Noch vor einigen Jahren hätte kein Sizilianer ahnen können, daß Wahlen auf seiner Insel internationalen Widerhall finden würden. Aber die sizilischen Wahlen vom 5. Mai haben die ganze Welt interessiert. Ehe wir ihren Ausgang betrachten, müssen wir also die Motive analysieren, aus denen ihnen solche Wichtigkeit beigelegt worden ist.

Dafür ist es gut, einige Monate zurückzugehen, bis zu der Zeit, in der das Kabinett Scelba nicht nur von der äußersten Linken, sondern auch von einigen der Koalitionsparteien, ja, sogar von der Christlich-Demokratischen Partei selbst angegriffen wurde. Das war ein gefährliches Spiel. Gewiß ist das Kabinett Scelba nicht das erfolgreichste, aktivste und genialste, das Italien je gehabt hat, aber man sollte doch eine Regierung nicht eher stürzen, als bis man sicher ist, daß ihre Nachfolgerin eine solide parlamentarische Grundlage hat.

Als Scelba aus Amerika zurückkam, wurden die Angriffe gegen seine Person heftiger. Dann kamen die Präsidentschaftswahlen und brachten Giovanni Gronchi, der als Mann der Linken galt, einen unerwarteten Erfolg. Die Amerikaner gerieten als erste darüber in Alarmzustand und machten sich Sorgen, ob Italien nicht wirklich einen Linkskurs einschlagen werde. In eben diesen Wochen diskutierte man die Frage des italienischen Erdöls, das zugleich Segen und Fluch ist – Segen, insofern es Gewinn abwirft, Fluch, weil es viel Ärger bringt. Das Erdöl hat Rumänien, Österreich und auch Ungarn an den Rand des Ruins gebracht, und in Italien hat es den Kommunisten den Vorwand zu einer Propaganda geliefert, die unter dem Motto stand, die Amerikaner wollten sich auf dem Wege über die Ausbeutung der Erdölvorkommen die Herrschaft über Italien aneignen. In dieser Situation interessierte man sich natürlich allgemein dafür, wie die Neuwahlen zur sizilischen Regionalversammlung (Assemblea Regionale) ausgehen würden. Denn man war neugierig, zu sehen, ob die Christlich-Demokratische Partei auch weiterhin Gunst und Sympathie eines beträchtlichen Teiles der italienischen Wählerschaft für sich in Anspruch nehmen könne, oder ob Italien einen Linkskurs einschlagen werde. Vor allem aber wartete man darauf, was die öffentliche Meinung Siziliens zur Frage des Erdöls zu sagen habe, in der das bis jetzt geltende Gesetz (ein neues liegt im Entwurf vor, hat aber noch nicht die Billigung der Kammer gefunden) ausländischem Kapital weite Möglichkeiten offenläßt.

Als nun die Wahlen stattgefunden hatten, riefen alle Victoria, die Rechte, die Mitte und die Linke. Das kühnste Urteil fällte wohl die Pariser Tageszeitung Le Monde, in der es hieß, die sizilischen Wahlen hätten „der schwachen Mehrheit“ ein Ende gemacht, auf der bis jetzt das Kabinett Scelba beruht habe. Es kann natürlich vorkommen, daß ein französischer Publizist italienische Politik einmal besser versteht als ein Italiener. Aber man darf aus dieser Möglichkeit kein Dogma machen, um so weniger, als der Ausgang der sizilischen Wahlen nur einen sehr indirekten Zusammenhang mit der Stellung des Kabinetts Scelba hat. Das Schicksal der augenblicklichen Regierung hängt von ganz anderen Faktoren ab, und was die sizilischen Wahlen betrifft, so ist es schwer, nicht zu erkennen, daß sie für die Christlich-Demokratische, das heißt für die Partei Scelbas, ein ausgesprochener Erfolg gewesen sind.

Man kann Wahlresultate nach sehr verschiedenen Methoden und Systemen analysieren. Wir möchten bei der Gewohnheit bleiben, nach alter Weise zu zählen. Dabei finden wir, daß zwar die beiden Linksparteien (Kommunisten und Nenni-Sozialisten) in der sizilischen Regional Versammlung die 30 Sitze behalten haben, die sie innehatten, daß aber die Christlich-Demokratische Partei statt bisher 30 jetzt 37 Sitze hat. Man kann unendlich viel über diese Veränderung diskutieren, aber die Tatsache des Gewinns von sieben Sitzen bleibt bestehen. Auf der anderen Seite haben wir die Tatsache, daß die neofaschistische Partei M. S. I. drei Sitze verloren hat (neun statt zwölf). Die Monarchisten haben kein Gelände gewonnen, die Liberalen kamen von einem Sitz auf drei, die Sozial demokraten Saragas von drei auf zwei Sitze. Die Moral von der Geschichte: Die Christlich-Demokratische Partei, die 38,6 von Hundert der Stirn-, men auf sich vereinigen konnte (während die kommunistische Partei 20,8 und die Nenni-Sozialisten 9,7 von Hundert erreichten), hat sich als die stärkste Partei der Insel erwiesen und nimmt an Gunst bei den Wählern eher noch zu.

