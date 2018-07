Autorisierter Auszug aus der vom Bundeskanzler veranlagten Denkschrift der vier Professoren

Im Kölner Verlag Greven ist soeben eine umfangreiche Denkschrift über die „Neuordnung der sozialen Leistungen“ erschienen, die auf Anregung des Bundeskanzlers von den Professoren Hans Achinger, Joseph Höffner, Hans Muthesius und Ludwig Neindorf er verfaßt wurde. Die vier Autoren gehören auch dem Beirat beim Bundesarbeitsministerium an, der, unter dem Vorsitz des Ministers Storch, die Grundlagen für die „Sozialreform“ (neuerdings treffender als „Reform der Sozialleistungen“ bezeichnet) erarbeiten soll: Dieses Gremium, in dem die Fachleute aus den Trägern der Sozialversicherung (und den übrigen sozialen Einrichtungen) überwiegen, hat soeben ein erstes Teilergebnis seiner nunmehr fast zwei Jahre laufenden Beratungen vorgelegt; die „Vierzehn Punkte“, um die es sich dabei handelt, beschäftigen sich aber ausschließlich mit Zukunftsfragen der Rentenversicherung. Im Gegensatz hierzu ist das Gutachten der vier Professoren, wie der folgende autorisierte Auszug zeigt, eine umfassende Darstellung des Gesamtgebietes der erforderlichen Reform, also unter Einbeziehung der Sachgebiete Krankenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung und -fürsorge, Kriegsopferversorgung, Lastenausgleichs- und Wiedergutmachungsgesetzgebung sowie des Fürsorgewesens. Von einer’sehr gründlichen Analyse der sozialen (und soziologischen) Tatbestände ausgehend, kommen die Gutachter zu einer Gesamtkonzeption für die Neugliederung aller sozialen Hilfsmaßnahmen und Institutionen, mit sehr weitgehenden und z. T. – so etwa für das Gebiet der Erwerbslosenhilfe – geradezu revolutionären Vorschlägen. Die öffentliche Diskussion wird sich in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr eingehend mit den in der Denkschrift vorgelegten Materialien zu beschäftigen haben; dazu ist freilich ein eingehendes Studium der Denkschrift erforderlich, über deren Inhalt wir heute unseren Lesern eine erste Orientierung geben, die mit einer Darstellung der sozialen Sachverhalte beginnt.

Die vor 70 Jahren für eine kleine Minderheit geschaffene Sozialversicherung, nämlich die durch Gesetze konstituierte solidarische Selbsthilfe (zusammen mit einem finanziellen Beitrag der Gesamtheit) zur Abdeckung bestimmter Lebensiisiken (Krankheit, Invalidität, Alter) ist heute Allgemeingut geworden. 1895 zählte ein gutes Drittel der Bevölkerung zu den Selbständigen, knapp zwei Drittel zu den in abhängiger Arbeit Stehenden. 1950 gehörte nur noch ein Fünftel der Bevölkerung zu den Selbständigen, vier Fünftel zu der in unselbständiger Arbeit stehenden Gruppe.

Die deutsche Bevölkerung wird ihren stationären Charakter behalten, d. h. sie regeneriert auf ihren Bestand. Der Altersaufbau der deutschen Bevölkerung stellt sich wie folgt dar:

Von den 26,4 Millionen im Volleistungsalter stehenden Personen in der Bundesrepublik stehen in abhängiger Stellung 12,4 Millionen (davon 3,6 Millionen Frauen). Dagegen werden 11,6 Millionen Selbständige (einschließlich mithelfende Familienangehörige und Hausfrauen ohne Beruf; cavon 9,2 Millionen Frauen) gezählt. Sicher sind die 12,4 Millionen Männer und Frauen in abhängiger Stellung, d. h. Arbeiter, Angestellte und Beamte eine gewaltige Zahl. Aber es wäre falsch, nur auf sie zu blicken und die Leistung der anderen 11,6 Millionen: als volkswirtschaftlich geringer anzusehen...

Gut die Hälfte aller Einwohner Westdeutschlands lebt in kleinen Gemeinden; nur etwa ein Viertel in eigentlichen Großstädten. – Von 14,6 Millionen Haushalten innerhalb der Bundesrepublik (ohne die Hansestädte) haben 4,3 Millionen einen Garten oder sonstiges Land in Bewirtschaftung, dazu kommen zwei Millionen landwirtschaftlicher Betriebe, die hauswirtschaftlich in derselben Lage sind. Rund die Hälfte aller westdeutschen Familienhaushalte hat Kontakt zum Boden.

In kleinbäuerlichen Dörfern, in denen auch Arbeiter leben, gibt es: