a) Gemeinden

Alle Fälle von Not, die sich einer generellen, kasuistischen Regelung entziehen und die durch die gegebenen Sicherungen nicht behoben werden können, sind auf der Gemeindeebene zu regeln, z. B. Unterhaltshilfen für Witwenhaushalte, Ausbildungsbeihilfen für Jugendliche, Arbeitslosenfürsorgeunterstützungen, Altersfürsorge, soweit die Altersrente nicht ausreicht.

Mit den hier vorgeschlagenen Betreuungspflichten der Gemeinden wird an der bisherigen Trägerschaft für die Aufbringung der Mittel nichts geändert. Bie aus dem Bundesversorgungsgesetz fließenden Mittel, die Renten für Witwen und Waisen aus der Rentenversicherung, die aus verschiedenen Quellen stammenden Ausbildungshilfen für Jugendliche und die aus Bundesmitteln stammenden Beträge für die Arbeitslosenhilfe fließen den Gemeinden zur Durchführung ihrer Betreuungspflicht zu. Die besondere Regelung des Zusammenwirkens bei der Aufbringung dieser zusätzlichen Mittel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden bedarf besonderer Überlegung. Man kann darin denken, die bereits bestehenden Finanzierungsquellen oberhalb der Gemeinden in einer beim Bund errichteten Sonderkasse zusammenzufassen.

Voraussetzung für die Beauftragung der örtlichen Ebene mit sozialen Sicherungsmaßnahmen ist eine Reform des geltenden Fürsorgerechts. Danach ist ein Rechtsanspruch auf Fürsorgeleistungen im Gesetz anzuerkennen, auch die Rückerstattungspflicht kann in der bisherigen Form nicht aufrecht gehalten werden.

Für das reibungslose Funktionieren der Organisation in der Ortsebene wird es sich menschlich und sachlich lohnen, Persönlichkeiten zu haben, die nicht nur über die notwendigen Kenntnisse des Rechts, der Verwaltung, der sozialen und wirtschaftlichen Tatbestände verfügen, sondern auch die sozialpädagogische Befähigung haben, wirklich Sachwalter der Hilfsbedürftigen zu sein. In der Hand solcher Persönlichkeiten sollten schließlich Sozialgeschichten in der Art von Krankengeschichtenentstehen, die alle für den einzelnen hilfsbedürftigen Menschen wichtigen Daten enthalten und es erlauben, den Fortgang und Erfolg der Rehabilitationsmaßnahmen zu verfolgen.

b) Betriebe

Der Betrieb wird mehr und mehr als ein Sozialgebilde erkannt, das Menschen schirmend umgibt. Die Betriebe sollen daher über die Betriebsgenosenschaften die Unterhaltshilfen bei Krankheit and Invalidität (Krankengeld und Übergangsgeld) übernehmen. Die Förderung betrieblich gebundener Leistungen für die alten Menschen mit Hilfe steuerlicher Absetzbarkeit ist voll berechtigt.