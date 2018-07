Die „Arbeitsgemeinschaft christlich-sozialer Gewerkschafter im DGB“ hat dem Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes abermals eine harte Rüge erteilt. In einer kürzlich in Unna bekanntgegebenen Erklärung dieser Gruppe von Mitgliedern des DGB – von denen die Einheit der Gewerkschaften bejaht wird, die aber (nun schon seit mehr als einem Jahr) auf eine grundlegende Reform der organisatorischen Struktur und eine Änderung der Gewerkschaftspolitik in Richtung auf einen toleranten und gemäßigten Kurs drängen – heißt es, daß die verantwortlichen Männer in der Düsseldorfer Stromstraße nun vor der Alternative ständen: „entweder die echte Einheitsgewerkschaft zusammen mit den christlich-sozialen Menschen im DGB zu wollen, oder aber ohne sie im Fahrwasser der Agartz-Gruppe zu schwimmen.“ Wenn der Bundesvorstand in dieser Frage nicht endlich aktiv werde, sei „das Ende bald abzusehen“. Die Agartzsche Konzeption und Dr. Agartz an der Spitze des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des DGB sei eine „Zumutung“, die auf die Dauer mit der gewerkschaftlichen Einheit bezahlt werden müsse. Die christlich-sozialen Gewerkschafter müßten es sich verbitten, daß von Dr. Agartz und seiner Gruppe „eine marxistisch-sozialistische Konfession zur Konfession des DGB gemacht wird“.

Diese Erklärung, die an Deutlichkeit nun nichts mehr zu wünschen übrigläßt, deutet an, was sich hinter den Kulissen im Deutschen Gewerkschaftsbund zur Zeit abspielt. Die Meldung von einer bereits erfolgten registeramtlichen Eintragung einer christlichen Gewerkschaft, die der überraschten Öffentlichkeit im April serviert wurde, ist zwar mit auffallendem Nachdruck dementiert worden. Aber der neuerliche Vorstoß dieser oppositionellen Gruppe im DGB zeigt, daß die Angelegenheit damit keineswegs als zu den Akten gelegt gelten kann. Im DGB stehen sich zwei geistige Fronten gegenüber, für die sich, so will es jedenfalls im Augenblick scheinen, ein gemeinsamer Nenner nicht finden läßt und die die Böcklersche Konzeption von der Einheitsgewerkschaft nun einer harten Zerreißprobe unterwerfen. Wenn sie nicht bestanden werden sollte, dürften sich daraus auch für die Allgemeinheit weitgehende Konsequenzen ergeben.

Es gibt viele Gründe, die es wünschenswert machen, daß die Einheitsgewerkschaft diese Mauserung, die über kurz oder lang ja einmal kommen mußte, übersteht. Zwar gibt es im Bundesgebiet neben den im DGB vereinigten Industriegewerkschaften weitere gewerkschaftliche Organisationen, wie etwa die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, den Deutschen Beamtenbund oder den Deutschen Handlungsgehilfen-Verband. Und böse Zungen behaupten, daß es sich bei diesen Vertretungen von Arbeitnehmerinteressen auch heute schon mehr oder weniger um recht handfeste Richtungsgewerkschaften handelt. Aber der Eisenbahnerstreik in England ist zum mindesten ein sehr nachdrücklicher Hinweis auf die Gefahr, zu der rivalisierende und organisatorisch nicht miteinander verbundene Gewerkschaftsgruppen für Staat und Wirtschaft werden können. Doch frei wird man sich auch von der Illusion machen müssen, daß die aus Zweckmäßigkeitserwägungen möglichst beizubehaltende Einheit des DGB dadurch gerettet werden könne, daß man diese mächtige Gewerkschaftsgruppe in ein neutrales Korsett zwängt. Eine sogenannte „echte Neutralisierung“ gibt es nicht, weder im politischen Raum noch in der Wirtschaft – jedenfalls nicht, wenn man mit dieser Formel unterstellt, daß es möglich wäre, die Aktionen der Gewerkschaften aus weltanschaulichen und politischen Grundhaltungen herauszulösen und damit also so etwas wie eine „Gewerkschaftspolitik an sich“ zu konstituieren.

