Von O. Merth

Wer gilt mehr: der Fabrikant oder der hohe Beamte, der Gutsbesitzer, Volksschullehrer oder Facharbeiter?

Diese Frage nach dem sozialen Prestige in unserer heutigen Gesellschaft versuchten junge Soziologen der Universitäten Göttingen, Hamburg und Kiel auf einer Tagung in Hamburg zu beantworten. Eine Grundlage ihrer bemerkenswert kritischen Diskussion bildete eine Werteskala des sozialen Prestiges, die von Kieler Soziologen durch eine Umfrage über die Wertschätzung von 38 weitverbreiteten Berufen durchgeführt worden ist. Die größte Überrasschung ist, daß an der Spitze der Antworten der Universitätsprofessor steht und nicht etwa der führende Techniker, der Vorsitzende eines Wirtschaftsverbandes oder der Politiker.

Darin stimmten alle Gruppen der Befragten, die sich aus mehr als 1600 erwachsenen Berufstätigen, Studierenden und Berufsschülern zusammensetzten, überein. Das ist um so erstaunlicher, als nach allgemeiner Auffassung in unserer Zeit der weitius größte Teil aller Menschen sich hauptsächlich im materiellen Erfolg orientiert. Bedeutet also die Bevorzugung des Professors, des Prototyps des geistigen Menschen, eine Abkehr vom Tanz um das goldene Kalb, eine Rückkehr zur früheren holen Einschätzung der Intelligenz?

Eine Überprüfung der Gründe dieser Antworten ergibt zwei interessante Momente; erstens waren die Befragten nicht durch die Bildung des Professors am stärksten beeindruckt, sondern durch seine Ausbildung. Zum anderen erklärt sich sein hohes soziales Ansehen daraus, daß viele Menschen, besonders auf dem Lande, bei dem Wort „Professor“ in erster Linie an den Medizin-Professor denken, also in den Mann, zu dem man geht, wenn der Haus- oder Facharzt nicht mehr helfen kann. Das Prestige des gelehrten Mediziners ist ein Vertrauensbeweis, vielleicht spielt er im Unterbewußtsein noch die Rolle eines „Zauberers unserer Zeit“. Auch das soziale Prestige des praktischen Arztes ist hoch, er steht auf dem zweiten Platz der sozialen Werteskala; nur die Studenten haben ihn an die dritte Stelle gesetzt und dem Fabrikdirektor das zweithöchste soziale Prestige zugebilligt. Woraus man schließen könnte, daß die Hochschulgeneration mehr auf das Materielle hält als die übrige Bevölkerung.

Der soziale Spitzenrang des Professors ist also weniger der Ausdruck eines besonderen Respektes vor Bildung und Geist, sondern der Bewunderung für einen Mann, der von vielen Menschen gebräunt wird. Somit scheint an der Skala des sozialen Prestiges nicht alles zu stimmen. Sie wäre vielleicht ganz anders ausgefallen, wenn man nicht nur nach den, der Durchschnittsbevölkerung vertrauten Berufen gefragt hätte, sondern auch nach den Ansichten über einen Präsidenten des Arbeitgeberverbandes, einen Gewerkschaftsvorsitzenden, Rundfunkintendanten. Staatssekretär in einem Bundesministerium oder einen Botschafter. Wichtig wäre es ferner gewesen, Ermittlungen zur Schaffung einer sozialen Werteskala nicht allein in einigen städtischen und ländlichen Bezirken Schleswig-Holsteins, sondern auch in einer Großstadt durchzuführen. In einer Stadt der Kaufleute wie Hamburg oder in einem Industriegebiet würde manches anders aussehen.

Um das Ansehen der meisten rein geistigen Berufe ist es fast überall nicht zum besten bestellt. Die Kieler Skala stuft z. B. den Schriftsteller ziemlich tief ein, weit unter dem Industriefacharbeiter, dem Ingenieur und dem Handwerker, erst recht unter dem Großgrundbesitzer und Fabrikdirektor. Das ist vor allem daraus zu erklären, daß die Tätigkeit des Schriftstellers von den meisten nicht als eigentliche „Arbeit“ gewertet wird und daß seine Leistung nicht als etwas gilt, ohne das die Menschheit nicht leben könnte. Hinzu kommt, daß dem Schriftsteller nach weit verbreiteter Meinung die soziale Sicherheit fehlt, die für das soziale Prestige eine sehr große Rolle spielt.