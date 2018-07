Inhalt Seite 1 — Kein Nachwuchs für Labour? Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, im Juni

Die Labour Party erscheint in den Träumen – und in den Darstellungen – ihrer Anhänger mit Vorliebe als die Partei des Fortschritts, die Partei der Zukunft, die Partei der Jugend. Als Gegenstück dazu werden die Tories zum traurigen Anachronismus von überlebten Prinzipien und wehmütigen Erinnerungen an vergangene Größe.

Die rauhe Wirklichkeit der Wahlergebnisse zerstörte solche Illusionen. Schlimm genug für sozialistische Zukunftsträume, daß die Wahlen verlorengingen. Noch ernüchternder aber mußte die Feststellung wirken, daß zum erstenmal in ihrer Nachkriegsgeschichte die Labour Party einen eilten Rückschlag erlebt hatte. Die konservative Regierung von 1951–1955 war noch (wegen der Wahlkreisverteilung) trotz einer sozialistischen Mehrheit in der Gesamtstimmenzahl zustande gekommen. Diesmal aber haben die Konservativen nicht nur eine Mehrheit von 68 Sitzen im Parlament, sondern auch eine Mehrheit von fast einer Million Stimmen im Lande.

Ein Rückschlag ist der beste Anstoß zur Selbstbesinnung. Die ist – wie zur Zeit alles bei Labour – in rechts und links geteilt. Auf der sozialistischen Linken sagt man: Wenn wir nur die Arbeiter hinter uns haben – das genügt; durch die von Morrison und Gaitskell betriebene Politik des gemäßigten Sozialismus gewinnen wir ein paar tausend Stimmen in den Mittelklassen und verlieren dafür das Dreifache an Arbeiterstimmen. Auf der sozialistischen Rechten sagt man: Die Stimmen der Mittelklassen haben uns den großen Wahlsieg von 1945 gebracht; die Spaltung der Partei durch Bevan und seine linksradikalen Anhänger hat das Vertrauen der Wähler erschüttert.

Eine kritische Feststellung jedoch hat auf dem rechten und auf dem linken Flügel der Labour Party in gleichem Maße Beifall gefunden: Labour, die „Partei des jugendlichen Fortschritts“, ist in ihrer Führungsgruppe, rein biologisch gesehen, erschreckend überaltert. Von den 15 Mitgliedern des Fraktionsvorstandes (Skadow Cabinet) sind vier über 70 (darunter Attlee), vier über 65, drei zwischen 50 und 65 und nur vier unter 50. Das Durchschnittsalter ist 60 – das der konservativen Regierung 55!

In die Ehre, diesen bemoosten Stein ins Rollen gebracht zu haben, teilen sich der ehemalige Labourminister Hugh Dalton (67 Jahre alt) und der Chefredakteur der sozialistischen Massenzeitung Daily Mirror. Dalton richtete am 4. Juni einen offenen Brief an Clement Attlee, in dem er von seiner Kandidatur für den neuzuwählenden Fraktionsvorstand zurücktrat und seinen gleichaltrigen Kollegen das gleiche zu tun empfahl. Nur den Parteiführer selber (72 Jahre alt) nahm er von dieser Empfehlung aus. Der Daily Mirror, der schon am Tage vorher in dicken Schlagzeilen „Macht Platz für die Jungen“ gefordert hatte, war weniger zartfühlend und richtete seine Aufforderung vor allem an Attlee.

Drei weitere Mitglieder des Fraktionsvorstandes (William Whiteley, 72 Jahre – Chuter Ede, 72 Jahre – Emanuel Shinwell, 70 Jahre) sind inzwischen dem Beispiel Daltons gefolgt. Da außerdem Sir Frank Soskice nicht mehr im Parlament ist, sind auf der Vorderbank fünf Plätze für junge frontbenchers freigeworden.