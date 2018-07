Inhalt Seite 1 — Rehabilitationsmaßnahmen bei Frühinvalidität Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aufgabe der Sozialpolitik ist es nicht in erster Linie, Unterhaltshilfen für Invalide zu schaffen, sondern Invalidität im Volleistungsalter mit allen Mitteln zu verhindern und, wenn sie eingetreten ist, sie soweit wie möglich wieder zu beseitigen. Im Interesse des einzelnen Menschen, der Familien, der Wirtschaft und des Gemeinwohles ist ein dynamisches System notwendig.

Auch ist, keine Begründung dafür zu finden, warum Bauern, Handwerker oder Kaufleute von Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit und damit des Arbeitskraftpotentials und zur Wiederherstellung individueller Gesundheit und Arbeitskraft ausgeschlossen sein sollen.

Rehabilitation umfaßt Heilbehandlung und Heilhilfen, Wirtschaftshilfen und Wiedereingliederung in das Erwerbsleben.

Die medizinische Rehabilitation sollte den Krankenkassen, diesem Bankier der Krankenhilfe, übertragen werden, darum soll künftig ein Rechtsanspruch auf medizinische Hilfe unbegrenzt gegenüber den Krankenkassen gegeben sein. Das hierdurch bei den Krankenkassen entstehende Risiko ist, soweit es nicht tragbar ist, durch eine staatliche Rehabilitationskasse subsidiär auszugleichen.

Rehabilitation setzt die Neuordnung des vertrauensärztlichen Dienstes voraus. Das Vertrauen der Bevölkerung in die verschiedenen vertrauensärztlichen Dienste ist nicht sehr groß, zumal dann, wenn sie äußerlich sichtbare Angestellte der Institution sind, die leistungsverpflichtet ist. Das Prinzip, der Rechtseinheit und die besondere Verantwortung für das Einzelschicksal vieler erfordert einheitliche Rechtsbegriffe für alle Tatbestände, die hier eine Rolle spielen, und einen einheitlichen vertrauensärztlichen Dienst, Die Stellung dieser Ärzte muß der der Richter gleichen, sowohl was ihre Unabhängigkeit als auch was ihre Qualifikation betrifft. Ihr Tätigkeitsfeld ist nicht nach Leistungsträgern, sondern regional zu begrenzen. Diesen vertrauensärztlichen Dienst zu unterhalten, ist Aufgabe des Staates.

Während die Krankenkassen künftig im wesentlichen allein die Kosten für Ärzte, Arzneien und Heilbehandlung tragen, sind die Unterhaltshilfen im Falle der Krankheit und während der Rehabilitationsmaßnahmen bei Arbeitern und Angestellten Sache der Unternehmen. Darum sollten, wie bei Betriebsunfällen, die Berufsgenossenschaften mit ihrem bewährten Umlageverfahren Leistungsträger des Krankengeldes sein. Hierfür sollten Betriebsgenossenschaften aus den bisherigen Berufsgenossenschaften entwickelt werden.

Bauern, Handwerker und Kaufleute brauchen während einer Kur oder sonstigen Rehabilitationsmaßnahme eine Vertretung in ihrem Betrieb. Zur Finanzierung dieser Vertretung sollte eine staatliche Rehabilitationskasse beisteuern. Diese staatliche Hilfskasse leitet den Trägern der Hilfsmaßnahme diejenigen Mittel aus allgemeinen Steuermitteln zu, wenn die Tragfähigkeit dieser Organisation die solidarische Selbsthilfe übersteigt. Die staatliche Rehabilitationskasse verkehrt lediglich, mit den Institutionen, die Hilfen bei Invalidität leisten. Sie vergibt ihre Mittel nicht global nach bestimmten Schlüsseln, sondern im Sammelverfahren auf Antrag der Vertrauensärzte, die hierbei als Anwalt gegenüber dem Staat fungieren.