Tatsache ist ferner, daß die Sozialkommunisten nicht vorangekommen sind, und zwar trotz ihrer ungeheuren Anstrengungen, Gelände zu gewinnen. Seit etwa einem Jahr hatte die Kommunistische Partei ihre Aktivität in Norditalien gebremst, in der Annahme, dort habe sie so etwa den Sättigungsgrad erreicht, und alles darangesetzt, die Massen im Süden für sich zu werben – dies in der Annahme, daß der niedrigere Lebensstandard dieser Gebiete ihr Anhänger verschaffen werde, die ihr zusammen mit den sicheren Anhängern in Norditalien den Sieg bei den kommenden Kammer- und Senatswahlen garantieren könnten. Nun hat sich aber die kommunistische Rechnung sowohl in Nord- wie in Süditalien als schlecht fundiert erwiesen. In Norditalien erlebte man die Vertreibung der Kommunisten aus den Betriebsräten der großen Werke, und in Süditalien wurde jetzt der Beweis erbracht, daß die enorme propagandistische Mühe, die man sich gegen die Christlich-Demokratische Partei und gegen den sogenannten amerikanischen Einfluß in Italien gab, keinerlei Frucht getragen hat.

Was den Mißerfolg des Neofaschismus betrifft, der allein in der Stadt Palermo von 70 000 Stimmen im Jahre 1953 auf 48 000 Stimmen sank, so ist die Deutung nicht schwer: In ihrer ersten Zeit bediente sich die Partei der alten Schlagworte des Faschismus, die heute nicht mehr ziehen, und in einer zweiten Periode war sie bereit, Kompromisse zu schließen, so daß sie sich von den normalen Parteien kaum noch unterscheidet. So ist ihr der Anschein des Revolutionären abhanden gekommen, und sie wurde in die zweite Linie gedrängt. Was die Monarchisten angeht, so zeigt das Wahlergebnis, daß die Bevölkerung des Südens keineswegs, wie die kommunistische Propaganda glauben machen möchte, verblendet, rückständig und sentimental einer Vergangenheit verbunden ist, die sie nicht richtig zu beurteilen weiß. Die Wahrheit ist eher diese: obwohl die Anhänglichkeit an die Monarchie in Süditalien immer noch sehr stark ist, hat die überwiegende Mehrheit der Wählerschaft, die eine Restauration nicht für möglich hält, sich bei der Abstimmung von rein praktischen Erwägungen leiten lassen und vor allem eine verhängnisvolle Zersplitterung der Stimmen vermeiden wollen.

Ein paar Worte noch über die Sozialdemokratische Partei, an deren Spitze der jetzige stellvertretende Ministerpräsident Saragat steht. Bei den sizilischen Wahlen hat diese Partei nur zwei Sitze erhalten, während sie bisher drei hatte. Ihre Stellung ist also im Süden ebenso schwach wie im übrigen Italien. Sie hat keine Anziehungskraft, keinen Anreiz für die Wähler. Trotzdem ist sie einer der Eckpfeiler des jetzigen Kabinetts Scelba, das natürlich zusammenbrechen würde, wenn sie ihre Minister herauszöge. Man sagt, daß Saragat selbst für einen solchen Schritt ist, aber es ist nicht ganz deutlich, ob er dies aus programmatischen oder ideologischen Gründen tun will, oder etwa nur deshalb, weil er durchschaut, daß Scelba, der unbedingt eine Umbildung seines Kabinetts wird vornehmen müssen, sich dabei zuerst der sozialdemokratischen Minister entledigen wird. In diesem Fall, denkt Saragat, ist es besser, sich einen guten Abgang zu verschaffen, als fortgeschickt zu werden. Aber auch auf diese spezielle Seite der innenpolitischen Situation Italiens haben die sizilischen Wahlen offenkundig nicht den geringsten Einfluß. Italo Zingarelli