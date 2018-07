Ein 50jähriges Verbandsjubiläum ist in unserer schnellebigen Zeit ein bemerkenswertes Ereignis. Wenn der Deutsche Städtetag eine solche Zeitspanne überdauert hat, so liegt dies daran, daß seine Gründung in eine Zeit fiel, in der die großen partikularen Interessen der Wirtschaft und der Gesellschaft sich in mächtigen Verbänden organisierten und damit die neue politische Struktur vorzuzeichnen begannen. Die Gemeinden haben es seinerzeit als notwendig empfunden, auch das von ihnen vertretene öffentliche Interesse organisatorisch in Erscheinung treten zu lassen, zumal die Entwicklung schon damals weg von der Selbstverwaltung der kommunalen Körperschaften zum Zentralismus hinwies. Nur in eigenen großen Zusammenschlüssen konnten die Kommunen hoffen, von ihrer alten, relativ großen Machtfülle – die sich vor allem in ihren Finanzen manifestierte – etwas in die neue Zeit hinüberzuretten und damit auch den Gedanken eines selbstverantwortlichen Bürgertums lebendig zu halten.

Die Festversammlung zum 50jährigen Bestehen des Deutschen Städtetages in Frankfurt (Main) und die sie umrahmenden Arbeitsveranstaltungen der Kommunen lassen erkennen, daß dieser ursprüngliche Zweck auch heute noch besteht. Immer noch steht der Kampf um einen ausreichenden Anteil am Steueraufkommen im Mittelpunkt aller Erörterungen und Erwägungen der Städte. Die Gemeinden sehen hierin eine Lebensfrage für sich; sie können darauf hinweisen, daß bei ihnen bereits jetzt die Verschuldung um ein Mehrfaches gegenüber dem Bund und den Ländern zugenommen hat. Im Grunde geht dieses Ringen um den Finanzausgleich darum, daß ein möglichst großer Teil der politischen und administrativen Aufgaben in der kommunalen Selbstverwaltung verbleibt oder gar ihr zurückgegeben wird. Hierbei ist sich der Städtetag durchaus bewußt, daß dies eine realistische Anpassung der Selbstverwaltung an die gesellschaftliche Entwicklung voraussetzt. Damit aber ist die ganze Problematik bereits gekennzeichnet, unter der heute der Selbstverwaltungsgedanke steht. Sie liegt darin, daß sich das Staatsbürgertum, also die Träger der Stadtverwaltungen, bereits zentralistisch organisiert hat, somit seine Interessen – so, wie dies dem demokratischen Gedanken auch entspricht – bei der Staatsführung unmittelbar durchsetzt, und daß es deshalb gar nicht mehr in dem gleichen Maße an dem kommunalen Geschehen interessiert ist, wie in einer Zeit, in der die Selbstverwaltung der unteren Gebietskörperschaften den demokratischen Gedanken gegenüber eine dem inneren Wesen nach autorative Staatsführung repräsentierte. wr.