Die Verflechtung der großen gewerkschaftlichen Anliegen mit den Fragen der allgemeinen Gesellschaftspolitik und damit der Gesamtpolitik ist viel zu eng, als daß sich dergleichen realisieren ließe. Bei den Fragen der Mitbestimmung und der Sozialisierung, die in den gewerkschaftlichen Aktionsprogrammen eine so große Rolle spielen, liegt das klar auf der Hand. Es geht hier um Probleme, die sich nicht allein aus den Fakten klären lassen. Ob man das Betriebsverfassungsgesetz oder das Mitbestimmungsgesetz für Kohle und E.sen für die bessere Lösung der Mitbestimmungsfrage hält, hängt entscheidend von den allgemeinen Ordnungsvorstellungen ab, die der einzelne über die Welt der Arbeit und die Funktion des Eigentums in ihr hat. Aber wenn es auch gelänge – und die Gewerkschaftsfunktionäre aller Richtungen werden sich ganz entschieden dagegen wehren –, den gewerkschaftlichen Aktionsradius auf die Lohnpolitik und die um sie zentrierten sogenannten „klassischen Gewerkschaftsaufgaben“ einzugrenzen, auch dann wären die Gewerkschaften noch nicht „entpolitisiert“. Wie hoch man eine Lohnforderung treibt, wird mit von dem allgemeinen Leitbild bestimmt, das man dabei über den Aufbau der Gesellschaft im Auge hat. In einer planwirtschaftlichen Vorstellungswelt ist für Lohnexperimente offenbar ein größerer Spielraum vorhanden als in einer auf der Eigeninitiative beruhenden Wirtschaftsordnung, die mit der Stabilität der Währung steht und fällt. Auch die von Dr. Agartz proklamierte „expansive Lohnpolitik“ ist eime Theorie, die auf dem Boden bestimmter gesellschaftspolitischer Grundanschauungen gewachsen ist. Man kann sie deswegen auch nicht mit rein ökonomischen Argumenten widerlegen, sondern nur den Nachweis führen, daß ihre Praktizierung unsere derzeitige Wirtschaftsverfassung aus den Angeln heben und an ihre Stelle eine Ordrung setzen würde, die mehr als tragbar ihre Prinzipien aus der Gedankenwelt des Marxismus nimmt.

Alle Versuche, den DGB auf einen weltanschaulich und damit auch politisch neutralen Weg zu zwingen, um damit die Einheit dieser Organisation zu retten, müssen also schon an der Sache selbst scheitern. Von diesem Versuch sollte man aber auch schon deswegen die Finger fassen, weil eine solche Neutralität, auch wenn sie möglich wäre, keineswegs einen erstrebenswerten Zustand darstellen könnte. Denn damit würde man den gewerkschaftlichen Apparat autonom machen und ihm eine gefährliche Eigengesetzlichkeit zuerkennen. Ohne Rücksicht auf die Tragfähigkeit des Wirtschaftssystems wären dann die Gewerkschaften autorisiert, eine Lohnpolitik zu betreiben, die ihre Grenzen nur noch an den Grenzen der eigenen Macht findet. Wenn man auf der einen Seite immer wieder und mit Recht an die Allgemeinverantwortung der Gewerkschaften appelliert, dann sollte man sie auf der anderen Seite nicht in die gesellschaftspolitische Standortlosigkeit einer reinen Interessenorganisation hineinzumanövrieren versuchen. Denn woran soll sich Allgemeinverantwortung konkret orientieren, wenn nicht an den großen Aspekten unseres staatlichen und wirtschaftlichen Lebens, über die im DGB nun allerdings sich zwei entgegengesetzte Auffassungen gegenüberstehen!

Wenn man eine Aufspaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes vermeiden will, so zeichnen sich, soweit wir sehen, im Augenblick nur zwei Möglichkeiten ab. Die eine wäre die, daß der Bundesvorstand aus der ihm von den christlichen Gewerkschaftern zugerufenen Alternative „DGB ohne Agartz oder ohne uns“ die entsprechenden Konsequenzen zieht. Das erscheint so gut wie ausgeschlossen. Die „Welt der Arbeit“ hat auf die Unnaer Erklärung unmißverständlich reagiert: „Niemand wird erwarten dürfen, daß der DGB Mitarbeiter preisgibt, die sich im Dienst der Sache beim gemeinsamen Kampfe in die vorderste Linie gestellt haben.“ Die andere Möglichkeit wäre die, daß man auf dem Weg einer nun allerdings gründlichen innergewerkschaftlichen Reform der ständigen Majorisierung der christlichen Gruppe im DGB durch ihre sozialistischen Kontrahenten einen Riegel vorschiebt, etwa durch die Einräumung eines Vetorechts in der Beschlußfassung. Praktisch würde das bedeuten, daß die um Dr. Agartz gescharte Avantgarde es sich gefallen lassen müßte, an die Leine eines gemäßigten Gewerkschaftskurses genommen zu werden, der mit unserer heutigen Wirtschaftsverfassung vereinbar ist. Eine Neutralisierung der Gewerkschaften in diesem Sinne wäre nicht nur möglich, sondern auch sehr wünschenswert. Aber es steht dahin, ob die jetzt tonangebende radikale Gruppe im DGB einen so hohen Preis für die Einheit ihrer Organisation wird zahlen wollen. Doch eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Die Gründung einer christlich orientierten Richtungsgewerkschaft wäre dann nur noch eine Frage der Zeit – und natürlich auch der Mittel, die für ein solches Unternehmen flüssig gemacht werden müßten. Wolfgang Krüger