waren insgesamt vier ältere Schichten von Übermalungen mit vollkommen ungleichartiger Technik und flächenmäßiger Ausdehnung abzunehmen; dazu war ferner der jeweilige Firnis zu entfernen. Die Malerei der Renaissance ist in ausgezeichneter Malweise fast durchweg hauchdünn aufgetragen, so daß an manchen Stellen der lachsfarbene Grund durchscheint und vom Maler in die Farbkomposition mit einbezogen wurde. Aus diesem Grunde war es notwendig, die Übermalungen größtenteils auf mechanischem Wege abzunehmen. Die jüngeren Schichten, besonders die mit Weiß ausgemischten Ölfarben des Barock, erwiesen sich als so spröde, daß der Versuch ihrer chemischen Lösung die Originalschicht unweigerlich mit zersetzt hätte.

Die Freilegung der klaren und leuchtenden Renaissancefarben mußte mit größter Zurückhaltung erfolgen; besonders mußten die Gegebenheiten des Raumes, der eine Fülle von Kunstwerken verschiedener Stilarten in sich einschließt, ständig berücksichtigt werden, um das starkfarbige Bild nicht als einen Fremdkörper in Erscheinung treten zu lassen, was von dem Restaurator strengste Selbstbeschränkung und Unterordnung verlangte. Andererseits aber mußte das Kunstwerk in seiner ursprünglichen Gestalt zur Geltung gebracht werden. Zu dieser Aufgabe gesellte sich der Wunsch, den originalen Renaissancezustand wiederherzustellen, ohne, im Gegensatz zu den üblichen Restaurierungsmethoden, neue Farben und Retuschen hinzuzufügen, doch auch ohne daß die Harmonie durch auffällige Fehlstellen beeinträchtigt würde. Letzteres wurde erreicht, indem in den vorhandenen Fehlstellen die Übermalungen der verschiedenen Perioden teils belassen, teils durch mechanische Behandlung aufgehellt und dem Gesamtbild angeglichen wurden.

Glücklicherweise sind diese Fehlstellen so spärlich, daß das „Urteil Salomonis“ sich heute wieder als ein „pures“ Fresko der Renaissance dem Beschauer präsentiert. Der Stadt Bremen und der Kunstwelt ist damit ein Kunstwerk von hohem, einzigartigem Wert wiedergegeben worden.

Otto Klein